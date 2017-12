Um avanço relativo

São, na verdade, desafios antigos, a maioria citada invariavelmente em relatórios anteriores do WEF, mas com os quais - por não terem sido até agora encarados com a necessária firmeza e competência, sobretudo pelo poder público - o País tem sido obrigado a conviver. Alguns deles, na avaliação do WEF, tornaram-se mais agudos. No conjunto, eles representam séria ameaça ao crescimento e à modernização da economia brasileira.

O avanço do Brasil no Relatório de Competitividade Global de 2012-2013 deve-se, em grande medida, a circunstâncias conjunturais e a uma mudança na metodologia utilizada pelo WEF para avaliar a competitividade das nações. Num mundo em crise, a comunidade empresarial fez uma avaliação mais positiva da economia brasileira. Medidas de estímulo à atividade econômica, entre as quais a redução da tributação para alguns setores e a redução da taxa básica de juro, contribuíram para isso.

Quanto à metodologia, a instituição deixou de incluir o spread bancário entre os indicadores de competitividade, pois as diferenças do cálculo desse indicador distorciam a comparação entre os países.

A avaliação dos empresários e os custos financeiros fazem parte do conjunto "ambiente macroeconômico", um dos que formam o índice de competitividade do WEF. Nesse conjunto, o Brasil saiu da 115.ª posição no relatório de 2011 para a 62.ª. Os economistas da Fundação Dom Cabral, responsáveis pela análise dos dados sobre o Brasil para o estudo do WEF, reconhecem que, mesmo sem a eliminação do spread, a posição geral do País teria melhorado, mas não tanto quanto registrou o WEF.

O Brasil manteve a boa classificação em outros itens, entre os quais a sofisticada comunidade de negócios. Ela se beneficia de um dos maiores mercados de consumo, que lhe assegura importantes economias de escala, e também da relativa facilidade de acesso a financiamentos para programas de investimentos, observa o relatório do WEF.

Quanto a outros conjuntos que medem a competitividade atual e, sobretudo, apontam para a evolução desse índice no futuro, no entanto, em geral o Brasil vai mal, muito mal. É muito baixa a confiança nos políticos (nesse item, o Brasil ocupa a 121.ª posição), o que pode ser facilmente explicado por fatos como os que estão levando à condenação de réus do processo do mensalão. É baixa a eficiência do governo, como mostra sua dificuldade para tirar projetos do papel e, quando o faz, em executá-los com presteza e lisura.

O estudo relaciona entre os problemas que reduzem a competitividade do Brasil a precariedade da infraestrutura de transportes, além da burocracia e do complexo sistema tributário, apesar das medidas que facilitaram as operações das pequenas e médias empresas. O que mais preocupa, porém, é a constatação de que, apesar de apontada há anos como o grande desafio para o País, a qualidade da educação continua a se deteriorar. O Brasil perdeu nove posições no ranking de educação superior e formação técnica.

Se serve de consolo, parceiros preferenciais do governo Dilma estão em situação pior, e continuam a cair. O Uruguai perdeu 11 posições na classificação geral (está na 74.ª posição) e a Argentina, 10 (é a 94.ª). Nem o poderoso mercado interno nem o alto nível de educação de sua população têm sido fortes o bastante para a Argentina resistir às aventuras políticas da presidente Cristina Kirchner, que intervém cada vez mais na economia, produz déficit público e alimenta a inflação.