Rumo ao novo equilíbrio global

Esses mercados serão, naturalmente, os dos países emergentes. "Emergentes", neste caso, significa principalmente China, mas outras economias em desenvolvimento poderão ter, também, uma importante participação no jogo.

A posição do Brasil no novo arranjo dependerá da qualidade da política econômica seguida em Brasília. A importação tem crescido bem mais velozmente que a exportação, o déficit em conta corrente aumentou e essa tendência já é preocupante. Mantido o padrão da política fiscal, será grande o risco de uma deterioração maior das contas externas.

A necessidade de um novo equilíbrio é a mensagem básica do FMI, em sua avaliação das perspectivas globais de 2010 e 2011. A nova fase de expansão da economia mundial vai depender de um rebalanceamento das políticas. Emergentes deverão dinamizar o consumo interno e importar mais. Os EUA terão de adotar o padrão oposto, com mais produção para fora e menor expansão do consumo. Essa orientação pode valer para outros países desenvolvidos, mas a grande mudança proposta para o mundo rico ? e de certa forma já em curso ? vale principalmente para a economia americana.

A troca de papéis havia sido apontada em 2009 como essencial para o retorno ao crescimento. A recuperação seria insustentável sem a eliminação dos grandes desequilíbrios internacionais. O mais importante, há vários anos, é o do comércio entre EUA e China. A única novidade, agora, é um argumento de reforço: países superendividados terão de ser mais austeros internamente e mais dependentes da demanda exterior.

Na China, a mudança dependerá não só de uma ampla realocação de capital e de mão de obra, mas também da alteração na política de câmbio. As autoridades chinesas têm indicado, nos últimos meses, a disposição de liberalizar o câmbio e permitir a valorização do yuan. Mas têm repelido as pressões de outros governos e reafirmado o propósito de agir segundo um ritmo próprio. Assim, não há como prever com um mínimo de segurança como será a evolução da moeda chinesa nos próximos 12 ou 24 meses.

Mas a transformação ocorrerá, segundo avaliam os técnicos do FMI. A principal mudança na área cambial, a partir de agora, será entre moedas do mundo avançado e dos países emergentes, disse nessa quarta-feira o economista-chefe do Fundo, Olivier Blanchard. Ele se referia, é claro, principalmente à relação das moedas ocidentais com o yuan.

Se o governo brasileiro mantiver a política fiscal expansionista, com despesas de custeio em crescimento, a contenção dos preços continuará dependendo, em grau excessivo, da política monetária, baseada principalmente nos juros altos.

Será mais penoso o controle da demanda interna. Além disso, o poder de competição do produtor brasileiro continuará prejudicado por uma conjunção de fatores perversos: o peso dos impostos, porque haverá pouco ou nenhum espaço para a desoneração fiscal, e a valorização do real, porque os juros permanecerão como um atrativo para o capital estrangeiro. Quanto maior o ingresso de dólares, mais a moeda nacional será empurrada para o alto, encarecendo o produto nacional.

Ninguém pedirá licença ao Brasil para levar adiante o novo jogo do equilíbrio mundial. Mas o governo brasileiro pode, com algum bom senso, garantir para o País uma tarefa melhor que a de corrigir, com maiores importações, o desajuste dos EUA e de outros países desenvolvidos. O Brasil não tem folga para isso.