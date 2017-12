Super-Mario combate a crise

A grande surpresa foi a mudança de estilo na condução do BCE, comandado nos oito anos anteriores pelo francês Jean-Claude Trichet. A direção do banco já havia dado sinais de um possível corte na taxa básica de juros, mas a mudança, segundo avaliação do mercado, só deveria ocorrer em dezembro. Mas a decisão foi tomada, sem aviso, na reunião de ontem, a primeira sob a presidência de Mario Draghi. A taxa foi reduzida de 1,5% para 1,25% ao ano e alguns especialistas já falam na possibilidade de um novo corte no próximo mês.

A inflação na zona do euro está acima de 3%. O BCE normalmente procura mantê-la pouco abaixo de 2%, mas a tendência, segundo o novo presidente, é de redução nos próximos meses, por causa da retração econômica.

Alguns analistas do setor financeiro também já apontam a possibilidade de uma política de "afrouxamento quantitativo", similar àquela seguida até junho pelo Federal Reserve (Fed), dos Estados Unidos, e adotada há pouco tempo pelo Banco da Inglaterra. Para aplicar essa política, a autoridade monetária compra títulos públicos em circulação no mercado e para isso emite dinheiro, numa tentativa de estimular a concessão de crédito pelos bancos.

Draghi, no entanto, foi cauteloso na entrevista concedida depois do anúncio do corte de juros. O programa de compra de bônus soberanos iniciado por seu antecessor é temporário e limitado, disse o novo presidente do BCE. Durante meses, o banco absorveu títulos emitidos por vários governos pressionados pelo mercado financeiro, incluído o italiano. Esse trabalho deve ser transferido ao fundo de resgate recém-reformado e ampliado por decisão dos 17 países da zona do euro. Draghi também evitou esse tema, mas sua oposição ao papel do BCE como emprestador de última instância a governos em apuros é conhecida.

No dia anterior, o Fed havia anunciado a manutenção da taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de zero a 0,25%. Além disso, havia apresentado uma reavaliação das condições econômicas do país. As estimativas de crescimento econômico foram reduzidas para a faixa de 1,6% a 1,7% neste ano, 2,7% no próximo e 3,3% em 2013. As projeções anteriores indicavam 2,8% em 2011, 2,7% em 2012 e 3,9% no ano seguinte. Ficou aberta, mas apenas insinuada, a possibilidade de uma terceira rodada de afrouxamento quantitativo.

Na rodada anterior, o Fed lançou no mercado US$ 600 bilhões. Boa parte desse dinheiro vazou para o mercado de produtos básicos, favorecendo a elevação de preços, e para os mercados cambiais. Uma das consequências foi a valorização do real. Isso encareceu as exportações brasileiras e barateou as importações e causou danos importantes à indústria do País.

O modo mais seguro de evitar um novo afrouxamento monetário nos Estados Unidos seria a aprovação do pacote de estímulos à criação de empregos apresentado pelo presidente Barack Obama, mas para isso seria preciso vencer a forte resistência republicana.

Na zona do euro, o banco central poderá dividir os encargos de combate à crise com o fundo de estabilização, agora autorizado a operar com recursos de até 1 trilhão. Mas será preciso, ao mesmo tempo, enfrentar os enormes problemas criados pelas dívidas soberanas. Nos Estados Unidos, o Fed continua suportando um encargo desproporcional às suas possibilidades. Isso é ruim para todo o mundo.