São Paulo e a Copa No mesmo dia em que a Fifa anunciou a exclusão do Estádio do Morumbi da Copa do Mundo de 2014, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Comitê Organizador Local (COL) do Mundial, Ricardo Teixeira, fez questão de deixar claro que não existe o risco de a maior cidade do País ficar fora da competição. "A cidade de São Paulo é imprescindível para a Copa do Mundo. Vai ter uma posição de destaque na competição. A abertura tem de ser lá, com uma grande festa", disse ele na África do Sul, onde acompanha a atual competição.