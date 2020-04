Pandemia

Previsões sombrias

Com muito atraso e, de certa forma, só depois da pressão do Congresso, o governo federal acerta com suas medidas de ajuda a empresas, a trabalhadores com carteira assinada, a informais, a beneficiários do Bolsa Família, etc. Um contingente em torno de 120 milhões de pessoas que devem receber por três meses recursos para tentar sobreviver ao caos que se instalou na atividade produtiva por causa da pandemia do coronavírus. Sem que se evite, infelizmente, a previsão de mais 5 milhões de desempregados, somados aos 12 milhões já existentes. Segundo pesquisa do Sebrae, em nove de cada dez pequenos e micronegócios o faturamento caiu 69,3% numa única semana. Nessas condições estão 89,2% dos 17,2 milhões de empresas desse porte, que empregam milhões de trabalhadores e cujo fechamento o Congresso e o governo precisam urgentemente encontrar saídas para evitar. Em meio a esse caos de dificuldades, o presidente do Bradesco revela que a demanda por crédito aumentou dez vezes, de R$ 2 milhões para R$ 20 milhões por dia. Os bancos Santander, Itaú e Bradesco estão prorrogando dívidas dos clientes por 60 dias. E se for preciso, lá na frente podem ser mais elásticos. Mesmo com todos esses esforços, todavia, é sombria a previsão de queda de até 4% do PIB neste ano. Um cenário que clama por união de todos, deixando de lado o nefasto “nós contra eles”.

PAULO PANOSSIAN

SÃO CARLOS

Solidariedade já

Grande parcela dos brasileiros vive da informalidade e muitos foram atingidos pela perda de seus precários empregos em decorrência da paralisação das atividades econômicas. Toda essa gente deixou de ter renda e, sem dinheiro, não há comida. Para sobreviver precisa da ajuda de quem ainda pode. O que para muitos pode parecer pouco, é muito para quem nada tem. R$ 100 de arroz e feijão podem garantir a alimentação de uma família por um mês. É hora de união num país que foi impiedosamente dividido de várias formas nos últimos anos. Quem pensa apenas em sobreviver deve lembrar-se de que sua sobrevivência dependerá da sobrevivência dos que estão ao seu redor. Há instituições confiáveis (centros sociais, igrejas, etc.) onde poderemos deixar nossa contribuição. Mãos à obra! Quem pode faça, mesmo que seja pouco. Deus abençoa.

JOMAR AVENA BARBOSA

RIO DE JANEIRO

Dura realidade

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou um corte de R$ 150 milhões nas despesas da Casa, dinheiro a ser aplicado nas ações contra a covid-19. Boa iniciativa. Aliás, todos os imensos recursos que, no Orçamento da União, são destinados ao funcionamento dos três Poderes da República poderiam de há muito ter sido reduzidos na proporção das necessidades básicas e essenciais da sofrida população brasileira. Qual o sentido de edifícios palacianos majestosos para uso de administradores, magistrados e representantes de um povo tão carente e empobrecido? E qual o sentido de esse mesmo povo pobre ter de sustentar tantos apaniguados, tantos assessores e tantas benesses e mordomias numa estrutura que deveria funcionar na exata medida indispensável para o desempenho de suas funções? Esperemos que após a pandemia as mudanças que todos predizem alcancem uma melhor adequação entre o fausto das instituições públicas e a dura realidade da sociedade.

MARCELO GOMES JORGE FERES

RIO DE JANEIRO

Razão e sensibilidade

Com um número imenso de desempregados no País, com tendência a aumentar dramaticamente, é incompreensível a insensibilidade das altas esferas do serviço público, em todos os níveis e Poderes, omitindo-se de promover um corte de gastos via redução de jornada e salários do conjunto do funcionalismo, excluídos os serviços essenciais. Trata-se das categorias mais bem remuneradas, muitas vezes de forma até indecente, acima do previsto em lei. Abrir mão de parte desses valores poderia amenizar o sofrimento dos brasileiros menos favorecidos e, ao mesmo tempo, dar fôlego às empresas para que possam manter os empregos.

SAVÉRIO CRISTÓFARO

SANTO ANDRÉ

Mazelas reveladas

Foi preciso uma pandemia para as eternas mazelas brasileiras serem reveladas. Por exemplo, a máscara N95, o tema do momento, é feita com uma malha fina de polímero sintético, que é um tecido não malhado de polipropileno obtido pelo processo chamado sopro por fusão. Pesquisando o assunto, constatei a existência de diversos projetos em universidades e na iniciativa privada buscando a fabricação dessas máscaras, como a Universidade Federal do Maranhão, já em fase de certificação do seu produto. Considerando a existência do amplo parque industrial brasileiro, fica a pergunta: por que até o presente não se fabricam, em quantidade suficiente, essas máscaras no Brasil? Se a resposta for que o produto chinês é mais barato, que tal os nossos industriais buscarem subsídios para fabricá-las, considerando tratar-se de artefato de interesse sanitário, em vez dos pleitos recorrentes de benesses tributárias e de financiamentos com juros na bacia das almas?

HONYLDO ROBERTO PEREIRA PINTO

RIBEIRÃO PRETO

Direitos e garantias

Sem fazer juízo do mérito político, perguntamos: é constitucional o governador do Estado de São Paulo monitorar as pessoas atrás das concessionárias de telefonia celular?

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

SÃO PAULO

Corrupção

Ecovias

Afinal, em que malas foram parar os milhões em propinas confessados pela Ecovias? Com a palavra o PSDB.

PAULO CELSO BIASIOLI

