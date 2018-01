Relatório da IEA mantém dúvidas sobre o petróleo As cotações no mercado de petróleo subiram no início deste mês para os maiores níveis em três meses, próximos a US$ 39,8 o barril para o tipo Brent e US$ 37,3 o barril para o West Texas Intermediate (WTI), comparados a patamares ao redor de US$ 30 o barril em meados de janeiro, segundo o Relatório do Mercado de Petróleo da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês, um órgão da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE). Em editorial com o título Luz no Fim do Túnel, o texto procura explicar os motivos das enormes oscilações dos preços do óleo bruto nos últimos meses. Mas as dúvidas não foram afastadas.