Pronta, mas sem uso Criticado internamente por causa dos atrasos das obras sob sua responsabilidade, o governo brasileiro poderá ser visto pelo governo francês como responsável por obras prontas, mas inúteis. A população do município de Oiapoque, no Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, convive há dois anos e meio com uma obra que talvez a encante por sua grandiosidade, mas que a frustra porque até agora não serviu para nada. Concluída em junho de 2011, com investimentos brasileiros e franceses, a ponte binacional sobre o Rio Oiapoque, ligando Oiapoque à cidade de St.-Georges-de-l'Oyapock, até agora não foi aberta, porque não foram construídas as instalações da aduana brasileira, indispensáveis para o controle do fluxo de pessoas e mercadorias. No estágio atual, trata-se, paradoxalmente, de uma ponte que funciona como um muro na fronteira.