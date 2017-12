São Paulo amplia a política de habitação popular

Os novos instrumentos não conflitam com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), responsável por programas como o atendimento a famílias em favelas e cortiços, autoconstrução, convênio com Cohabs e reassentamentos, produção de casas e urbanização de áreas como o Jardim Pantanal e Paraisópolis, entre outros. Segundo o secretário da Habitação, Lair Krähenbühl, com a instalação dos fundos o governo "passa a ser, além de construtor, também um agente fomentador da habitação".

O FPHIS pretende, em especial, acelerar o repasse de recursos de um fundo federal de mesmo tipo, o FNHIS, que opera aquém da capacidade. Mas a peça central da política habitacional será o FGH, que atrairá mais construtoras privadas para a habitação popular, como já faz o programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV), e, sobretudo, criará condições para que os bancos privados financiem a habitação popular.

Hoje, alguns bancos já têm interesse em atuar no financiamento de casas de baixo valor, mas têm de avaliar com rigor os cadastros dos mutuários potenciais e o risco de inadimplência. O FGC suprirá uma lacuna ao assumir a responsabilidade pela parcela dos créditos que os bancos não financiavam. Já as construtoras temem problemas burocráticos e não receber de volta a totalidade dos recursos aplicados. O FGH terá êxito se conseguir, de fato, reduzir os riscos da construção e do crédito.

As dificuldades para construir casas populares são conhecidas, a começar da falta de lotes bem localizados e com infraestrutura de serviços públicos. Se São Paulo vencer esse obstáculo, suprirá lacunas já enfrentadas pelo programa federal.

É claro que os dois programas - o MCMV e o estadual, ora lançado, no âmbito do "BNDES para habitação" pretendido pelo governador eleito - têm forte apelo popular e político. A questão será executá-los com competência e critérios rigorosos de uso dos recursos públicos.