DESPREZO

O último “e daí?” dito pelo presidente da República veio acompanhado de um desprezo pelos brasileiros. Seu comentário foi das coisas mais revoltantes que se viu ultimamente. O País sofrendo com a evolução desta doença insidiosa e desconhecida, que foi considerada por ele como uma “gripezinha”, mas que maltrata , deixa sequelas e mata inúmeras pessoas, e teve de ouvir uma coisa desta de seu presidente. Nenhuma palavra de simpatia ou consolo, somente um “lamento” depois que tomou conhecimento de que o tal e daí? tinha sido gravado. Um verdadeiro chefe de Estado fica ao lado de seus compatriotas, tenta aplacar com palavras e gestos o seu sofrimento. Um verdadeiro chefe de Estado estaria viajando pelo Brasil consolando os doentes e seus familiares, dizendo palavras de consolo e apoio. Estaria se multiplicando pelos Estados, ajudando nas suas dificuldades, dando ideias e se desvelando para ajudar. Uma fala de consolo, de ajuda e apoio aos profissionais da saúde, médicos, atendentes, enfermeiros, policiais, motoristas e outros muitos já seria uma forma de agradecer aos que estão se dedicando aos doentes. Onde estão a compaixão, a simpatia, o agradecimento aos que de alguma maneira estão se desvelando e se dedicando aos que mais precisam? Onde está a solidariedade aos Estados mais atingidos pela pandemia? Só um “e daí, quer que eu faça o quê?”

Maria Tereza Murray terezamurray@hotmail.com

São Paulo

O CAMINHO PARA 2022

Para Bolsonaro é simples: basta ir pisando nos cadáveres que são de sua responsabilidade, eles não têm importância. O que importa é a reeleição.

Aldo Bertolucci aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

SLOGANS

Com o passar do tempo, os slogans utilizados pelo governo deveriam ser alterados para “O Brasil não pode pagar”, “Mais Brasil, Menos Planalto”, “Brasil acima de tudo, Presidente acima de todos” e “Pátria desanimada Brasil”. E daí? Lamento, é o que penso.

Carlos Gaspar carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

O PRÓPRIO VENENO

Ao nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro: lamento muito, senhor, porém sou obrigado a me manifestar a respeito da sua indicação para a Diretoria-Geral da Polícia Federal de Alexandre Ramagem. Tivesse o senhor mais sensatez, critério e podemos até mencionar inteligência, teria evitado a vergonha, o constrangimento e o dissabor a que se sujeitou insistindo na nomeação ante a pressão de seus filhos pela ligação de amizade pessoal e íntima com a família Bolsonaro. Embora sua constante afirmação de que “quem manda aqui sou eu”, o senhor provou do próprio veneno para se conscientizar de que não é bem por aí, tanto que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação e a posse do novo diretor. E daí, presidente?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

REPÚBLICA

O bloqueio da nomeação do delegado-geral da Polícia Federal Alexandre Ramagen pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendendo a pedido do PDT, foi um direto no estômago do Planalto e um alívio para a opinião pública. Seria impalatável, após a exoneração estapafúrdia do ex-ministro Sergio Moro, assistir impotente a esta nomeação, no mínimo, obscena de Ramagen, amicíssimo do vereador Carlos Bolsonaro, suspeito até o pescoço de envolvimento no escândalo das fake news. Este é um belo exemplo do significado real da República: a independência dos três poderes para que um controle o outro e não haja “abuso” de nenhum deles. O STF e o Congresso podem ter seus defeitos, mas neste episódio acertaram em cheio ao coibir este verdadeiro deboche do Executivo.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

INTERFERÊNCIA

Mais uma vez um membro do STF resolve intervir num ato do Poder Executivo. Isso pode? É constitucional? Os poderes não são independentes? Que poder Alexandre de Moraes tem para impugnar uma nomeação do Poder Executivo? Será que o STF quer dominar o setor da Polícia Federal?

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

DESVIO DE FINALIDADE

A determinação de um ministro do STF contra a indicação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal por certo não pode ser considerada como um conflito entre dois Poderes da República. É apenas a constatação de que o indicado não tem condições de ocupar um cargo tão importante em razão de suas relações com a família Bolsonaro, o que poderia influenciar suas atividades. O organismo goza de muito conceito pelas investigações que promove. Até quando o atual presidente vai agir em interesse próprio?

Uriel Villas Bolas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

PONTE DE RAMAGEM

O presidente Jair Bolsonaro queria uma ligação direta com o novo diretor-geral da Polícia Federal, com o intuito de ter uma fonte de informações para blindar o governo e seus filhos. Agora, o Supremo Tribunal Federal (STF) fez cair essa Ponte de Ramagem, após a Justiça cruzá-la rumo às investigações na CPMI das Fake News e sobre as manifestações anti-instituições. A queda é simbólica. Invoca alegoricamente a situação da Alemanha nazista, quando Hitler deu ordem para implodir todas as pontes na fronteira com o objetivo de obstruir a entrada das tropas aliadas, em março de 1945, mas não houve tempo de impedir a travessia pela Ponte de Remagen. Esta caiu alguns dias depois, sendo tema de filme em 1969. Evento marcou o início do colapso do regime.

Luiz Roberto Da Costa Jr. lrcostajr@uol.com.br

Campinas

SONHOS COM A PF

Bolsonaro diz sonhar com Ramagem na Polícia Federal. Sonho raro. Contam-se nos dedos os brasileiros que sonharam como o presidente. Já sonhar com Disney...

Jorge A. Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

PAU OCO

De muita importância o que José Nêumanne alerta (Polícia Federal: uma santinha de pau oco, 29/4, A2): Polícia Federal autônoma? Como se fosse uma instituição acima das fraquezas humanas? E mais: “nenhuma instituição armada pode ser autônoma, porque representaria um risco para a liberdade, valor fundamental”.

Sandra Maria Gonçalves sandgon46@gmail.com

São Paulo

POLÍCIA FEDERAL, INSTITUIÇÃO DE ESTADO

Necessário e oportuno o artigo de José Nêumanne Polícia Federal, uma santinha de pau oco (Estado, 29/4, A2), analisando a quantas andam as disputas, até os dias de hoje, entre as categorias de servidores da Polícia Federal (PF) no rastro do choque frontal entre o presidente da República e o ministro da Justiça e Segurança Pública demitido, o ex-juiz Sergio Moro. Lembra-nos de que nas gestões de Lula/Dima (PT) a PF foi usada, afrontando o que determina nosso Texto Magno, também quanto ao princípio da impessoalidade, para fins de perseguição dos que se opunham a seus governos e, na gestão de Bolsonaro para fins de blindar os seus filhos. Desrespeitaram o fato de que a Polícia Federal é uma instituição armada e de Estado, que não pode ser autônoma, como determina o texto constitucional. Por isso tudo que o artigo apontou, e outras afrontas do “mito” que o Estado e imprensa em geral já noticiaram, acho melhor o vice, Hamilton Mourão, ficar de prontidão, pois pau que bateu em Dilma está sendo preparado para bater em Jair – o incorrigível –, pelo bem do Brasil. Votei nele pensando que defenderia a democracia republicana. Ledo engano. “E agora, José?”, como fica a Lei Maior nas mãos do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF)?

Herbert Sílvio Augusto Pinho Halbsgut h.halbsgut@hotmail.com

Rio Claro

A CONFISSÃO É A RAINHA DAS PROVAS

Vários inquéritos foram instaurados contra o presidente Bolsonaro, entre eles o mais notório, em que o ex-ministro Sergio Moro diz que o presidente insistia em mudar o chefe da Polícia Federal sem trazer ao ex-ministro a causa, justa ou não, dessa exoneração, visto que, segundo a lei, tal mudança tem de ter motivos justificados e indicação impessoal, a bem do serviço público. Isso é evidente. A evidência não precisa de prova, brilha por si, a prova lhe está implícita. Não é preciso provar que o sol brilha nem tampouco que o mel é doce. Isso é evidente. Também no âmbito das funções e cargos públicos as nomeações têm de ser técnico-jurídicas, na forma da lei. Nomeações políticas destoam porque sinônimas de “compadrio”, embuste exalante de mau cheiro. A isso o ex-ministro Sergio Moro, mesmo coagido, preferiu perder tudo, o posto de ministro e, pasmem, 22 anos de magistratura a submeter sua honradez e dignidade a servir de capacho em que o capitão limpasse as botas. Que este seu “não estou à venda” soe e retina por todos os recantos da Pátria, como exemplo de coesão de caráter. Esse gesto ensine-nos a fidelidade aos princípios. O nobre quebra, mas não verga! Celso de Mello, do velho, constante, excelente remoer questões de direito, e já acostumado à poeira do longo caminho na judicatura, quando causas, as mais notórias, como as mais complexas lhe correram e correm sob as vistas apuradas, não tenho dúvida, que ao notável juiz, dum só lançar de olhos, tem sua convicção firmada, sem outras provas que a própria confissão ali posta. A confirmação é do presidente Bolsonaro, de que, realmente, a nomeação proposta tem feição política: “é isso, a indicação é política, e daí?”, isso numa explosão de orgulho e bravata, bem própria dos que se supõem acima da lei, e acima de todos. Essa afirmação por si dispensa quaisquer outras provas. Os sábios dizem: na cólera, cale-se. Bolsonaro não só não se cala, mas, pior, confessa num disparo tiro certo ao admitir como verdadeiro o fato, contrário ao seu interesse, e prova, com evidências fáticas o motivo pelo qual o ex-ministro pediu demissão. Ninguém acima da lei. Senhores, não é só por todo o Brasil que se abrem covas, em Brasília também.

Antonio Bonival Camargo bonival@camargoecamargo.adv.br

São Paulo

‘CAPITIS DIMINUTIO’

André Mendonça assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública com uma redução de capacidade, de autoridade, em relação a Sergio Moro, seu antecessor, porque este indicou o diretor da Polícia Federal, para que o presidente da República nomeasse. Já Mendonça foi empossado depois da escolha do diretor da PF. O diretor da Polícia Federal escolhido e nomeado por Bolsonaro só não tomou posse porque o STF barrou a indicação. Se o presidente defende a autonomia da Polícia Federal, que é órgão do Estado, encarregado de investigação e inquérito, inclusive sigiloso, deveria, para não haver quebra de hierarquia, consultar o ministro da Justiça sobre que nome este gostaria de ver à frente da polícia judiciária. Sim, como gosta de reafirmar Bolsonaro, é dele a competência para nomear, o que não exclui a cortesia, a elegância de consultar seu ministro responsável pela área da segurança pública. Por que fez isso com Moro?

Jorge Carrano carrano@carrano.adv.br

Niterói (RJ)

INDICAÇÕES

Após a saída de ex-ministro Moro, o presidente sr. Bolsonaro fez mudanças na Polícia Federal e fez indicações para a substituição do ex-ministro Moro e também na PF. Tem sido questionado que as pessoas indicadas para essas vagas são amigos pessoais do sr. Bolsonaro e família. Alguma vez alguém questionou a indicação do ministro Marco Aurélio Mello, indicado pelo ex-presidente e seu primo Collor de Mello – quer mais próximo que isso? Alguém alguma vez questionou a indicação do ministro Dias Toffoli, que era consultor da CUT e assessor jurídico do PT, e que foi indicado pelo ex-presidente Lula? Dá para entender ou precisa desenhar?

Carlos Alberto Duarte carlosadu@yahoo.com.br

São Paulo

REPÚBLICA FAMILIAR

É inacreditável! Ninguém merece passar por isso no meio de uma pandemia viral. O fato é que no Brasil nos dias atuais temos ao mesmo tempo uma pandemia na saúde e um pandemônio político causado por quem deveria servir de exemplo neste momento de pânico e medo por que passa milhares de brasileiros em razão de uma luta mortal contra o adversário agressivo e invisível que já ceifou a vida de mais de 5 mil brasileiros e brasileiras. Em meio a esta guerra, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e, pior, tudo leva a crer que a atitude foi tomada por vaidade política. A ação temerária pegou mal, mas o presidente conseguiu ultrapassar esse momento sem abalos políticos mais profundos. Mas agora, por inabilidade política – para dizer o mínimo –, seu ministro mais popular pediu demissão, com acusações gravíssimas de que Bolsonaro tentou ter acesso a dados sigilosos da Polícia Federal (PF), como se a Polícia Federal fosse polícia de governo, e não de Estado, algo que um presidente deveria saber. A saída de Sergio Moro da Justiça e Segurança Pública inaugura o momento mais ligado de um governo caudilhante feito de momentos delicados em meio a uma pandemia viral e sanitária. Sr. presidente, economia se recupera, a vida de milhares de brasileiros não tem volta. Chega de teimosia!

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

TEIMOSIA PRESIDENCIAL

Como o Brasil conseguirá diminuir o número de mortes causadas pelo coronavírus, se o presidente da República não acredita na metodologia aplicada pelo Ministério da Saúde, a do confinamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotada por quase todos os países do mundo? Aqui, o porcentual da população que segue o método é menor que 50%, que prova não estar funcionando como era esperado. Tive mostra disso na manhã do último domingo, numa padaria, onde apenas eu e os funcionários usavam máscara. Ao afastar-me de uma pessoa que teimava em ficar próxima, esta comentou com outra que não usava máscara que o presidente também não usava, e ele deveria saber mais que todos nós. Fui embora sem discutir, afinal, se o exemplo vem de cima, como eu, sem um cargo importante, poderia convencer a pessoa? Quando um governante, que tem a responsabilidade de liderar um país e transmitir tranquilidade e confiança à sua população, age como o presidente Bolsonaro, enfim, só nos resta torcer para dar certo, ou amanhã terá de responder pelo número de mortos que escolheram seguir sua teimosia.

Laércio Zannini spettro@uol.com.br

São Paulo

TRANQUILIZANTE

Informado sobre o expressivo aumento dos casos de morte por coronavírus, o ministro da Saúde, Nelson Teich, convocou uma coletiva, as pressas, e nos tranquilizou: vamos continuar acompanhando.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

O AVANÇO DA EPIDEMIA

Presumo que já passou da hora de o ministro da Saúde, Nelson Teich, dizer a que veio, até porque, diante da velocidade com que o coronavírus vem atingindo todos os Estados do Brasil, o ministro, em seus comentários, não menciona uma palavra a respeito do distanciamento social, que no atual momento é a única solução para tentar barrar esta epidemia. Como perguntar não é ofensa: será que o ministro da Saúde está seguindo orientações do capitão?

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

#FIQUEEMCASA

Com 5.017 mortes causadas pela covid-19, o Brasil superou a China. Foram 474 confirmações de óbitos apenas nas últimas 24 horas - novo recorde para um dia (Estadão, 28/4). Acredito que parte do aumento de mortes pode ser atribuída ao relaxamento do isolamento social, tão apregoado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante das declarações do presidente e da omissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, o povo, ansioso por retomar suas atividades, o distanciamento social em São Paulo caiu para 48%. Presidente Jair Messias Bolsonaro, por que não te calas?

Cláudio Moschella arquiteto@claudiomoschella.net

São Paulo

EM SÃO PAULO

População de São Paulo, pelo amor de Deus, vamos zerar as ruas! O governador João Doria ameaça não permitir a volta do comércio a partir do dia 11 de maio, o que não faz sentido, pelo próprio abandono popular do isolamento. Ele vai impor aos comerciantes o ônus e a falência. Pelo amor de Deus, em nome de todos os restaurantes, bares, baladas, cabeleireiros, camelôs, barracas de praia, etc., vamos ficar em casa!

Roberto Moreira da Silva rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

DEIXEM OS MÉDICOS TRABALHAREM

Espero que nosso ministro da Saúde, Nelson Teich, honre a classe médica tomando medidas adequadas ao combate dessa terrível pandemia. Porque, se depender de Ernesto Araújo e de Jair Bolsonaro, estamos perdidos. Como é que um ministro das Relações Exteriores diz tamanho absurdo, comparando medidas de distanciamento social com os campos de concentração nazistas? Se o Barão do Rio Branco e Ciro de Freitas Valle, ícones das nossas relações diplomáticas, estivessem vivos, teriam uma síncope. E nosso presidente responde a um repórter: “E daí, o que você quer que eu faça?” Por favor, ministro e presidente: não façam nem falem nada. Fiquem quietos, usem máscara e deixem os médicos trabalharem.

Sérgio Bruschini bruschini0207@gmail.com

São Paulo

ISOLAMENTO

Associações judaicas cobram desculpas de chanceler brasileiro (Estadão, 29/4). Será que para pessoas como o nosso ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tenho de pedir para informar-se sobre o que foram os campos de concentração nazistas? Uma vergonha este nível de ignorância dentro do governo e falta de consideração aos sobreviventes do holocausto, ao usar este exemplo para falar do isolamento para coronavírus.

Luiz Frid luiz.frid@globomail.com

São Paulo

MAIS UMA

Com mais uma bobagem, agora ofendendo os judeus, o ministro Ernesto Araújo deve sentir-se superseguro no ministério do atual governo, que está precisando de inimigos para usar como biombo para ocultar o sofrimento do povo com a “gripezinha”.

Wilson Scarpelli wiscar@terra.com.br

Cotia