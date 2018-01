A carta de Antônio Palocci ao PT, apresentando a sua desfiliação, e a reação dos líderes partidários, acusando-o de “mentiroso” e “traidor”, expõem um certo modo de fazer política que se aparenta ao crime, subvertendo completamente o significado mesmo da moralidade. O avesso da tão anunciada política petista de renovação nacional nada mais foi do que uma demonstração de uma política criminosa. As palavras vieram a perder o seu significado.

Quem é o traidor? Aquele que fala a verdade e confessa os seus crimes? Aquele que rompe a lei do silêncio, não mais seguindo o valor mafioso da “omertà”? Mais vale a coerência com os princípios partidários ou o seu total abandono? É a traição dos princípios?

Um dos maiores ganhos apresentados pelo PT ao País foi o de ter sido criado como um partido munido de um corpo doutrinário que obedecia a alguns princípios básicos, como a luta pela igualdade, a redistribuição de renda e a ética na política. Mostrava também uma feição bolchevique em sua organização partidária que fazia par com os ares mais abertos subsequentes à queda do Muro de Berlim. Tal aspecto foi, porém, relegado pela opinião pública, ávida por mudança. O espírito leninista foi mitigado pela recuperação, embora tímida, de traços social-democratas.

Acontece que o partido terminou por adotar uma outra via, que não era a propriamente revolucionária nem a social-democrata, com aspectos de ambas, porém estando presentes disposições como a relativização do direito de propriedade via invasões dos ditos movimentos sociais e políticas distributivistas que ampliaram as criadas pelo governo social-democrata anterior. O caminho finalmente adotado foi o de cooptação do Estado à maneira de uma organização criminosa, voltada tanto para o enriquecimento pessoal quanto para o fortalecimento das finanças partidárias. Os princípios foram efetivamente traídos!

Como podem, portanto, os líderes petistas acusar Antônio Palocci de traição? Qual é a perspectiva? Por ter desnudado outra traição, a da máquina partidária em relação aos seus próprios princípios? Palocci está sendo acusado de não ser fiel ao partido! Mas o partido foi fiel a si mesmo?

A moralidade, outrora princípio partidário, tornou-se mero instrumento de manipulação, perdeu totalmente sua universalidade. Foi utilizada, retoricamente, para uso dos incautos. Um ex-presidente, já réu e denunciado em vários processos, com provas abundantes contra ele, utiliza o artifício demagógico de se apresentar como o homem mais honesto do País. O que fazem os seus companheiros, na verdade, seus cúmplices? Não coram e o apoiam! Um caro valor partidário foi completamente abandonado em nome da preservação da organização partidária, que surge como valor maior.

O PT revela, nesse episódio, toda uma estrutura partidária de cunho leninista, para não dizer stalinista. O coletivo afirma-se acima de todos os seus membros, cabendo a estes a mera obediência. Não importam o corpo doutrinário, os princípios e os valores, mas o ato de se curvar às diretrizes partidárias. Se o partido praticou crimes, a ordem é: esqueçam e o defendam acima de tudo. Se o partido se desviou de seus princípios, esqueçam e obedeçam-lhe. O partido não é lugar de pensamento e crítica, mas de servidão aos seus dirigentes e ao seu líder maior, Lula.

Note-se que foi aberto um procedimento de natureza “ética” em relação ao ex-ministro. Em vez de a ética significar coerência com valores de natureza universal, em vez de significar a retidão no comportamento pessoal, ela ganha toda uma outra conotação, a da submissão a um comitê partidário cuja função seria apenas determinar a sua punição por não ter seguido a lei do silêncio. A pena seria provavelmente a expulsão. No tempo de Stalin, com o partido gozando de poder absoluto, a pena seria a tortura, a humilhação e a morte, como foi o caso, entre outros, dos célebres Processos de Moscou, que eliminaram a velha-guarda bolchevique.

Lula foi elevado pelo partido às alturas do púlpito, exigindo de todos a crença absoluta nas suas palavras, como se nelas estivesse presente a fala de um líder religioso. Diz qualquer mentira e recebe em troca não a dúvida e a crítica, mas a devoção. Os militantes tornaram-se devotos de um líder partidário que se apresenta como figura imaculada. Já antes, no exercício do poder, excedia-se em suas bravatas, que eram, porém, cordialmente aceitas como coisa de um retirante bem-sucedido.

Acontece que o sucesso transformou aquela simpática figura do líder sindical num governante que considerou o poder coisa sua, a ser usada a seu bel-prazer, como se limites não existissem. A corrupção tornou-se meio de governo, inclusive sob a forma do enriquecimento pessoal e de seus familiares e amigos. Os históricos líderes comunistas, nessa esfera da corrupção, não ousaram tanto.

Agora, o véu dessa forma esquerdista de fazer política foi levantado. E o que aparece é a corrupção como forma de governo, o desmonte do Estado, a desestruturação da economia e o fortalecimento da desigualdade social. A retórica foi a do engano e da mentira, como se o Brasil se estivesse transformando num país de Primeiro Mundo, socialmente justo. Um líder carismático como Lula conseguiu transmitir a sua mensagem , ao arrepio de qualquer relação com a verdade. A prática era a política criminal e o seu véu, a política distributivista, a qual lhe permitiu a reeleição e a indicação de sua sucessora, que consumou o desastre da experiência petista.

A questão que se coloca aos petistas e seus simpatizantes é a da opção entre a crítica, com a sua subsequente renovação, e a crença na conduta religiosa de seu líder máximo. Devem escolher entre seguir uma seita e orientar-se segundo valores e princípios livremente discutidos e aplicados. Dessa opção, depende a consideração de quem é ou não traidor.

*Professor de Filosofia na UFRGS. E-mail: denisrosenfield@terra.com.br