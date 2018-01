Um governo travado De tropeço em tropeço, o governo chegou ao fim de novembro forçado a escolher entre a quase paralisia – com interrupção de todos os gastos discricionários e, portanto, de todas as obras – e o risco de violar a Lei de Responsabilidade Fiscal por descumprimento da meta fixada para 2015. O Executivo pediu ao Congresso autorização para fechar o ano com um déficit de até R$ 119,9 bilhões nas contas primárias, isto é, sem considerar os juros da dívida pública. Mas esse projeto ainda estava na fila para apreciação, na sexta-feira, e a meta em vigor, portanto, era a anterior, um superávit primário de R$ 55,3 bilhões. Com as contas já esburacadas e sem a esperança de um repentino e milagroso ingresso de recursos, a administração federal teria de podar R$ 107 bilhões de suas despesas, de acordo com os cálculos divulgados em Brasília.