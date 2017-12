São Paulo no limite A chuva que atingiu São Paulo na madrugada e início da manhã de segunda-feira não foi anormal, mas, mesmo assim, travou a cidade durante a maior parte do dia. Às 10 horas da manhã, o congestionamento chegou a 245 quilômetros nas vias monitoradas pela CET, pouco menos do que a lentidão recorde do ano, de 249 quilômetros, registrada em 23 de maio. Quase uma centena de semáforos deixou de funcionar e houve alagamentos em pelo menos 49 pontos da capital, que deixaram 25 bairros em estado de atenção. Todas as linhas do metrô funcionaram com velocidade reduzida, o que superlotou as estações, e o Aeroporto de Congonhas fechou suas pistas justamente no horário de pico da manhã do dia de maior movimento da semana.