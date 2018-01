Sem o direito de errar de novo

A malograda intenção de Dilma Rousseff era, ao que tudo indica, repetir com sua amiga o que fizera com Guido Mantega: deixá-la virtualmente demitida - mas respondendo pelo expediente da Petrobrás - até que surgisse o momento que julgasse adequado para a tão reclamada substituição. O ideal seria que a diretoria da Petrobrás sob o comando de Graça Foster resolvesse o problema do balanço da empresa, que precisa ser auditado e publicado o quanto antes. Mas depois de ter sofrido durante meses com o fogo amigo e colocado seu cargo à disposição da chefe do governo duas ou três vezes, Graça Foster parece ter concluído que já era suficientemente credora de Dilma Rousseff, pela lealdade com que serviu à amiga.

Durante reunião de mais de duas horas de Graça com Dilma Rousseff na terça-feira, ficara acertado que a diretoria da estatal e o Conselho de Administração seriam substituídos depois de resolvido o problema do balanço. Como frequentemente faz, a presidente da República permitiu que os termos do acerto vazassem, sem que ninguém do governo viesse a público para confirmá-los.

O fato é que, de um dia para o outro, Graça Foster se convenceu de que havia chegado ao fim da linha e decidiu se assenhorear do seu próprio destino. Na manhã de ontem, a direção da Petrobrás anunciou, em comunicado oficial à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a presidente da empresa e cinco diretores haviam renunciado a seus cargos e o Conselho Administrativo da empresa se reunirá amanhã para nomear um novo corpo de diretores. O comunicado à CVM foi feito em resposta à interpelação sobre a volumosa negociação das ações preferenciais da Petrobrás na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) na terça-feira, que resultara na forte valorização daqueles papéis: 15%.

Veja-se o tamanho da encrenca em que Dilma Rousseff ficou, com a renúncia precipitada de Graça Foster: terá menos de 72 horas para encontrar alguém que aceite investir-se da presidência da Petrobrás e, talvez mais difícil ainda, convencê-lo a aceitar nas condições de temperatura e pressão em que a empresa em crise se encontra.

Os nomes que há alguns dias circulam como possíveis substitutos de Graça Foster, pelo menos até quarta-feira, eram apenas parte das especulações que normalmente vêm na cauda das crises. O fato é que, estando as coisas como estão, Dilma não tem o direito de errar na escolha.

A repercussão internacional da renúncia de Graça Foster confirma essa premonição. Os principais jornais do mundo noticiaram o fato com destaque. O Financial Times, uma das publicações mais lidas pelo mundo dos negócios e que acompanha com atenção a evolução do escândalo da Petrobrás, transformou-o em sua principal notícia.

Os interesses financeiros ligados à Petrobrás, em jogo no mercado mundial, têm potencial para afetar gravemente a credibilidade da petroleira. A importância da empresa para a economia nacional dispensa discussões, de tão evidente. Urge, portanto, entregar o comando da Petrobrás - o Conselho de Administração e a diretoria executiva - a profissionais competentes que, para início de conversa, sejam respeitados pela comunidade de negócios, nacional e estrangeira.

Mas isso não bastará. A equipe a ser escalada terá de sanear a enorme lambança promovida na maior estatal brasileira pelas forças políticas que a tomaram de assalto nos últimos 12 anos. Dilma Rousseff, a herdeira de Lula, será capaz de dar início a essa obra de recuperação moral?