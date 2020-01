OPERAÇÃO SPOOFING

Demorou

O Ministério Público Federal pede a condenação de Glenn Greenwald por 126 condutas criminosas. Estava demorando!

ROBERT HALLER

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

*

Liberdade de imprensa?

Conceito de receptação: ato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Ora, se um hacker obtém de forma ilícita – logo, criminosa – dados pessoais de determinados cidadãos, o dito jornalista que os recebe e publica comete o mesmo crime do receptador de um celular roubado. Não estamos aqui falando de liberdade de imprensa. Este tal Glenn Greenwald tem mesmo de ser indiciado, ao contrário do que parte da imprensa militante de esquerda defende. Ou não?

JORGE CARRANO

carrano@carrano.adv.br

Niterói (RJ)

*

Invasão

Nada que ver com liberdade de imprensa. Glenn Greenwald não foi denunciado por divulgar informações, mas por ter participado com os hackers da invasão de celulares. Insisto: nada que ver com liberdade de imprensa!

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

eugenioalati13@gmail.com

Campinas

*

Cumplicidade no crime

O jornalista Glenn Greenwald várias vezes citou os EUA como modelo jurídico quando acusava Sergio Moro e os procuradores, dizendo que lá seria inadmissível e criminosa a atuação da Lava Jato. Da mesma forma, pela lei americana Greenwald seria o chamado accessory after the fact, aquele que ajuda o criminoso após o crime. Com a diferença de que em seu caso a conversa com o hacker foi obtida legalmente. O jornalista ainda vai elogiar nosso sistema judiciário.

ALBERTO DWEK

aldwek@gmail.com

São Paulo

*

Repto

Desafio qualquer jornalista brasileiro a ir para os EUA, aliar-se a um grupo de hackers, entrar nos celulares das autoridades locais, roubar mensagens postadas e divulgar isso num site próprio. Será que ele teria a proteção da Corte Suprema de lá, como o Greenwald tem aqui?

MAURÍCIO LIMA

mapeli@uol.com.br

São Paulo

*

CORRUPÇÃO

Caixa-preta do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) gastou a enorme quantia de R$ 48 milhões para abrir a “caixa-preta” e detectar irregularidades em operações com JBS, mas nada foi encontrado. Estranhamente, não foram investigados os empréstimos do BNDES para empreendimentos fora do Brasil, que são justamente o alvo de calote ao banco, sendo, absurdamente, o governo brasileiro o fiador. Provavelmente é aí que está a corrupção bilionária.

LUIGI VERCESI

luigiapvercesi@gmail.com

Botucatu

*

Luanda Leaks

Para mim não há nenhuma novidade. José Eduardo dos Santos agiu em Angola como todos os esquerdistas que chegam ao poder: roubou, locupletou-se e permitiu que sua filha fizesse o que bem entendesse com as maiores empresas estatais do seu país. A tal Isabel nunca foi uma “Ronaldinha dos negócios”. É apenas uma grande e esperta cleptocrata. Nós, brasileiros, conhecemos muito bem os “Ronaldinhos” espertalhões que ficaram milionários em função dos cargos que seus pais ocuparam.

LEÃO MACHADO NETO

lneto@uol.com.br

São Paulo

*

GOVERNO BOLSONARO

Cultura

No Brasil dos últimos tempos parece ter-se convencionado que cultura é só teatro, cinema, carnaval e música pop. Por isso um titular da Cultura tem de vir das artes cênicas. Esquecemos que um museu como o Nacional ou o da Língua Portuguesa, dos mais significativos de uma cultura esquecida, consumiram-se no fogo e por motivos ridiculamente prosaicos: uma gambiarra na sala do diretor ou um curto-circuito em holofote mal cuidado. Essas duas instituições, que deveriam estar sob a guarda de uma pasta da Cultura, para a classe artística aparentemente são menos importantes que um teatro/cinema/show privados, em que ganham muito dinheiro, mas, ainda assim, precisariam de recursos públicos. Sem falar na ideologia, de um lado ou do outro, que domina os que disputam o butim.

PAULO M. B. ARAUJO

pmbapb@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Pedradas

Num momento tão delicado, em que artistas querem impor suas ideologia e vantagens, o convite a Regina Duarte para a Cultura deveria receber apoio e sugestões para acertar e acalmar essa classe que não se cansa de lutar por privilégios.

GERALDO SIFFERT JUNIOR

siffert18140@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

Canja

A Regina Duarte recomendamos cautela e caldo de galinha, que não fazem mal a ninguém. Há que ter cuidado, pois na vida pública prevalece a exceção.

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

fransidoti@gmail.com

São Paulo

*

AXIOLOGIA

Banalização do mal

Parabéns ao professor Ives Gandra pelo artigo sobre o desvirtuamento do conceito de liberdade (21/1, A2). Pessoas de baixíssimo nível cultural pretendem expor sua ignorância e agressividade sob pretensa atividade cultural, ao desvirtuarem o conceito de liberdade. O mal se banaliza numa sociedade sem ética.

JOSE ED. BANDEIRA DE MELLO

josedumello@gmail.com

Itu

*

Sábias palavras as do professor Ives Gandra. Com conhecimento, cultura e clareza didática expressa o que a imensa maioria dos brasileiros pensa a respeito desse bochornoso vídeo da Porta dos Fundos. Obrigado.

CARLOS A. ARELLANO

caas.arellano@gmail.com

São Paulo

*

DPVAT

Burocracia leonina

A devolução do pago a maior devia ser feita diretamente na conta do pagador (está no recibo). As exigências burocráticas leoninas farão muitos não receber.

DÉCIO ANTÔNIO DAMIN

deciodamin@terra.com.br

Porto Alegre

*

“A imprensa é livre, mas o conluio é crime”

HELENA RODARTE COSTA VALENTE / RIO DE JANEIRO, SOBRE GLENN GREENWALD, A TRANSGRESSÃO DA LEI E A OPERAÇÃO SPOOFING

helenacv@uol.com.br

*

“Um pouco de reflexão é necessário: jornalismo não é crime, mas também pode haver jornalista criminoso. As instituições não podem servir de escudo para malfeitos”

LUIZ FRID / SÃO PAULO, IDEM

luiz.frid@globomail.com

*

“E a jornalista (?) Manuela d’Ávila?”

GUTO PACHECO / SÃO PAULO, IDEM

jam.pacheco@uol.com.br