Reunião do FMI em tempos de crise

Ilan Goldfajn, economista-chefe do Itaú Unibanco do Itaú BBA, O Estado de S.Paulo

A crise da Europa tomou novas dimensões: aumentou a probabilidade de uma reestruturação mais forte da dívida grega no curto prazo. As autoridades parecem resignadas a aceitar a insolvência da Grécia. O objetivo agora parece ser proteger os demais países da região - e seu sistema bancário - do contágio. Para isso seria necessário um novo plano. A ideia é usar o Fundo Europeu de Estabilização de forma mais "eficiente".

Fundo Europeu de Estabilização, após a aprovação nos Parlamentos dos países membros, poderá ser usado até a capacidade dele de 440 bilhões. Esse volume de dinheiro seria suficiente para resolver o problema lá atrás, quando se achava que estava confinado à Grécia, a Portugal e à Irlanda. Mas agora, com o problema se alastrando para Itália, Espanha e vários bancos da Europa (expostos aos países com problemas), o pacote ficou pequeno. Serão necessários pelo menos 300 bilhões para recapitalizar os bancos na Europa e cerca de 500 bilhões a 600 bilhões para atuar no mercado secundário, comprando títulos da dívida de Irlanda, Portugal, Grécia, Espanha e Itália (esse montante é menor do que a dívida total de 1,5 trilhão). Fala-se na necessidade de um total de 800 bilhões, mas que provavelmente teria de chegar à casa de 1 trilhão a 2 trilhões. Ficou claro é que o fundo original de 440 bilhões não será suficiente.

O problema é que os governos fortes europeus (principalmente o da Alemanha) não gostariam de dar todo esse dinheiro. Exigiria muito imposto e/ou muito endividamento. A solução proposta, então, é usar os recursos aprovados como se fossem capital de um novo fundo. Os governos continuariam comprometidos com 440 bilhões, mas o fundo se alavancaria, emitindo títulos para captar o restante até 2 trilhões. Com isso poderiam, a princípio, resolver o problema usando os recursos para capitalizar os bancos e comprar títulos dos países afetados.

É importante entender que aumentar os recursos disponíveis emitindo títulos no mercado (ou outras formas) não é uma solução mágica. O aumento do tamanho do fundo teria uma ou as duas seguintes características: uma garantia implícita dos governos europeus e a participação de novos países (China, etc.) para bancar o custo do resgate.

Além do Fundo Europeu, o Banco Central Europeu daria liquidez de forma agressiva aos bancos, com colateral, ampliaria os prazos no fornecimento de liquidez e seria mais agressivo na compra desses mesmos títulos.

A questão é essencialmente política. Os recursos estão disponíveis, mas o montante é muito alto, necessitando, para ser aprovado, de uma coordenação política entre os países europeus. Não está claro que exista essa coordenação hoje na Europa. É possível que a situação ainda tenha de piorar para os governos se sentirem na obrigação de comprometer tamanha quantidade de recursos para evitar o pior.

A consequência dessa incerteza toda na Europa é que está mais disseminada a visão de perspectivas piores para o crescimento global. Estima-se que a Europa tenha crescimento negativo em 2012.

Nos EUA, principalmente, predomina a perspectiva de baixo crescimento por alguns anos (em 2012, apenas 1%-1,5%). Claro que o Federal Reserve (o banco central norte-americano) vai tomar novas medidas. Mas há dúvidas quanto à eficácia de novas medidas monetárias para evitar um problema estrutural: a necessidade de os setores público e privado reduzirem o seu endividamento.

A política fiscal nos EUA parece comprometida com talvez uma nova rodada de impasse político e a volta dos receios de paralisação do governo. Está ficando claro que a estratégia de evitar as consequências de uma desalavancagem forte dos consumidores e empresas via mais dívida do governo parece ter-se esgotado.

Uma desaceleração mais intensa, que leve a uma economia global muito mais frágil, deve provocar desaceleração no mundo emergente também, inclusive no Brasil. No País, o Banco Central (BC) antecipou-se à desaceleração global, o que deve neutralizar parte relevante dos efeitos na atividade doméstica, mas também da desinflação resultante. Projetando que o BC reduza a Selic para 9%-10% já em 2012, o crescimento poderia sustentar-se em torno de 3,5% e a inflação ficaria acima do centro da meta, em 5,5%.

Evidentemente, as projeções estão envoltas em grande incerteza. Caso a desaceleração global seja da magnitude esperada, ou ainda mais intensa, a estratégia adotada pelo BC terá evitado uma queda custosa de crescimento no próximo ano. Por outro lado, se a economia mundial surpreender e crescer mais do que antecipamos, as pressões inflacionárias poderão ressurgir com mais força, dificultando a convergência do IPCA (índice oficial do governo) para a meta nos próximos anos.

Esse cenário de baixo crescimento não é de ruptura. Uma ruptura seria se, neste momento de incerteza, acontecesse algum acidente, uma crise financeira muito mais aguda, como a da quebra do Lehman Brothers. Não é o cenário principal, mas a probabilidade de ruptura está crescendo. Se antes achávamos que era de 5%, hoje está mais para 20%-25%: bem alta.