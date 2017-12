Queda do setor de serviços afeta a base do emprego Para a maioria dos mais de 11 milhões de desempregados no País, o último refúgio é o setor de serviços, que reúne atividades tão diversas como transporte, alimentação, recreação e turismo, telecomunicações, alojamento, informação e comunicação, tecnologia e administração, inclusive nas esferas públicas, além do comércio. Daí o temor de que o agravamento da recessão no setor, exibido na pesquisa de março do IBGE (Pesquisa Mensal de Serviços), abrangendo grande parte dessas atividades, torne mais difícil a recuperação da economia brasileira.