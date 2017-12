Um desafio para Dilma A crer na versão de fontes do Palácio do Planalto de que Dilma Rousseff teria voltado atrás na intenção anteriormente manifestada de vetar a manobra por meio da qual o Congresso Nacional elevou em R$ 100 milhões os repasses da União para o Fundo Partidário, a presidente da República está perdendo uma excelente oportunidade de dar ao País um ótimo exemplo, aquele que vem de cima, de que recursos públicos são dinheiro que sai do bolso dos cidadãos para ser aplicado em benefício do bem comum, e não para resolver os apertos financeiros de quem quer que seja - no caso, os partidos políticos. No fim do ano passado, com a maior discrição, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou, por acordo das lideranças, a elevação do montante de repasses anuais do Fundo Partidário de R$ 150 milhões para R$ 265 milhões, um aumento de nada modestos 56%. O objetivo é zerar o déficit deixado nas contas dos partidos pela campanha eleitoral do ano passado. Assim, o PT, que fechou 2010 com quase R$ 16 milhões no vermelho, fará jus agora a uma receita extra de R$ 16,8 milhões proveniente do Fundo. E o PSDB, cujo déficit no ano passado foi de R$ 11,4 milhões, contará com um reforço de caixa exatamente no mesmo valor. Não houve, como se vê, nem a preocupação de salvar as aparências.