Simplificar para exportar Facilitar a exportação, tornar o País mais competitivo e dinamizar o comércio exterior são objetivos da nova política econômica, disse em Nova York o chefe da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Paulo Correa. Ele fez essa declaração num encontro com investidores, dando sequência à rodada de eventos iniciada dias antes pelo ministro Joaquim Levy. As conversas, tanto em Washington como em Nova York, foram destinadas a apresentar ao mercado as linhas principais da política inaugurada no começo do ano. Os objetivos da nova equipe, segundo as apresentações, incluem a arrumação dos fundamentos, com o ajuste das contas públicas e o controle da inflação, e o aumento do potencial produtivo do País.