PT pretende lançar Lula candidato à Presidência da República em 2017

PT pretende lançar Lula candidato à Presidência da República no primeiro semestre de 2017, anunciou o Estadão (24/12). Quer dizer que ousarão lançar candidato um elemento que é réu cinco vezes (até agora) por inúmeros crimes, responsável direto pela enorme crise em que o País mergulhou e, não bastasse, apontado pela Justiça dos EUA como o “number one” do maior esquema de corrupção do mundo, junto da Odebrecht? Que gente sem vergonha! Sabemos, porém, que o PT e Lula adoram impor sua narrativa, atropelando os fatos e as leis. Sempre foi assim. Fazem o que querem. Desta vez, entretanto, o Grande Mentiroso, aquele que tirou dinheiro dos pobres para enriquecimento pessoal puro e simples, vai se dar mal. Se candidato for, o será apenas para comandante de sua cela em alguma cadeia brasileira ou, com sorte, nos EUA, onde não existem os quebra-galhos da legislação penal brasileira e as penas são longas e duras. É ainda muito pouco, diante da enormidade de malfeitos que este senhor cometeu.

* M. Cristina Rocha Azevedo (crisrochazevedo@hotmail.com)

Mesmo para uma organização criminosa travestida de partido, lançar alguém com ficha policial internacional para candidato a qualquer cargo público é uma excrescência sem tamanho.

* Ricardo C. T. Martins (rctmartins@gmail.com)