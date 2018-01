Uma agourenta prévia do PIB O ano começou muito mal, segundo a maior parte dos indicadores, e a recessão se aprofundou em janeiro, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), usado fora do governo como prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Pela nova estimativa, em janeiro a atividade foi 0,61% menor que em dezembro e 6,70% inferior à de um ano antes, na série livre de efeitos sazonais. Em 12 meses, a queda chegou a 4,44%. No ano passado, o IBC-Br diminuiu 4,11%. Duas semanas depois de conhecido esse dado, as contas nacionais foram divulgadas, mostrando um recuo de 3,8% do PIB. Há em geral uma pequena divergência entre os números, mas a tendência mostrada pela prévia é normalmente confirmada pelas contas consolidadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).