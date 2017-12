Um sinal de confiança nas vendas a prazo

O economista Emilio Alfieri, da ACSP, pondera que a primeira metade do mês de junho de 2016 teve um dia útil a mais do que a de 2015, o que pode ter influenciado o resultado. Mas, quando se compara a primeira quinzena de junho com a de maio, com idêntico número de dias úteis, há um avanço de 10,4%.

Em junho, mês em que as temperaturas são mais baixas, cresce a procura de aquecedores, chuveiros elétricos, cobertores, agasalhos, mas o efeito sazonal sobre o movimento de vendas é estimado em 0,08%, muito aquém do aumento verificado. De qualquer forma, o resultado vem confirmar outros indicadores, que igualmente apontam recuperação do nível de atividade, embora não cheguem ainda a configurar uma tendência.

Fator importante a considerar é que, em vista dos altos níveis de inadimplência, os estabelecimentos comerciais e as instituições financeiras vêm trabalhando com critérios mais restritivos para a concessão de financiamentos, exigindo que os tomadores tenham “ficha limpa”. O maior ânimo do consumidor em condições de contrair crédito em assumir compromissos a mais longo prazo é um sinal de confiança na evolução da economia.

O que se vê “é um retrato, não um filme”, no dizer do economista da ACSP, mesmo porque a economia ainda é afetada por um alto nível de desemprego e por uma inflação ainda alta, além das incertezas que persistem no plano político.

Apesar disso, o comércio, em decorrência da queda tão prolongada de vendas, foi levado a desovar os estoques por meio de liquidações ou descontos especiais. Agora chegou o momento de renovar os estoques e fazer novas encomendas à indústria para atender a um progressivo crescimento da demanda.

Como observa Alfieri, na virada dos ciclos econômicos, alguns setores saem na frente, puxando a recuperação econômica. E o aumento nas vendas no varejo pode vir a ser o gatilho.