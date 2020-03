Tragédias das chuvas

Baixada Santista em alerta

A chuvarada que caiu na Baixada Santista durante a noite e a madrugada de segunda para terça-feira já estava nas previsões da meteorologia – apenas nestes primeiros dias choveu o equivalente esperado para todo o mês de março. Durante toda a segunda-feira a Defesa Civil do Estado emitiu alertas. Mas faltou maior cuidado em isolar potenciais áreas de risco, encostas de morros, principalmente no Guarujá, em Santos e São Vicente, as cidades com maior número de mortes por soterramento. Diante da previsão dos acontecimentos feita por satélites e equipamentos meteorológicos, fica a pergunta: por que o poder público não entrou efetivamente em ação, evitando o caos que se viu? Recursos para tal, como se sabe, existem.

ELIZEU FERREIRA DOS SANTOS

De culpas

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, culpa a população pelas enchentes que assolam a cidade. Não foge muito do que falam aqui, em São Paulo, onde a culpa sempre é de São Pedro, que manda a chuva... Mas as enchentes se repetem todos os anos no verão e até onde me lembro já se vão mais de 20 anos sem uma solução mínima para esse tormento que atinge a população – e com mais rigor os mais pobres, que residem nas periferias.

MARCOS BARBOSA

Astro-rei

O Rio de Janeiro, definitivamente, não está preparado para as intempéries – nem para nada. No fim da contas, quem livra a cidade do caos das tempestades não é exatamente a prefeitura, mas o Sol. Viva o astro-rei!

RICARDO C. SIQUEIRA

Coronavírus

Sequenciamento genético

Liderado por pesquisadores científicos do Instituto Adolfo Lutz em parceria com a USP e a Universidade de Oxford, grupo obteve em tempo recorde o sequenciamento genético de amostra de coronavírus isolado de paciente contaminado e recém-chegado da Itália. Com a mesma competência, pesquisadores do Instituto Butantan produziram 78 milhões de doses de vacina contra a gripe influenza para atender à programada vacinação antecipada em todo o País, resultado do apoio do governo de São Paulo aos cientistas paulistas durante décadas. Em contrapartida, o

Ministério da Educação cortou quase 12 mil bolsas de mestrado e doutorado em 2019.

Voltando aos idos tempos da Terra plana...

FREDERICO FONTOURA LEINZ

Disseminação

A esta altura da epidemia, que já virou pandemia, sabe-se que há 72 novos casos confirmados de coronavírus por hora. De acordo com dados atualizados da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem no momento mais de 87 mil casos e cerca de 3 mil óbitos em 58 países. Causa espécie, desconforto e pavor total saber que alguns dos principais infectologistas e epidemiologistas do mundo – como Marc Lipsitch, da Universidade Harvard – temem que, ao ritmo atual, o coronavírus contamine até um terço (!) do planeta em um ano. Salve-se quem e como puder!

J.S. DECOL

Imposto de Renda

Descaso com o contribuinte

Baixei o programa, início do martírio, do Imposto de Renda (IR) e, como já era sabido de antemão, a tabela progressiva continua esfolando trabalhadores e aposentados, os mais prejudicados pelo famigerado imposto. Segundo o Sindicato Nacional de Auditores Fiscais, de 1996 a 2018 – 22 anos – o IPCA, a taxa oficial de inflação, somou 309,74%, enquanto a tabela do IR foi corrigida em 109,63%. Portanto, naquela altura já acumulava defasagem de 95,46%, que, somada à de 2019, de 4,31%, beira os 100% de corrosão no bolso dos pagadores do imposto. A não correção da tabela é um grande negócio para o governo, um filé: apropria-se da diferença entre o índice de correção e o da inflação, em detrimento de todos os trabalhadores, que não têm como fugir, pois os contracheques estampam todos os meses a desgraça.

SÉRGIO DAFRÉ

Orçamento da União

Emendas

No Congresso só é votado o que interessa às “excelências” e as beneficia. O resto é o resto. No Orçamento já está previsto para cada qual o seu respectivo quinhão. Já o que realmente interessa aos cidadãos não consta de nenhuma votação...

A. FERNANDES

Motim

Imperdoável

Em qualquer sociedade, motim de qualquer força armada é uma ameaça inadmissível, que em outros tempos mereceu até pena de morte para seus participantes. Na democracia, para mantê-la inadmissível é essencial assegurar a punição, impedindo qualquer tipo de perdão. Neste nosso Brasil, mais ainda, precisamos de uma proibição clara e objetiva para enfrentar o poder das corporações. Talvez fosse uma boa ideia classificar o motim como crime hediondo ou a ele equipará-lo.

LUIZ ANTONIO RIBEIRO PINTO

O papa e o rabino

Salvando judeus

Sobre reportagem Vaticano abre arquivos do papa Pio XII (3/3, A16), quero registrar o livro lançado internacionalmente The Mith of Hitler’s Pope: How Pius XII Rescued Jews from the Nazis, do rabino David Dalin, doutor em História, ordenado pelo Jewish Theological Seminar, que lhe concedeu um doutorado honoris causa. Em português o título é O Mito do Papa de Hitler, livro lançado recentemente pela Editora Quadrante.

LUIS TADEU DIX

