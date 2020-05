Desgoverno Bolsonaro

Mais um cai fora

Impressionante a incompetência desse (des)governo! Mais um ministro pede as contas, justo o mais importante neste momento. Os eventuais bons gestores da saúde que certamente temos neste triste país, antes de aceitarem convite desse zelador de condomínio quem tem o temporário cargo de presidente, pensem na frase de Jack Welch, ex-CEO da General Electric: “Toda vez que um executivo de boa reputação deixa uma empresa de péssima, a única reputação que permanece inalterada é a da empresa”.

PAULO SÉRGIO PECCHIO GONÇALVES

SÃO PAULO

Inabilidade

Nelson Teich nem completou um mês no primeiro escalão do governo Bolsonaro. Aos poucos o tirânico presidente vai perdendo, um a um, os seus ministros. Está provado que Bolsonaro não sabe lidar com uma crise de verdade, como esta da covid-19. O Brasil sai perdendo mais uma vez. A falta de rumo é a principal característica desse governo. As promessas de campanha foram esquecidas: reforma tributária com a unificação de impostos, privatização de empresas estatais e reforma política, entre outras. O tosco e inábil Jair Bolsonaro mostra mais fraqueza a cada dia.

JOSÉ CARLOS SARAIVA DA COSTA

BELO HORIZONTE

Vacas de presépio

A saída do dr. Nelson Teich da pasta da Saúde vem nos mostrar que o presidente não quer pessoas competentes em seu Ministério, e sim pessoas que concordam com ele em tudo, mesmo sabendo que está errado. É uma vergonha para o Brasil o que acontece em Brasília. Enquanto isso, na realidade brasileira, atrasos no pagamento de ajuda para os mais necessitados, pessoas sendo presas por roubos na área de saúde aproveitando-se da situação, compras de empresas que não existem... Neste momento fico realmente em dúvida se aquele velho dito de que “Deus é brasileiro” continua a ser verdade. Porque somente Deus para ter compaixão do povo brasileiro.

ANTENOR APARECIDO STABILE

VINHEDO

Futuro ministro

O médico Nelson Teich pediu exoneração do cargo de ministro da Saúde por não aceitar as imposições do presidente. Que tem mostrado não ter a mínima preocupação com encaminhamentos de especialistas da área da saúde. Como se vai comportar o novo indicado para o cargo? Se especialista ou não na área, vai seguir as indicações científicas ou se limitará a assinar as determinações do ocupante do cargo maior da República? Até quando vamos conviver com esses procedimentos?

URIEL VILLAS BOAS

SANTOS

Questão de princípios

Fiquei orgulhosa da atitude tomada pelo ex-ministro Nelson Teich. Provou que tem convicção do que fala e não aceita imposições para o contrário.

M. DO CARMO ZAFFALON LEME CARDOSO

BAURU

Insulto

A obsessão de Jair Bolsonaro com a cloroquina é um insulto à ciência e aos cientistas. Não haverá ministro da Saúde que aguente ficar no cargo. Melhor deixá-lo vago.

LUCIANO HARARY

SÃO PAULO

O rei está nu

Temos um presidente enlouquecido com sua “roupa nova do rei” a desfilar diante de um povo atônito em meio a um cenário de pandemia pantagruélica. Em resumo, essa é a essência do cenário atual no Brasil. O mais grave, porém, é a plateia não se dar conta da extrema gravidade do “andar da carruagem”. Uma real e cruel sinopse. Uma paralisia movida a “pudores”. Um espanto contido. Expressões acabrunhadas. E uma sensação de Armagedom no ar intoxicado. A ver...

NELSON M. DE ABREU SAMPAIO JR.

CURITIBA

Hamilton Mourão

‘Limites e responsabilidades’

Decepcionante o artigo do vice-presidente Hamilton Mourão Limites e responsabilidades (14/5, A2), esperava atitude mais sensata. Primeiro, antes de olhar a sujeira no quintal do vizinho, devemos olhar e limpar o nosso. Minha saudosa mãe sempre dizia: quando um não quer dois não brigam. Resumindo, o Brasil não é uma República de bananas, onde o Executivo tudo pode. Creio que seria melhor o sr. Mourão se preservar para no futuro praticar o que prega. Como dizia Cora Coralina, “feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. Será que é preciso desenhar?

MÁRCIO PASCHOLATI

SÃO PAULO

Seis por meia dúzia

Nesse artigo o vice-presidente aborda quatro pontos que, na sua visão, vêm causando um “estrago constitucional”, mas omite o principal, que é o próprio Executivo federal. Não adianta tentar pôr a culpa nos outros Poderes da República, pois todos nós sabemos qual é o cerne desse problema. Se essa é a visão do general Mourão, trocar o Bolsonaro pelo vice seria o mesmo que trocar seis por meia dúzia.

AZOR DE TOLEDO BARROS FILHO

SÂO PAULO

Lição de Tocqueville

Ainda com respeito ao artigo de general Hamilton Mourão (confesso que acendeu uma fagulha de esperança no meu peito ao ler a chamada na primeira página do Estadão, mas ao ler o artigo propriamente, este jogou um caminhão de água fria sobre essa fagulha), cito Tocqueville: “Permitir-lhes punir os agentes do Poder Executivo quando estes violam a lei não significa conceder um privilégio particular aos tribunais. Proibi-los de fazer isso é que significa retirar-lhes um direito natural” (em A Democracia na América: Edição integral, Alexis de Tocqueville, autor, com tradução de Julia Rosa da Simões).

M. CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA

CARAPICUÍBA