Remédio amargo na Europa

Manifestações de protesto já ocorreram em vários países da Europa, desde o começo do ano, quando o Tesouro grego chegou a um passo da insolvência e do calote. Alguns governos - o da própria Grécia e os de Portugal e da Espanha - apressaram-se a formular programas de ajuste, num esforço para tranquilizar os bancos credores. Outros agiram mais lentamente, apesar de seus notórios problemas fiscais. O recém-eleito governo inglês tratou desde o primeiro instante de montar um programa severo de redução de gastos e de elevação de impostos.

Na quarta-feira, o ministro das Finanças, George Osborne, anunciou um programa de cortes de £ 83 bilhões (R$ 220 bilhões) nos próximos quatro anos. A redução atingirá benefícios sociais, o orçamento da defesa e as contas de vários departamentos. Até 2015 serão eliminados 490 mil empregos públicos. O objetivo é podar um déficit fiscal estimado em 11% do PIB. Sindicalistas e estudantes foram à rua para protestar e para reclamar a defesa do Estado do Bem-Estar.

Na França, as manifestações foram muito mais amplas e incluíram a queima de veículos, a interrupção do transporte urbano, o fechamento do acesso a refinarias, portos e aeroportos e confrontos com a Polícia. Os protestos foram contra a reforma da Previdência proposta pelo governo.

A situação fiscal da França, com déficit público estimado em 8% do PIB neste ano e 6% em 2011 é menos grave que a do Reino Unido, mas é certamente grave. Quase todos os países da Europa exibem déficits orçamentários bem maiores que os 3% admitidos pelo Tratado de Maastricht. Mas o problema fiscal das economias europeias não resulta só das políticas de estímulo adotadas durante a recessão. A crise apenas tornou mais evidentes velhos desajustes acumulados durante anos e disfarçados em tempos de prosperidade. O pesado endividamento público, o desequilíbrio crescente da Previdência e os generosos programas de apoio a desempregados são problemas bem conhecidos, mas - até agora - sempre empurrados para a frente.

O presidente Nicolas Sarkozy teve a rara disposição de enfrentar a questão previdenciária, sem se ocupar somente dos desafios imediatos. O ministro das Finanças do Reino Unido também tem objetivos de longo prazo: "O setor público", afirmou, "precisa mudar para apoiar as aspirações e as expectativas da população de hoje, em vez das (expectativas) dos anos 50."

Isso não equivale a decretar o fim do Estado do Bem-Estar. Arrumar as contas, levando em consideração as novas condições da economia - incluída a mudança do perfil demográfico -, é uma questão de realismo e de respeito às próximas gerações. Governos conservadores e progressistas, neoliberais e socialistas - não importam os nomes - têm algo muito importante em comum: não criam recursos nem conseguem colhê-los nas árvores. Os ajustes podem ser graduais - e mais lentos nas economias mais fracas - como tem recomendado o FMI. Só não se pode evitá-los nem esperar uma solução milagrosa para dívidas e déficits enormes.