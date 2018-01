Uma herança indesejável Quem assumir a Presidência no dia 1.º de janeiro terá de pagar R$ 35 bilhões a mais só na folha de pessoal em 2011 ? se nenhum novo aumento for concedido ao funcionalismo neste ano. O inchaço nessa despesa será um dos piores legados do presidente Lula ao próximo governo. A herança incluirá também uma dívida bruta bem maior que a dos últimos dois anos. O setor público brasileiro fechou 2008 devendo o equivalente a 57,9% do Produto Interno Bruto (PIB). Um ano depois, devia 62,8%. Poderá encerrar 2010 com uma dívida de R$ 2,2 trilhões, 64,4% do valor da produção brasileira, segundo projeção do economista Felipe Salto, da Consultoria Tendências. Seria uma dívida razoável, se comparada com os padrões europeus, mas o mercado financeiro tende a ser menos complacente com o endividamento das economias em desenvolvimento. Além disso, o mercado ainda estará sob o impacto da crise europeia ? e ninguém pode prever com segurança, hoje, os desdobramentos do problema fiscal da Grécia.