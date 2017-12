Setor de serviços também revela pequena reação A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de abril feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pode ser vista tanto pela série de resultados negativos em relação ao ano passado como por uma ligeira melhora do setor, pois os números mais recentes são menos ruins. É este o aspecto que se deveria enfatizar, pois se segue à divulgação de indicadores mais favoráveis da indústria e do comércio varejista – e são esses dois setores que determinam o comportamento da economia real e do próprio segmento de serviços.