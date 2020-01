FINANÇAS PÚBLICAS

Privatizações

Sem dinheiro em caixa, governadores propõem venda de hotéis a zoológicos, diz reportagem de Renée Pereira (7/1, B1). Claro que o Estado (em todos os níveis) deve sair das atividades que não lhe são próprias e hoje se prestam muito mais a atender a interesses político-partidários, quando não corporativistas pura e simplesmente, do que a servir à população. Mas os problemas orçamentários dos entes federativos não vão ser resolvidos dessa forma, uma vez que os recursos assim arrecadados podem até minimizar temporariamente os problemas de caixa existentes, mas se esgotarão rapidamente e os problemas estruturais continuarão. Somente com o enxugamento da máquina administrativa e a consequente redução do quadro efetivo do funcionalismo, mais a eliminação de privilégios, muitos dos quais hoje são considerados “direitos adquiridos”, bem como com foco em resultados objetivos para a população e parâmetros meritocráticos de administração, poderão efetivamente começar a ser resolvidos os problemas financeiros dos Estados. Como dizia vovó, “remendos em roupas esgarçadas não duram”!

JORGE R. S. ALVES

Jaú

Patrimônio público

As vendas de ativos públicos e as privatizações estão sendo levadas a efeito para cobrir despesas de custeio. Isso significa que se está consumindo patrimônio que não pertence aos representantes eleitos, mas à sociedade. Caso os orçamentos – a arrecadação de impostos – não sejam suficientes para cobrir as despesas de administração, que estas sejam reduzidas, a começar pelo número de representantes eleitos e de servidores públicos e seus vencimentos. O patrimônio só deve ser empregado para transformá-lo em outros itens de patrimônio. Nenhuma empresa privada quebra por excesso de custos administrativos. A capacidade de sobrevivência das empresas é demonstrada pelo lucro. O equilíbrio fiscal é o demonstrativo da saúde da administração da Federação, dos Estados e dos municípios. Os governos devem isso aos cidadãos contribuintes.

HARALD HELLMUTH

São Paulo

Ano de glória

O lema, a meu ver, não deve ser “privatizar por privatizar”. O tema e sua resolução precisam ser bem estudados, não se justificam privatizações desnecessárias. Com efeito, há empresas que devem ser fechadas e liquidadas, porque são inviáveis mesmo nas mãos da iniciativa privada. Assim, a privatização precisa ser feita em empresas que justifiquem o seu encaminhamento para a iniciativa privada, que as tocará satisfatoriamente. O esgotamento do erário por causa dos recursos destinados à manutenção de empresas públicas falidas justifica as privatizações, mesmo porque os cabides de empregos serão extintos. Trata-se, então, de um benefício para o Brasil e se espera que 2020 seja o ano de glória das privatizações.

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

Rio Claro

Desperdício

Não são de estranhar as privatizações nos Estados, porque o dinheiro acabou e é preciso agir rápido para eles não ficarem totalmente insolventes. No governo do PT foram criadas mais de 40 estatais para abrigar funcionários públicos ineficientes. No Estado do Acre foi construída uma fábrica de camisinhas, quando existem várias indústrias farmacêuticas que produzem preservativos. Não terminaram a tal fábrica e tentaram vendê-la à iniciativa privada, que não se interessou. Este é um país de políticos irresponsáveis com o dinheiro público.

VILSON MANOEL SOARES

São Paulo

Bolsa Família

O governo federal quer a Receita em vistoria no Bolsa Família. Só agora? Quer dizer, então, que desde 2002 até hoje isso nunca foi feito? Onde estava o controle do programa? Será por isso, então, que até prefeitos foram encontrados como beneficiários do Bolsa? E isso tem de ser tratado por projeto enviado ao Congresso? Haja falta de responsabilidade com o dinheiro público!

ABEL CABRAL

Campinas

Esbanjamento

A deputada federal Jaqueline Cassol, do Partido Progressistas de Rondônia, gastou R$ 474 mil para custear despesas de seu gabinete durante o ano de 2019. O deputado do Partido Novo Vinicius Poit, de São Paulo, gastou R$ 56 mil. Se todos os 513 deputados gastassem como Jaqueline, as despesas com as cotas, ao fim de quatro anos, seriam de R$ 972 milhões. Seguindo o exemplo de Poit, seriam gastos R$ 114 milhões, ou 11% do gasto de Jaqueline. Alguns congressistas brasileiros continuam esbanjando o dinheiro dos impostos dos brasileiros, numa atitude inconsequente e irresponsável.

JOSÉ CARLOS SARAIVA DA COSTA

Belo Horizonte

Por oito minutos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alugou uma nova sede, com contrato de R$ 11 milhões por ano, mas continua a usar a estrutura antiga. Dentre as alegações apresentadas como justificativa para a nova locação, uma é deveras surreal: o antigo prédio usado como sede é “distante” dos tribunais superiores, fica a dez minutos das Cortes, ao passo que o novo fica a dois minutos. Incrível o zelo e a preocupação com a saúde dos funcionários, diminuindo em oito minutos o trajeto de um prédio ao outro. Acontece que o CNJ, cuja atribuição é fiscalizar o Poder Judiciário, tem 15 conselheiros que se reúnem só a cada 15 dias. É inacreditável a desfaçatez, que beira o obsceno, para justificar o injustificável. Assim são tratadas as questões relevantes e que envolvem muito dinheiro público. Talvez fosse mais sensato e barato contratar o velocista jamaicano Usain Bolt como estafeta para percorrer a distância entre os prédios...

MARIO MIGUEL

Jundiaí

EM SÃO PAULO

Obras no Minhocão

Nada contra as obras de reforço do gradil que estão sendo feitas pela Prefeitura no viaduto, mas desde que começaram estão atrapalhando sobremaneira o trânsito na região. O Minhocão fica fechado para veículos diariamente das 20 às 7 horas e aos sábados e domingos o dia inteiro, período em que as obras poderiam ser executadas sem transtornos.

LUCIANO HARARY

São Paulo

“O Irã diz ter 13 cenários de vingança. Donald Trump fala em 52 alvos para retaliar. Afinal, é guerra ou jogo de truco?”

MOISÉS GOLDSTEIN / SÃO PAULO, SOBRE A ESCALADA DAS TENSÕES E DA RETÓRICA BELICOSA NO ATUAL CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO

“A eventualidade de guerra entre EUA e Irã não passa de jogo de cena, com os dois enaltecendo seu poderio bélico, porém ambos torcendo pelo empate técnico e tratando os seus povos como se fossem meros torcedores. Mas a vaidade tem limites”

MARCOS CATAP / SÃO PAULO, IDEM

