Um novo contexto na relação Brasil-EUA

Brasília deixou de insistir publicamente num pedido de desculpas de Washington pela espionagem da National Security Agency (NSA), que envolveu a Petrobrás, entre outros, depois que a Operação Lava Jato expôs os crimes perpetrados por funcionários e executivos brasileiros contra a estatal. O episódio, que fez a líder brasileira cancelar visita de Estado aos EUA em 2013, parece, assim, superado.

Multinacional que opera nos EUA, a Petrobrás enfrenta hoje inquéritos de duas agências federais americanas sobre possíveis desdobramentos dos crimes revelados pelas investigações no Brasil. Processos iniciados por investidores que se veem lesados pela roubalheira, como a cidade de Providence, em Rhode Island, devem multiplicar-se. A reputação de integridade pessoal de Dilma e o apoio explícito que ela vem dando à atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal no petrolão são bem-vistos em Washington. Indicam a disposição da presidente de não deixar que a relação bilateral seja contaminada pelas investigações do escândalo nos EUA, que podem ter desfechos muito ruins para a Petrobrás e seus executivos, independentemente da vontade da Casa Branca e do Planalto.

A correção de curso que a presidente reeleita anunciou na economia ao nomear Joaquim Levy para a Fazenda também é aplaudida nos EUA, supondo-se que será realizada. O futuro ministro tem o que faltou ao atual: respeito profissional e trânsito em Washington e Wall Street. Recomendações que Levy fez há dez anos, quando comandava a Secretaria do Tesouro, ,juntamente com o então subsecretário international do Tesouro, John Taylor, para ampliar a cooperação econômica bilateral e estimular o crescimento foram endossadas em 2005 pelo Conselho Empresarial Brasil-EUA, mas ficaram no papel. Trata-se, agora, de efetivá-las, de forma que contribuam para o reequilíbrio das finanças públicas e a recuperação da credibilidade do governo, necessários para encontrar novamente o rumo do crescimento sustentável.

Não se trata de preferência americana pela ortodoxia econômica, como julgam alguns, mas da pragmática constatação de que o Brasil superará os pibinhos somente se melhorar a produtividade e a competitividade da economia. Isso passa por maior abertura comercial, abandono de uma política industrial danosa, que o País não tem como financiar, e do estatismo recente que viralizou a antiga praga nacional da apropriação indébita de recursos públicos pela malandragem engravatada.

A histórica reaproximação dos EUA e Cuba, anunciada pelos presidentes Barack Obama e Raúl Castro no dia 17 passado, é outro fato novo que abre espaço para um diálogo mais proveitoso entre Washington e Brasília. A normalização Washington-Havana cria uma nova dinâmica nas relações continentais, que, entre outros efeitos, fará encolher o antiamericanismo alimentado há mais de meio século no Brasil e na região pela há muito fracassada política americana de isolamento de Cuba. Tendem a esvaziar-se, assim, argumentos de forças políticas que veem nos EUA a causa de todos os males que afligem a América Latina e o mundo. Perdem também altos funcionários brasileiros de inclinação bolivariana envolvidos nas relações regionais que, correndo atrás dos fatos, reivindicaram publicamente crédito que não lhes é devido pela volta do bom senso às relações Washington-Havana.

Tendo tomado a decisão política de restabelecer laços, EUA e Cuba precisarão cada vez menos de intermediários. Quando deles necessitarem, recorrerão a amigos em quem ambos confiam, como o Vaticano e o Canadá, que acabam de dar um show de diplomacia de resultados. A crise existencial que a queda dos preços do petróleo alimenta na Venezuela chavista representa uma oportunidade e um desafio para a diplomacia brasileira, no novo contexto das relações regionais. Como se sabe, as dificuldades crescentes do regime caraquenho e a redução inevitável de seu apoio econômico a Havana influenciaram fortemente a decisão do regime cubano de apostar na normalização gradual das relações com os EUA. As más notícias esperadas da Venezuela supostamente farão Brasília concentrar-se na promoção de seus interesses no país vizinho, a começar pela estabilidade política. Isso requer uma participação crível na busca de acordos que promovam a reconciliação dos venezuelanos. Trata-se de fazer , na desacreditada diplomacia nacional, mudança de rumo equivalente à anunciada na economia.

Considerados em conjunto, as ramificações internacionais do petrolão, a correção de rumo da política econômica no segundo mandato de Dilma e o novo enredo das relações EUA-Cuba são um convite a uma relação mais produtiva entre Brasília e Washington nos menos de dois anos que restam a Obama na Casa Branca. O teste será a negociação de uma agenda bilateral substantiva, capaz de justificar o reagendamento da visita de Dilma a Washington. O tempo é curto e o critério que orientará Washington a esse respeito é agora mais exigente. Trata-se, segundo um bem situado funcionário americano, "de saber o que Obama ganhará em receber Dilma" com todas as honras. A mensagem será diplomaticamente reafirmada por Biden, que vem acompanhado pelo diretor do Conselho de Segurança da Casa Branca para o Hemisfério Ocidental, Ricardo Zuniga, diplomata que já serviu em Brasília e foi um dos arquitetos do reatamento entre Washington e Havana.

JORNALISTA, É DIRETOR DO

BRAZIL INSTITUTE NO WOODROW WILSON INTERNACIONAL

CENTER FOR SCHOLARS