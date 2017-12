Promessa de realismo e clareza

"A Petrobrás é, antes de tudo, uma empresa", disse o ministro, ao explicar sua opinião a respeito da fixação de preços. A explicação seria desnecessária em países mais habituados a critérios de eficiência e de racionalidade na administração pública, mas, no Brasil, afirmar obviedades pode ser indispensável.

A Petrobrás tem um papel estratégico, sem dúvida, mas nem por isso fica dispensada de um bom planejamento, de uma eficiente gestão de caixa e de um cuidadoso manejo de recursos para investimento - critérios negados até recentemente pela gestão petista

O abandono desses critérios bastaria, mesmo sem a pilhagem exposta pela Operação Lava Jato, para comprometer seriamente a saúde da empresa. A condição de companhia aberta, isto é, dependente de investidores privados, apenas reforça a importância dos requisitos de racionalidade empresarial, mas o ministro se absteve de explicitar essas considerações.

A exigência de racionalidade liquidará, pelo menos em grande parte, a política adotada nos últimos anos para o setor elétrico. O ministro confirmou a decisão de transferir os custos para os consumidores, livrando o Tesouro do encargo de disfarçar o encarecimento da energia. Não haverá, confirmou Levy, novo aporte de R$ 9 bilhões à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), embora essa verba esteja prevista na proposta orçamentária enviada em agosto ao Congresso

O conserto das contas públicas, tarefa imediata da nova equipe, será, portanto, bem mais que um severo ajuste fiscal. Se tudo for feito como se espera, a arrumação fiscal deverá resultar em maior racionalidade na política econômica. Custos claros, realismo tarifário e decisões empresariais nas empresas controladas pela União devem resultar em maior eficiência nos investimentos, em fortalecimento da infraestrutura e em melhores condições de competitividade.

O mesmo realismo é prometido, naturalmente, para a gestão do dinheiro público no dia a dia. O novo secretário do Tesouro, Marcelo Saintive, participante do encontro, anunciou a disposição de pagar em dia as despesas obrigatórias, abandonando as pedaladas fiscais muito usadas, nos últimos anos, para maquiar o balanço das contas.

O efeito indireto de políticas mais simples, claras e racionais deve ser a reconquista da confiança dos empresários. Se isso ocorrer, o investimento privado deverá aumentar, o empresariado assumirá maiores riscos e o caminho de volta ao crescimento será encurtado. A cooperação entre as políticas fiscal e monetária, também defendida pelo ministro, tornará possível um combate à inflação menos dependente de juros altos.

O objetivo imediato, disse o ministro, é acertar o jogo para começar a fazer gols no segundo tempo, isto é, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. "Precisamos sair do zero a zero e arrumar no segundo tempo para começar a fazer gol", disse Levy. Mas nesse ponto ele exagerou no otimismo. Não houve zero a zero no primeiro tempo. Com tantos erros do governo, o País chegou ao fim de 2014 levando uma goleada. Virar o jogo e chegar ao zero a zero já será muito trabalhoso.