Sob o signo da mudança

Há quem entenda mudança como uma "ruptura no tempo histórico", identificando-a com a noção de revolução. Como se sabe, em nossa História, a revolução foi uma ideia mais vocalizada do que realizada. Nos dias que correm, essa vocalização é um eco tão distante quanto irreconhecível. Após o colapso do "comunismo histórico", a revolução deixou de governar o sentido de futuro da História. Por essa razão, no Brasil aqueles que vinculavam mudança à revolução, depois de conquistarem o governo, passaram a referir-se aos projetos que implementavam por meio da expressão "grande transformação" - uma espécie de colagem construída sem muito rigor e indecifrável em seu sentido estratégico. Não se sabe ao certo se a inspiração para tal expressão adviria das mudanças notavelmente registradas por Karl Polanyi a respeito do capitalismo europeu do final do século 19 ou da recente trajetória chinesa de abandono da modernidade anticapitalista - comunista, em suma - e sua adesão vigorosa à economia de mercado. Na incerteza, o que parece correto é que, nesse caso, a revolução cedeu lugar a orientações de renovação econômica, tão claudicantes quanto frágeis - como se vem comprovando -, combinadas com programas sociais extensivos e focalizados que jogaram para longe toda e qualquer noção de universalidade.

Em contraposição, fora do universo apenas discursivo, mudanças a partir da ordem são mais comuns do que se pensa. Elas podem ser positivas ou negativas, podem ser impostas violentamente ou ser adotadas por consenso. Por rudes e grosseiros, governantes sem qualidades, pouco afeitos ao mundo da política democrática, imaginam que duvidosas alterações na estratificação da renda e nas dinâmicas de consumo por eles promovidas podem ser qualificadas como "revoluções silenciosas". Ignoram o fato de que a História pode mudar molecularmente, pressionada pela potência que vem dos subterrâneos da terra e que, no mais das vezes, é imperceptível. Iludem-se com realizações que não são suas. Por isso esse tipo de mudança nem sempre é adequadamente compreendido e assimilado pelo universo da política, uma vez que a natureza dos fatos pede uma virtù geralmente escassa nos políticos. Destes, os mais prepotentes imaginam que surfar na onda mudancista pode garantir-lhes a eternização no poder. Contudo uma dinâmica de tal natureza, mais comum do que se pensa, emerge hoje de forma combinada com a complexidade que definitivamente se instalou na sociedade do hipermodernismo, exigindo a ultrapassagem do velho paradigma mudancista expresso na frase "plus ça change, plus c'est la même chose", no qual, como nos ensinou Gramsci, a conservação dirige e condiciona a mudança.

O Brasil esteve sob o signo da mudança em diversos momentos da sua História recente. Na conclusão da longa travessia em que se processou o trânsito do autoritarismo para a democracia, o brado de "muda Brasil", proferido por Ulysses Guimarães ao saudar a Constituição cidadã de 1988, deu o sentido preciso da mudança para os anos que se seguiram: a conquista e ampliação dos direitos de cidadania. Essa tarefa deveria ser executada pelo Estado e por uma sociedade que gozasse cada vez mais de autonomia para livremente buscar realizá-la em ambiente democrático crescente. A partir daí, a ideia de mudança conectou-se com a de democracia política, promovendo um movimento de ascensão sem precedentes da cidadania no País, sancionado até mesmo por uma Constituição - também ela - aberta à mudança.

A vitória eleitoral do PT para a Presidência da República em 2002 impôs outro rumo àquele processo de democratização. A despeito de reconhecidos avanços, a partir daí o governo Lula engoliu e bloqueou a livre movimentação da sociedade, estatizando os movimentos sociais. Isso interrompeu a trajetória ascendente do processo de mudança que havia começado com a conquista da transição e com a elaboração da Constituição de 1988. Esse redirecionamento, muito bem qualificado por Luiz Werneck Vianna como "o Estado Novo do PT", deu roupagem nova à longeva "revolução passiva" à brasileira. Ao invés de se alçar como representação de toda a sociedade e adentrar o universo estatal com autonomia e com uma pauta própria de avanço da democracia em termos sistêmicos e civilizatórios, a política dos subalternos seria substituída, pelo alto e como dádiva, pelas benesses do Estado. Capturada, a política dos subalternos passaria a estar enredada - como comprovado está - nos anéis da corrupção.

Hoje estamos outra vez às voltas com a ideia de mudança. Se, em seu tempo, ela se chamou "Diretas Já", para logo em seguida ganhar o nome de Constituição cidadã, nos dias que correm a mudança parece construir seu imaginário na reafirmação do sentido público das instituições do Estado e no desejo de revivescer na sociedade espaços que fortaleçam ou façam surgir autonomamente novos sujeitos democráticos. O que significaria uma ultrapassagem dos termos colocados pela rude hegemonia que se estabeleceu nos últimos anos.

* Historiador, é professor titular da Unesp