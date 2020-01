SÃO PAULO, 466 ANOS

Neste 25 de janeiro, São Paulo está completando 466 anos de sua fundação. São Paulo da garoa, São Paulo das enchentes, São Paulo dos imigrantes, São Paulo de tanta gente. São Paulo, que sempre recebeu de braços abertos milhões de pessoas vindas não só de todas as partes do Brasil, como do mundo todo, e que os adotou como sendo seus filhos. Para mim, que tive o privilégio de ter vivido 45 anos nesta abençoada cidade, só me resta dizer obrigado, São Paulo, e parabéns pelos seus 466 anos.

SÉRGIO MORO NO GOVERNO

Após intermináveis discussões e mutilações do texto original enviado ao Congresso pelo ministro Sérgio Moro, entraram em vigor na quinta-feira as novas normas do pacote anticrime. O aumento da pena máxima de 30 para 40 anos e critérios mais rigorosos para obtenção da progressão de pena são mais que bem-vindos. Enquanto isso, o Brasil despencou no ranking de corrupção em 2019, segundo relatório elaborado pela Transparência Internacional – em grande parte, por interferência política do presidente Bolsonaro e da paralisação, pelo STF, das investigações que utilizavam dados do Coaf – e um punhado de governadores deu a ideia absurda, felizmente abortada a tempo pelo presidente, de criar o Ministério da Segurança, por razões políticas moralmente duvidosas, e desmembrar, na cara dura, a pasta da Justiça. Sérgio Moro assumiu o ministério com o compromisso de implementar penas mais duras e combater o crime organizado e a corrupção. Já entrou para a história pelo que fez, com apoio da imensa maioria da opinião pública, mas sem dúvida existem e continuarão existindo forças explícitas contrárias a este projeto. Todo cuidado é pouco.

RECUO ESTRATÉGICO

Sentindo a pressão por pretender esvaziar os poderes do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro disse “ter zero chance de esvaziar agora o ministério de Moro”. Como é difícil de acreditar em suas falas, que mudam como o movimento das nuvens, é só aguardar o “agora” após sua viagem à Índia. Quem viver verá!

TRATAMENTO VIP

Depois de tirar a Coaf (agora UIF), foi a vez de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os secretários estaduais de Segurança, sem a presença de Sérgio Moro, o ministro da “Justiça e Segurança Pública”. A cadeira de ministro vale tudo este tratamento “VIP”?

MORDE E ASSOPRA

O presidente Bolsonaro faz declarações de manhã e não as sustenta à tarde, parece biruta de aeroporto. E, para agradar determinadas pessoas, que o emparedaram dias atrás, declarou que talvez recriasse o Ministério da Segurança, tirando-o das mãos do competente ministro Sérgio Moro e dando-o a seu amigo Alberto Fraga (o que este senhor fez um prol do Brasil?). Presidente, chega de ameaçar o ministro Moro, honre sua palavra de homem e chefe de Estado, como homem mais importante e respeitado do País. Seu modo de agir, morde e assopra, já cansou, como cansou este estado beligerante seu. Assuma o cargo de presidente de vez e não se deixe emparedar por ninguém, afinal o senhor foi eleito presidente deste país para governar, e não se vergar para essas pessoas. Sabemos que muita gente se sente incomodada pela presença do ministro Moro e seu protagonismo no cargo de ministro da Justiça, com brilhantismo e humildade, vem mostrando resultados positivos e com apoio de grande parte dos brasileiros. Seus adversários e inimigos no Congresso Nacional são muitos, começando pelo sr. Maia (vulgo Botafogo), junto com sr. Alcolumbre (ou Batoré, como é conhecido nas redes sociais), que boicotam tudo o que chega do Ministério da Justiça e Segurança Pública para ser votado nas duas Casas, engavetando ou desidratando, assim mostram o caráter e a estatura destes, que, infelizmente, presidem Câmara e Senado.

O PRESIDENTE ESTÁ ENGANADO

Bolsonaro não consegue ficar um dia sem provocar a ojeriza de quem votou nele. Nem falo nos que não votaram, pois não confiavam no seu modo de ver e ordenar as coisas. Estavam certos, porém era escolher o poste do PT ou ele. Triste escolha. Sua última “pérola” foi a insinuação de desmembrar o Ministério da Justiça com a criação do de Segurança Pública, como se os resultados do ministro Moro nesta parte não tivessem sido dos melhores. É total discordância com o cenário de redução de gastos públicos e responsabilidade na austeridade fiscal. Além de inoportuna em relação aos consideráveis avanços nos últimos 12 meses, a ideia de desmembrar a pasta é contra um contexto que aprova a integração de forças em busca da redução da criminalidade e da violência. Vários secretários estaduais de Justiça são contrários à divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública e consideram que os resultados satisfatórios até agora vêm correspondendo às expectativas da sociedade brasileira. A grande queda dos assassinatos no Brasil assustou todos aqueles que veem a popularidade de Moro como uma ameaça: Bolsonaro, Rodrigo Maia, vários governadores, metade do Supremo Tribunal Federal (STF) e a esquerda criminosa que não cansa de se autoproclamar inocente. Se Bolsonaro acha que desprestigiar Moro mais uma vez lhe seria útil, está completamente enganado.

PREDADORES NO PLANALTO

Vez ou outra surgem situações criadas pela esquerda e pela mídia objetivando a criar embaraços e minar o governo Bolsonaro. Desta vez, colocando o ministro Sérgio Moro contra o presidente, os dois personagens de maior prestígio no atual governo, ao lado de Paulo Guedes. Não sei quem é o conselheiro político do presidente, mas a falta de bom senso está prevalecendo em Brasília, fomentando esta tentativa de criar atritos entre os protagonistas. Agora, que o time está formado e ganhando o jogo, onde está o técnico que não percebe que o adversário quer destruí-lo? Chega de burrice e fogueira de vaidades, senhores. O Brasil já não aguenta mais isso. Vamos ter coerência e honrar o voto dos 58 milhões de brasileiros.

ESTRATÉGIA BOLSOLAVISTA

A estratégia bolsolavista é muito clara: Moro no Ministério da Justiça/Segurança está brilhando e ofuscando o Messias. Se continuar nesse ministério por mais três anos, será concorrente imbatível a qualquer cargo eletivo. Se desgastado/menosprezado, pedirá para sair e será desconstruído pela sanha bolsolavista, cuja competência é só essa (desconstrução). Regina Duarte, desfaça o namoro!

NOVELINHA DA CULTURA

A atriz aposentada Regina Duarte retorna aos holofotes como convidada para assumir a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. Não perdeu o timing das novelas e desenvolve um enredo de “vai ou não vai”. Mas não conseguiu criar nenhum suspense, pois todo mundo sabe que ela não perderá essa chance de sair do ostracismo.

A CORAJOSA PORCINA

Sassá Mutema, o salvador da Pátria, vulgo Lima Duarte, refugou a sua candidatura a vice-presidente da República na chapa de Mário Covas Júnior, em 1989. Diferentemente de Lima Duarte, a Viúva Porcina, vulgo Regina Duarte, aceita ser secretária de Cultura em 2020. Realmente, a Duarte mulher teve mais coragem, determinação e competência que o Duarte. Sempre achei a heroica Porcina muito melhor que o covarde coronel Sinhozinho Malta.

DINHEIRO NA BOA

A novela Regina Duarte, pastelão governamental, em que tudo se torna difícil e complicado, em nada melhorará o relacionamento “dos artistas” ou dos movimentos ligados às artes com o Palácio. Eles querem dinheiro na moleza para seus projetos, o que será difícil. Viviam de verbas públicas e patrocínios de empresas públicas, mas acabou. Querem não uma namoradinha, que com certeza não dará certo o relacionamento, mas sim grana pública de boa. Talvez um secretário/ministro deles, para eles e com eles. Pronto, falei!

VAI DAR CERTO

Distinto de alguns leitores, vejo com bons olhos a designação de Regina Duarte para a Cultura. Ela é muito querida e vai surpreender, como Gilberto Gil surpreendeu. Mas ela não faz parte da esquerda zona sul do Rio de Janeiro, núcleo de onde emanam todas as reações negativas. Ela é empregada global, mas atua a partir de São Paulo, onde a força da mídia dedicada ao entretenimento é menor. Parafraseando Churchill ao falar sobre democracia, Regina é a pior opção... tirando todas as demais. Ela não é noiva de Bolsonaro, mas eterna namorada do Brasil e considera com paixão o País acima de tudo muito antes de Bolsonaro apossar-se do fraseado.

A RODA DOS ESCARNECEDORES

A nomeação da artista Regina Duarte para o comando da Secretaria da Cultura é, sem dúvida, uma ótima escolha. Basta, somente, ela não se “amealhar” com os “artistas” colegas seus contaminados pelo vírus das gestões passadas, principalmente aqueles que já por lá passaram...

NOIVADO

Espero que o noivado entre Regina Duarte e Jair Bolsonaro se transforme em casamento político, o mais breve possível, para que a cultura brasileira seja homenageada.

O NAZISMO NÃO ESTÁ SÓ

De repente, por um “pronunciamento infeliz”, de acordo com o presidente Bolsonaro, do recém-defenestrado secretário de Cultura, e pela segunda vez no seu mandato, o nazismo virou manchete na mídia, com os comentários enraivecidos dos eternos “especialistas” anônimos, e um dos principais assuntos nas redes sociais. Claro, é inadmissível ser a favor do nazismo. Tanto que nossa lei pune com reclusão de dois a cinco anos e multa quem “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo” (§ 1.º do Art. 20 da Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989). Nossos valores e nossa lei excluem a defesa ou a propagação do nazismo no nosso meio pelo genocídio que Hitler e seus asseclas perpetraram. Nenhum de nós quer ver isso repetido. Os números variam, mas estima-se que 25 milhões de pessoas foram assassinadas por Hitler, entre as quais cerca de 6 milhões de judeus. Mas, no século 20, não foi só o nazismo que dizimou populações. O comunismo, puxado pela foice e martelo do seu estandarte, o antecedeu e o sobrepujou. O Livre Noir du Communisme, de Stephane Couritos, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek e Jean-Louis Margolin (Ed. Robert Lafont), nos apresenta em suas 770 páginas o que chama de “contabilidade do horror”, o registro detalhado do assassinato de 85 milhões de pessoas pelos comunistas mundo afora, pelos mais diversos preconceitos contra a dignidade humana – valor defendido pela Lei n.º 7.716 citada –, das quais 20 milhões na União Soviética, desde 1917, por meio principalmente da “Decularização” (russo: раскулачивание), do Grande Expurgo, do Gulag, das deportações, do Massacre de Katyn e do Holodomor, que condenou à morte pela fome 10 milhões de ucranianos; e 60 milhões na China de Mao, no Grande Salto à Frente e na Revolução Cultural, desde 1949. Os comunistas de Lênin e Stálin e de Mao, portanto, mataram três vezes mais que os nazistas de Hitler, por motivos que, junto com os nazistas, podem defini-los como genocidas, conforme o Art. 1.º da Lei n.º 2.889, de 1.º de outubro de 1956, que são “quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional étnico, racial ou religioso, como tal: a) matar membros do grupo; b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo”. Não devíamos, então, repudiar, tanto quanto os nazistas, os comunistas e emendar o § 1.º do Art. 20 da Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para punir quem “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, ou da foice e martelo, para fins de divulgação do nazismo ou do comunismo”?

MANOBRA

Enquanto o Goebbels tabajara distraía a plebe ignara, o presidente Bolsonaro aprovou o fundão eleitoral para 2020: R$ 2 bilhões. O povo distraído sempre será vencido.

AINDA A PORTA DOS FUNDOS

Cumprimentos ao professor Ives Gandra da Silva Martins, pela clareza de seu muito oportuno artigo de 21/1 (A2), ao definir até onde vai a liberdade de expressão e onde começa a proibição ou o impedimento de uma agressão. Ou seja, onde termina o direito de externar uma versão de fatos não verdadeiros, que não correspondam com a realidade, e que agridem e desrespeitam os valores éticos e sociais da pessoa e da família, conforme inciso IV do artigo 221 da Constituição federal, exatamente o que ocorreu com o especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos exibido pela Netflix, com brutal agressão aos valores de todos os cristãos na figura do fundador de sua religião.

DIREITO CONSTITUCIONAL

Li a aula de Direito Constitucional que nos ministrou Ives Gandra da Silva Martins no Estadão de 21/1 (A2), Liberdade de expressão ou de agressão? As Cassandras não conseguem parar de profetizar o fim da religião e esbofeteiam com marreta de ferreiro o líder do cristianismo, Jesus, que há mais de 2 mil anos é seguido por uma imensidão de almas devotas. Atribuem, com aquiescência de juízes, o que nos causa estranheza, que isso fazem e justificam pela “constitucional liberdade de expressão”. As críticas recebidas pouco se lhes dá, porque, ao fim e ao cabo, quem dita a regra da “liberdade de expressão” são eles, que, ressabiados, imprimem na imagem de Cristo o selo de seu engenho perverso, maldoso e falso. Combate-se o que se não pode ter ou o que nos foge do alcance da compreensão. Assim dizia a raposa, por não poder alcançar as uvas: “Oh elas estão verdes!”. A “liberdade de expressão”, assim como a Justiça, alimenta-se e vive de valores éticos, diz o mestre Ives Gandra ao citar o Art. 221, Inciso IV da Constituição. (...) “respeito aos valores éticos e da família.” Se nesta base, que são os valores éticos, houver falhas, toda a sua estrutura ruirá fragorosamente. A imprensa que ataca os valores éticos, calunia e denigre as instituições, deturpando sua figura central, é evidente extrapolar os limites do bom senso, da ética e da moral. Mas, como afirma o mestre Ives Gandra, outra coisa não é senão mera “liberdade de agressão”.

ABOMINAÇÕES

No Estado de 21/1, Ives Gandra da Silva Martins cometeu duas abominações: defendeu que a magistratura defina que a liberdade de expressão não abranja manifestações culturais que contenham não verdades ou que firam os valores éticos e morais da família. Esquece-se o emérito professor de que nem as ciências duras aceitam a existência de verdades absolutas. A Filosofia da Ciência há muito se baseia no salutar princípio de que toda verdade é provisória e toda afirmação, para ser considerada ao menos uma teoria, precisa ser falseável. Ora, o conjunto de crenças cristãs é apenas isto: um conjunto de crenças cuidadosamente selecionadas e compiladas ao longo dos séculos e impostas às pessoas desde o seu nascimento. Não há sequer uma única prova independente da existência histórica de Jesus e da biografia que os evangelhos lhe atribuem. Por outro lado, um dos aspectos mais importantes do humor é justamente sua capacidade de antagonizar, com ironia e galhofa, as crenças sociais hegemônicas. Assim, a vingar a tese do professor, retroagiríamos à Idade das Trevas, época em que, com auxílio das fogueiras e ferros em brasa, não se admitiam sequer gracejos que provocassem as verdades que hoje estão na lata de lixo da História.

JUS AO NOME

Ainda a respeito do polêmico e totalmente sem graça vídeo de Natal do grupo Porta dos Fundos, resguardada a liberdade de expressão, sobretudo na área cultural, cabe dizer que nunca antes uma trupe de artistas fez tanto jus ao nome escolhido para defini-la. É dos fundos, mesmo!

OFENSA A DEUS

Nosso sempre lúcido dr. Ives Gandra Martins deu mais uma lição ao grupelho Porta dos Fundos. Por que não ofenderam o profeta Maomé da mesma forma como ofenderam o Deus dos cristãos? A resposta seria a porta dos fundos do inferno

CENSURA

Irônico observar que alguns liberais brasileiros, na hora de a onça beber água, respeitar a liberdade alheia, pulam olimpicamente para o conservadorismo retrógrado ou, até, ao radicalismo de direita. O especial de Natal do Porta dos Fundos demonstrou isso. Achei graça em alguns momentos, outros não, e, por “razões superiores” à minha vontade, não o vi integralmente: impediu-me uma justa sonolência da madrugada de 25/12. Nenhum momento pela formação católica... Não gosta? Não veja. Proibir que outros vejam? Qual autoridade? Delegada por quem? Desligue a TV e economize energia. A Pátria agradece. O argumento de sugerir “afrontas” contra Maomé, profeta islâmico, é velhinho... Em geral, nos países islâmicos não há liberdade. Ou os “liberais” tupiniquins sentem uma inveja indisfarçável em relação ao “método” de radicais islâmicos contra jornalistas de um órgão de imprensa parisiense? Por enquanto, aqui, sem balaços, fuzis, apenas coquetel Molotov. Pouco? Polícia religiosa? “Bonde” de Jesus? Honestamente...

IDENTIDADE CRISTÃ

O sr. Ives Gandra Martins (Estado, 21/1, A2) talvez gostaria de saber que os católicos italianos estarão se reunindo, convocados pelo Movimento Rialzati Itália, neste sábado, dia 25 de janeiro, às 15 horas (horário de Roma), para realizar a defesa da identidade cristã. O encontro servirá para a Manifestação dos Cristãos de toda Itália, principalmente católicos, como desagravo aos ataques sacrílegos contra Jesus Cristo, filho de Deus para nós católicos, perpetrados por filme da Netflix e quadro exposto em museu de Roma. Aguardam-se delegações de católicos de toda a Itália na Piazza Santi Apostoli, em Roma. Como se vê, a “mera tolerância, como acontece com os cristãos” já está chegando a seu limite, pelo menos na Itália.

ERROS NO ENEM

Num universo de 3,9 milhões de participantes, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 apresentou graves erros nas notas de 5.974 estudantes, como anunciado pelo Ministério da Educação. Isso demonstra que o ministro Abraham Weintraub também foi mal no Enem. E que, no lugar de culpar a gráfica por este transtorno, o ministro deveria assumir a falta de zelo de sua equipe no curso deste evento... Aparentemente, corrigidas as notas em tempo, a abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas para as universidades públicas, não foi interrompida. Será que, mesmo assim, o incompetente Weintraub vai continuar no cargo?

(V)EXAME

Ainda que num universo de 3,9 milhões de inscritos os inadmissíveis erros de gabarito tenham afetado as notas das provas de “apenas” 5.974 candidatos, entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, e a oitava economia do mundo, prestes a ser admitida no seleto clube de países ricos e desenvolvidos da OCDE, simplesmente não tem a mínima competência para realizar um exame nacional de avaliação de estudantes sem que ocorram erros primários e malfeitos de toda ordem. O Enem virou o (V)exame Nacional do Ensino Médio. Uma vergonha!

O MELHOR

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tinha afirmado que este Enem foi “o melhor de todos os tempos”. Imagino se não tivesse sido...

SALÁRIOS NAS UNIVERSIDADES

Mais uma vez, o ministro Dias Toffoli mostra o seu despreparo e sua falta de saber jurídico, ao conceder a liminar a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PSD, equiparando os salários dos professores das universidades estaduais aos das universidades federais, usurpando das suas prerrogativas de ministro do STF, interferindo nos poderes estaduais, que têm suas próprias legislações na questão da educação, entre outras. São lamentáveis tantas trapalhadas de um presidente do STF. País nenhum merece!

O SUSTENTO DA UNIVERSIDADE

A forma de pensar dos acadêmicos fica longe de busca perene de resultados, o que é substituído por busca perene de dinheiro público a fundo perdido. Na leitura do artigo O ‘preço de mercado’ da universidade (Estadão, 23/1, A2), o primeiro ponto que carece de lógica é a defesa de que o governante se veja obrigado a nomear como reitor o primeiro da lista tríplice. Ora, se a lista é tríplice, os três são candidatos ao posto, portanto a prerrogativa de escolha é, e deve ser, do governante. Reclama a autora de que se tenta evitar a autonomia das universidades. Parece-me algo estranho reclamar de autonomia sem que se demonstre condição de buscar recursos que não financiamentos estatais a fundo perdido. É por demais confortável receber tudo o que cubra os custos da universidade sem que haja esforço dela em buscar recursos. Parece-me que a autonomia tem de ser conquistada, e não cedida. Aparentemente, a autora deseja que os governos deem autonomia e nada cobre como contrapartida. Ao colocar, conforme a autora nomeou, a exploração de naming rights, os governantes estão exatamente estimulando os dirigentes das universidades a desenvolverem trabalhos que gerem recursos pelos seus próprios esforços. O ensino universitário precisa ser repensado e deve haver cobrança pela matrícula dos indivíduos. Claro que há que haver sensibilidade e estabelecer valores diferentes para as pessoas, valores estes relativos à competência financeira de cada um. Chega de ensino universitário 100% gratuito. Em outro trecho do artigo, a autora menciona que universidades de classe mundial têm financiamento abundante. Numa vista de trabalho elaborado pelo National Center for Science and Engineering Statics (NSF), de 2017, se demonstra, através de levantamento feito em todo o território americano, que o abundante que ela menciona, conforme mostrado em tal trabalho, corresponde a no máximo 70% dos custos de manutenção das universidades, ou seja, os demais 30% dependem de esforço das universidades para buscar financiadores no mercado (incluem-se nesta faixa indústria, as próprias universidades, por meio da cobrança pelo ensino, geralmente cobrado de não residentes no Estado onde se localiza a universidade, doações de ex-alunos e outros).

PROPAGANDA ENGANOSA

O governo do Rio de Janeiro deveria ser proibido de fazer propaganda enganosa do carnaval. A cidade vive o caos da falta de água potável, todas as maravilhosas praias estão impróprias para banho e logo mais haverá nova epidemia de dengue. Com tudo isso, não faz sentido querer entupir a cidade de turistas.

INCAUTOS

Que me perdoem os incautos que ainda acreditam nos políticos cariocas, mas, em pleno século 21, o Rio não tem água nem para beber... Em minha modesta opinião, todos eles, mesmo os que não participaram dos esquemas de corrupção, mas certamente fizeram vistas grossas para a ladroeira toda, deveriam ser emparedados, ter seus bens todos confiscados, salários e planos de saúde cancelados, até o término dos processos. Eles e seus familiares precisam sentir na pele o que o povo passa e o quanto sofre por causa deles, os falsos poderosos do Brasil.

