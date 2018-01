Vendas de veículos indicam refluxo da fase de euforia

A produção de autoveículos diminuiu de 338,9 mil unidades, em agosto, para 308,1 mil, em setembro (-9,1%), mas ainda foi 12,7% maior que a de setembro de 2009. Já as vendas mostraram declínio tanto em relação a agosto (-1,8%) quanto em relação a setembro de 2009 (-0,5%).

Na comparação entre períodos mais longos, a produção de autoveículos dos primeiros nove meses do ano ainda é superior em 17,3% à de idêntico período de 2009. E, nos últimos 12 meses, ela aumentou 23,1% comparativamente aos 12 meses precedentes, mas neste caso os dados podem estar distorcidos, pois incluem um período recessivo, entre o final de 2008 e o início de 2009. A projeção da Anfavea, de um crescimento de 13% entre 2009 e 2010, parece ser um tanto elevada.

As vendas de veículos novos importados foram semelhantes nos últimos dois meses (57,3 mil e 57,5 mil, respectivamente), mas o ritmo de crescimento em relação a 2009 caiu de 52,8%, em agosto, para 24,7%, em setembro.

As exportações se recuperam e as projeções para 2010 aumentaram de 620 mil para 750 mil unidades, mas se trata de operações interfábricas, que não parecem suficientes para compensar o ritmo menor do mercado interno. Aparentemente, o otimismo se baseia em aspectos conhecidos: crédito fácil, aumento da renda pessoal e do emprego e pesquisas como a do Ibope sobre o estrato médio da população, segundo a qual 9,5 milhões de consumidores da classe C pretendem comprar um veículo, novo ou usado, nos próximos 12 meses. É um número cerca de três vezes o do mercado anual de veículos novos nacionais, cabendo indagar se o otimismo desbragado continuará presente na hora da aquisição do veículo.

Outras pesquisas, como o Índice de Confiança de Serviços (ICS) da FGV, também sugerem que o auge do otimismo quanto ao ambiente de negócios começa a refluir. É cedo para assegurar que há acomodação no mercado automobilístico, mas os indícios serão mais fortes com a queda do crescimento do PIB, em 2011, ou se o governo elevar impostos para cobrir os gastos excessivos de 2010.