São Paulo respondeu pela leve melhora da indústria Os primeiros sinais de recuperação do setor industrial surgiram no Estado de São Paulo, cuja produção cresceu 2,6% entre março e abril, seguindo-se à alta de 1,4% entre fevereiro e março. O peso relativo da indústria paulista é de cerca de 35% da produção brasileira e foi determinante para a alta da produção nacional de 0,1% comparativamente a março, que veio acompanhada da melhora do humor das empresas e do recuo de estoques.