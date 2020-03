BRASIL DE OURO E BARRO

As grandes cidades brasileiras são ilhas de riqueza cercadas de miséria por todos os lados. Neste mar da desigualdade chafurdam 50 milhões de abandonados. Este é o cenário em que morrem os pobres que são vistos nos noticiários de televisão sempre que acontece uma tempestade, como as deste verão de grandes chuvas. As vítimas destas tragédias morrem de desigualdade, de falta de saneamento básico, de corrupção, de má administração. Como a estátua bíblica, somos um país com cabeça de ouro e pés de barro.

UMA TRAGÉDIA POR DIA

As recentes e sucessivas tragédias causadas pelas enchentes e deslizamentos de terra no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo (e no resto do País) têm causas comuns. De acordo com as autoridades municipais, sendo teimosas, as pessoas de baixa renda insistem em construir suas modestas moradias em áreas de elevado risco de enchentes e deslizamentos. Sendo maldosas, constroem à noite, nos fins de semana e nos feriados, quando os vigilantes fiscais do município não estão trabalhando. Apesar da coleta regular do lixo, limpeza contínua dos bueiros, canalização dos riachos e campanhas educativas sobre o meio ambiente, este pessoal insiste em jogar o lixo na rua, o que aumenta o tamanho de cada tragédia. Por essa teimosia, apesar de toda a atenção dispensada pelo poder público, merecem, ou não, o comentário admirável do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de que os cariocas gostam de morar perto de áreas de risco para “se verem livres dos esgotos” e gastarem “menos tubos para colocar cocô e xixi”? É uma vergonha que o carnaval valha muito mais que a vida dos pobres.

‘A CULPA É DO POVO’

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, colocou a culpa pelos problemas que a cidade enfrenta nas chuvas nos moradores que “jogam lixo na rua e que gostam de morar em áreas de risco”. O prefeito – que lá atrás abandonou a cidade para ir à Europa – não sabe por que a população “não aceitou as moradias, doadas pela prefeitura, para que morem com dignidade, evitando as encostas dos morros”. Na verdade, essa hipótese jamais existiu e o prefeito, muito ridículo, não percebeu que mentira tem perna curta.

O FOLCLORE POLÍTICO CARIOCA

“A culpa é do povo carioca.” E é, mesmo, por eleger governos bandidos, corruptos, escroques, incompetentes, moleques, etc., como Brizola, Cabral, Pezão, Crivella e outras figurinhas do folclore político carioca.

CHEIRO DE POVO

Crivella tem razão ao culpar parte da população pelas enchentes. É inaceitável as pessoas jogarem lixo nos rios e bueiros. A falta de educação, de respeito ao próximo e à própria cidade onde se vive é um comportamento próprio da patuleia que exala o cheiro característico de quem não preza pela higiene, vive em pocilgas e não se incomoda com o lixo. Agora eu entendo o general Figueiredo, que dizia que preferia o cheiro de estrebaria ao cheiro de povo.

INADEQUAÇÃO VERBAL

Impressionante a inadequação verbal de certas lideranças quando abordam assuntos relevantes de nosso cotidiano. Tais figuras nem se dão conta do peso das palavras que pronunciam, muitas vezes maculando a postura do cargo que ocupam. Um pouco de comedimento ao se pronunciarem em público, em temas polêmicos, é o mínimo que se deve exigir dessas autoridades.

RESPONSÁVEIS

Entre as manifestações (infelizes) do prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, a respeito das últimas chuvas intensas sobre várias partes da município, que desabrigaram famílias e destruíram boa parte de seus pertences, uma não se relaciona diretamente com as referidas catástrofes, mas, se verdadeira, deve constituir objeto de reflexão pela população. Indagado sobre a interrupção de obras ilegais encravadas em várias áreas de preservação ambiental e derrubadas das edificações clandestinas já concluídas, declarou que as da Muzema e muitas outras já deveriam ter sido demolidas há muito tempo, e só não o foram porque esbarravam recorrentemente em ordens emanadas da Justiça, rapidamente acionada pelos construtores contraventores. É chegado o momento de nominar todos os reais responsáveis pelas mazelas da cidade.

ESCULHAMBAÇÃO

É uma enorme temeridade andar pelas ruas do Rio de Janeiro em dias de vento forte ou temporal. Impressionante o número de pedaços grandes de árvore que caem das árvores durante esses dias, num verdadeiro atentado contra a vida humana. Recentemente, na Rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, duas toras caíram da árvore, durante ventania, em plena faixa de pedestre. O Rio é, realmente, uma grande esculhambação.

SEM VERÃO

O presidente Bolsonaro deu de dar fim ao horário de verão, apreciado por muitos, e a natureza deu de avacalhar o verão deste ano. Com muitas chuvas e temperatura bem mais baixa do que o normal para esta época iluminada do calendário, ficamos todos a ver o verão que não deu as caras, o calor e o sol. Triste!

DESRESPEITO

A atitude do presidente Bolsonaro ontem, ao colocar um humorista distribuindo bananas aos jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, foi uma atitude desrespeitosa, ridícula e infantil (Bolsonaro usa humorista para evitar responder sobre PIB fraco, Estadão, 4/3). Nunca, na história da República, um chefe de Estado teve essa postura agressiva e descontrolada, justamente numa época de crise econômica, humanitária e, principalmente, com uma epidemia devastadora derrubando bolsas de valores e causando pânico. O presidente Bolsonaro não desrespeitou apenas os jornalistas, mas a humanidade e, principalmente, aqueles que o elegeram.

CARTILHA

Pobre, hilária e frágil democracia brasileira, que precisa, com pompa e trombetas, editar cartilha defendo os direitos dos jornalistas. O óbvio virou notícia.

CORONAVÍRUS E A ECONOMIA MUNDIAL

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), importante organização internacional, alerta que o mundo pode sofrer mais uma grave recessão na área econômica, provocada pela crise do coronavírus. E, no Brasil, os riscos são ainda maiores, com a desorganização do governo quanto aos procedimentos adequados tanto em relação ao combate ao vírus como também à falta de uma agenda de reformas econômicas, principalmente no campo tributário. É uma situação preocupante e que exige ampla mobilização dos mais diversos segmentos sociais.

URUBUS

A Drogaria Farmenos da Rua São Roque do Paraguaçu, n.º 454, Vila Quintana, São Paulo (SP), está vendendo uma embalagem de 50 máscaras cirúrgicas por R$ 70. Antes da ameaça do coronavírus, essas máscaras custavam cerca de R$ 6. São os urubus do comércio aproveitando para roubar o povo sem nenhum tipo de constrangimento.

INFLAÇÃO NA CHINA

Na coluna Direto da Fonte, de Sônia Racy, edição de 4/3/2020, do Estadão, lá quase no rodapé, com o subtítulo Ponta-cabeça 5, consta uma observação bastante pertinente sobre o coronavírus. Quietinha, bem quietinha, como alerta a coluna, “sem que muitos leigos dessem importância, o país (China) resolveu seu grave problema de inflação com essa confusão toda (...)”. Interessante. Já havia lido ou ouvido um comentário no início da crise, agora não me lembro onde, de que a China, sempre que atravessa algum percalço em sua economia, surge algum princípio de pandemia viral e, ao fim, após causar instabilidade no mercado global, sua economia e seu PIB sempre saem fortalecidos. Acho que essas coincidências deveriam ter maior atenção entre os analistas, para confirmar ou desmentir tais casualidades.

A REVOADA DA TROCA PARTIDÁRIA

Será aberta hoje, 5 de março, a “janela” em que os vereadores poderão mudar de partido sem o risco de perder o mandato. O período de mudança vai até 4 de abril. Os descontentes e quem não vê possibilidade de reeleição nas atuais legendas vão mudar. Este ano, pela primeira vez, estão proibidas as coligações para a eleição de vereador. Em vez de vários partidos se reunirem para montar uma chapa, cada um terá de fazer a sua. Com 33 partidos já registrados, muitos deles ficarão fora das Câmaras de Vereadores, pois a maioria dos municípios possui apenas nove vereadores. Mesmo cheios de dinheiro – liberado pelos fundos oficiais –, os partidos são discutíveis. Só servem para o registro das candidaturas, porque a filiação é obrigatória. Costumam impingir o voto partidário a seus parlamentares, o que é antidemocrático. Fatalmente, um dia vamos ter uma nova regulamentação de partidos quando vier a reforma política e eleitoral. Além dos já registrados, ainda existem 77 partidos já fundados à espera de registro no Tribunal Superior Eleitoral. É muita sigla para pouco político. Do jeito que fazem, sempre haverá dois ou três fortes, secundados por dezenas, talvez até mais de uma centena, de insignificantes pigmeus.

LULA EM PARIS

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, concedeu ao ex-presidente Lula o título de cidadão honorário da capital francesa e, na cerimônia, Lula discursou em português, lembrando os dias na cadeia e se referindo ao ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, como criminoso. Que belo espetáculo deve ter sido! À altura deste nosso mundo midiático contemporâneo, caracterizado pela glamorização de celebridades polêmicas e repleto de pós-verdades, autossuficientes e cheias de si mesmas. E o que é, mesmo, a glamorização de calúnias e difamações que levam de roldão, em seu bojo, a desfaçatez com todos os justos sentimentos de uma nação inteira, ou, pelo menos, da grande parte que lutou pela queda de corruptos e demagogos?

CIDADÃO PARISIENSE

Lula foi agraciado com o título de cidadão parisiense, por falar mentiras contra Justiça brasileira.

VERGONHA

Cada vez que ouço os discursos de Lula, mais me envergonho do Supremo Tribunal Federal.

FUNESTA FIGURA

Como o nosso lamentável Judiciário permite que o funesto chefão, ladrão condenado, saia pelo mundo denegrindo as atuais principais figuras deste país? Só porque o derrotaram politicamente, unidas ao povo, agora mais esclarecido? Ainda bem que foi vaiado quando tentou denegrir a figura de Sérgio Moro. Tem de continuar preso, agora incomunicável.

CEGOS

O ex-presidente Lula viajou para a França, onde foi condecorado como cidadão honorário concedido por integrantes do Conselho de Paris. Cá entre nós, só há uma explicação para tal honraria, aquele conselho não tem a mínima ideia dos significados dos termos “mensalão” e “petrolão”, só para citar dois gravíssimos eventos de que se sabe hoje foram claramente planejados e executados pelo sr. Lula e sua gente, com incalculáveis e danosas consequências para a Nação como um todo. Avisa lá. Sem ironia, por favor!

O BOM NOME DOS PAULISTANOS

E se a cidade de São Paulo concedesse o título de cidadão honorário a Jacques Mesrine? Seria uma prova de falta de juízo e uma total inversão de valores. Felizmente, a cidade de São Paulo não irá fazer isso pois quem tem um nome a zelar não age assim. O Brasil, diferentemente da França atual, é um país sério.

REPÚDIO

O atual governo brasileiro deveria soltar uma nota de repúdio violento à honraria prestada pela prefeita de Paris ao nefasto Lula. Um bandido, um corrupto condenado e ladrão recebendo honraria de uma prefeitura obtusa e ignorante acerca da figura Lula deve, sim, merecer repúdio violento da nação brasileira, não apenas do governo, mas de todos os brasileiros.

INDIGNAÇÃO

Eu, como cidadão brasileiro, estou indignado com a permissão dada por nossas autoridades ao sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente condenado a mais de 17 anos de prisão por corrupção, para ir para a Europa com quatro assessores pagos à nossa custa para falar mal do nosso país e de nosso atual governo. Quem permitiu que esse abuso acontecesse foram alguns indivíduos que ainda ocupam cargos no Congresso Nacional e no STF e remam contra a nossa prosperidade e nossa democracia. Por isso sou completamente a favor de a população brasileira ir para a rua no dia 15 de março, num ato democrático a favor de nosso presidente e contra estes indivíduos que ainda ocupam cargos de poder e vão contra a vontade do povo brasileiro.

PRIMÁRIAS NOS EUA

A escolha do candidato Joe Biden para disputar a presidência com Donald Trump terá sabor de derrota para os democratas, pois o único que pode derrotá-lo num confronto direto é Bernie Sanders.

FALTA BOM SENSO

Falta bom senso ao candidato Bernie Sanders. Com quase 80 anos de idade, recém-saído de um infarto, Sanders simplesmente não tem mais condições físicas para desempenhar por quatro anos as funções exigidas pelo cargo que ele pleiteia. Sanders faria um favor a si mesmo e ao mundo se abrisse mão de sua candidatura e apoiasse alguém que tenha de fato condições de presidir os Estados Unidos da América.

