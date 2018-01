Uma OEA sem os gringos Os presidentes das três maiores economias da América Latina, Brasil, México e Argentina, deixaram Caracas sem participar do segundo dia da Primeira Cúpula dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), um organismo fundado para duas missões tão gloriosas quanto essenciais para o futuro dos 33 países-membros. Uma das tarefas é reafirmar - cumprir é outra história - todos os compromissos assumidos em algumas décadas por esses mesmos países, ou pela maioria deles, e jamais postos em prática integralmente. A outra, politicamente mais excitante, é prover as Américas de uma associação paralela à Organização dos Estados Americanos (OEA) e sem a participação dos Estados Unidos e do Canadá. É mais uma forma de praticar o fascinante exercício de mostrar a língua aos gringos.