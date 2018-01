Roubo na Ponte Estaiada Em homenagem ao ano-novo chinês, comemorado desde segunda-feira, a Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo planejava programar os projetores da Ponte Octavio Frias de Oliveira, conhecida como Ponte Estaiada, para colori-la de vermelho com feixes luminosos. Acontece que, dias antes, 94 dos 142 holofotes especiais da ponte foram roubados e, para simular o efeito das luzes, os técnicos da Prefeitura improvisaram pinturas com tinta gelatinosa na Ponte. Assim, além do fiasco da abertura do Ano do Dragão, a cidade de São Paulo, ao completar 458 anos, não poderá contar com a maior parte dos holofotes, feitos sob encomenda na Holanda, para iluminar com diferentes cores, com diversidade de sequências, um de seus mais modernos cartões-postais. Este não é, de forma alguma, um fato isolado. No ano passado, a mesma ponte foi alvo de seis roubos de fios de cobre de linhas de transmissão de energia elétrica, um crime comum na metrópole, como em outros grandes centros brasileiros, combatido com pouca eficácia pelas autoridades.