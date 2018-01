Superávit externo recorde é baseado nas exportações Com exportações de US$ 18,87 bilhões e importações de US$ 13,67 bilhões, o superávit da balança comercial atingiu US$ 5,20 bilhões no mês e US$ 58,47 bilhões nos primeiros dez meses do ano, superando em mais de 50% o superávit de igual período do ano passado