Serviço caro e ruim A divulgação, dias atrás, dos primeiros resultados da auditoria do serviço de ônibus da capital, feita pela empresa Ernst & Young por encomenda da Prefeitura, indicou claramente que as próximas revelações prometiam coisa ainda pior. Promessa que acaba de ser cumprida com a apresentação do relatório final do trabalho. Os paulistanos ficam sabendo, por exemplo, que o lucro das empresas de ônibus pode perfeitamente baixar para menos da metade do atual. Dito de outra maneira, elas ganham mais do dobro do que deveriam para prestar um serviço cuja qualidade deixa muito a desejar, para dizer o mínimo.