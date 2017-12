Soberania no século 21, uma Fifa ambiental?

O evento Rio+20 evidenciou o que aparenta ser um grande problema global do século 21: o mundo de 7 bilhões de seres humanos (e crescendo) está unificado sob a perspectiva ambiental, mas continua fragmentado sob a política, sujeito a interesses distintos de seus cerca de 200 Estados. Cabe aqui a pergunta: os problemas transnacionais/globais exponenciados nos últimos decênios, na economia e, referência deste artigo, no meio ambiente, com seus reflexos no clima e na depredação de recursos naturais, serão capazes de criar alguma modalidade de união por convergência de interesses? Viveremos um simulacro do Santo Império, agora secular e global, capaz de controlar interesses nacionais em proveito do planeta e da humanidade, ao menos no tocante a alguns assuntos ambientais vistos como críticos?

A hipótese é difícil, mas não impossível. Da mesma forma que o interesse de populações nacionais crescendo aceleradamente nos últimos 200 anos, ameaçando a tranquilidade social e política, afetou restritivamente o conceito da propriedade, é provável que pressões ambientais expressivas para o mundo e a humanidade venham a influenciar restritiva, mas seletivamente, o conceito de soberania. Como e quanto, por ora em dúvida. A autodeterminação e a não intervenção em assuntos efetivamente internos provavelmente se manterão intocadas. Já a intocabilidade se aplicará irrestritivamente em assuntos significativos, de reconhecida transcendência transnacional?

É hoje consenso global que a lei nacional pode regular a propriedade visando ao interesse geral, em grau que depende de circunstâncias nacionais econômicas, sociais e culturais, mas alguma regulação sempre existe. Já os problemas ambientais não contidos nas fronteiras políticas incidem na equação supranacional, em que o conceito da soberania é usado na defesa de interesses de setores sociais e econômicos nacionais grandes e fortes, até compreensíveis, mas por vezes em conflito com os da natureza e da humanidade. Nas democracias, capazes de influenciar o humor eleitoral e, por isso, o "ânimo" político; nos autoritarismos, capazes de desestabilizar o regime. Esse problema tem de ser resolvido por acordos a que também se sujeitem os países de fato soberanos na acepção rigorosa do conceito: a força efetiva da soberania dos diminutos que, embora sujeitos ao quadro ambiental global, exercem diminuta influência nele, não é igual à dos Estados Unidos e da China...

Reside aí o nó da questão. Ressalvado o susto provocado por tragédias catastróficas com reflexos globais, que ninguém pode desejar como inspiração de solução, a sensatez realista sugere que a ajustagem do conceito de soberania usado pelos interesses nacionais, à conveniência do mundo e da humanidade, deve avançar gradativamente, sem saltos abrangentes, idealistas radicais que, mesmo quando em tese corretos, tendem à frustração porque incompatíveis com a realidade do poder. Grandes saltos ou grandes generalizações provocam resistência, pretender apressar utopicamente o difícil ameaça comprometer o possível, na construção do ideal.

A conduta perseverante, mas prudente e realista, facilitará a paulatina assimilação da ajustagem restritiva da cultura política consolidada há séculos (no caso, sobretudo o conceito da soberania irrestrita) às conveniências da natureza - e às da humanidade, que depende da natureza -, inclusive por países capazes de sustentar seus interesses a qualquer custo. Em realce hoje (mas não os únicos), os Estados Unidos, democracia em que a condução política está sujeita a interesses influentes no jogo eleitoral, e a China, de autoritarismo pressionado por necessidades prementes de sua população imensa. Assimilada gradativamente, a ajustagem acabará fazendo com que conveniências globais venham a ser aceitas como compatíveis (até coincidentes, ao menos no maior prazo) com os interesses nacionais - e vice-versa. A respeito da pressa irrealista, lembremo-nos do colapso do ambicioso projeto idealista da Liga das Nações, cujo ocaso teve início com o "não quero" do Congresso norte-americano: sem os Estados Unidos a Liga tendeu naturalmente à inocuidade! Em anos recentes: o peso de Kyoto teria sido maior com o apoio dos Estados Unidos.

Priorizar temas amplamente percebidos como já críticos facilita a aceitação de suas soluções específicas e os avanços priorizados estimularão a gradativa revisão da cultura multissecular. Em suma: a aceitação dos passos selecionados em razão da criticidade de seus temas acabará levando à da abrangência mais geral e o mundo tenderá a aceitar o avanço amplo, sem a necessidade de ser violentado por sustos traumáticos - esperançosamente em tempo que o poupe dos sustos. A compreensão engajada e influente das gerações mais novas, formadas já "na onda" da conveniência da evolução, certamente ajudará a impulsioná-la; a escola é ator importante no problema.

Em dimensão sem criticidade, o esporte é exemplo simbólico da viabilidade da evolução otimista: aceita a convergência dos interesses, o mundo inteiro respeita as regras da Fifa, nenhum país avoca soberania para afirmar que em seu território as regras são outras... Será viável uma Fifa ambiental?

ALMIRANTE DE ESQUADRA (REFORMADO)