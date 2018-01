Sobra inflação, falta governo A previsão mais otimista para a inflação brasileira, neste momento, é uma taxa próxima de 8% nos 12 meses até junho. Haverá quem festeje, mas o desarranjo ainda será muito maior que o observado na maior parte dos países emergentes. Nos países desenvolvidos a ambição é uma alta anual de preços de 2%, depois de longo período com taxas próximas de zero. Até lá haverá muito espaço para estímulos ao consumo e ao investimento e para a consolidação de um novo dinamismo. Não é o caso do Brasil, atolado na estagflação e comandado por um governo sem credibilidade e com pouca margem de escolha. A aposta nos 8% foi reforçada com a divulgação dos dados de fevereiro do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A alta mensal passou de 1,27% em janeiro para 0,90% no mês passado. O acumulado em 12 meses pouco variou, passando de 10,71% para 10,36%. Mas o recuo de dois pontos no semestre, mencionado por dirigentes do Banco Central (BC), tornou-se mais plausível, segundo analistas do setor financeiro.