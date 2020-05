INTERFERÊNCIA POLÍTICA NA SAÚDE

Algumas decisões de um presidente da República afetam profundamente o bem estar de todos os cidadãos. Na área da saúde, em meio a uma pandemia, este é o caso. Infelizmente, o desgoverno começou com a infeliz expressão “gripezinha” utilizada por Sua Excelência, Jair Bolsonaro. E se seguiu com reiteradas demonstrações de conduta despreocupada, para não dizer leviana, com um assunto tão grave. Este comportamento desleixado fez escola principalmente entre os segmentos mais humildes e menos informados da sociedade. Não se sabe quantas vidas isso custou, mas a brincadeira com coisa séria certamente não saiu de graça. Normalmente, o Ministério da Saúde serve de bússola para todos os que procuram um norte em questões médicas. Especialmente numa hora como a que estamos vivendo, em que o País inteiro se encontra num prolongado compasso de espera marcado por centenas de mortes diárias. Isso posto, a sua sucessiva troca de ministros dá vívida expressão à falta de estratégia nesta área vital. Vejamos: Nelson Teich avisou à Sua Excelência que não poderia atendê-lo mudando o protocolo de uso da cloroquina sem comprovação científica, e teria pedido demissão da pasta da Saúde. Um médico, no seu juramento, assume o compromisso de agir pelo bem do doente segundo o seu poder e entendimento. E o de evitar causar dano ou mal a alguém. Em assuntos que mexem com vida ou morte, deve-se estar bem embasado para poder agir com critério. Os seus últimos ministros da Saúde não sentiram conforto para atender às solicitações de iniciativa de Sua Excelência. Não seria o caso de deixar o próximo ministro da Saúde exercer a pasta sem interferência política no ministério? Pelo menos, até passar esta crise?

Jorge A. Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PRECISAMOS FALAR SOBRE CLOROQUINA

Na década de 1950 foi lançada na Alemanha uma medicação sedativa, mundialmente usada para combater a insônia. Ampla publicidade foi realizada entre médicos, sugerindo a prescrição inclusive para grávidas. Naquela época, estudos sobre a interação do remédio com o desenvolvimento de fetos não era usual. No Brasil, a droga chegou em 1959, chamada Sedalis, nome comercial dado ao talidomina, produzido pelo laboratório Grünenthal. O medicamento foi um grande sucesso comercial. O laboratório estava tão empolgado com a droga que 16 mil pacientes receberam talidomina ainda na fase experimental, incluindo gestantes. Com o passar do tempo, apareceram relatos de efeitos colaterais, até então considerados leves. Surgiram artigos de pesquisadores aconselhando o uso não prolongado da droga, pois faltavam pesquisas que comprovassem a eficácia e a segurança no longo prazo. O pior estava por vir. Em seguida, diferentes países começaram a registrar um número elevado de nascimentos de crianças com malformações graves nas extremidades, como dedos, braços e pernas, entre outros problemas. Uma coisa em comum: as mães tinham feito uso do talidomina na gravidez. Aproximadamente 15 mil crianças no mundo foram vítimas do remédio, e a taxa de mortalidade chegou a 45%. A maior parte dos óbitos ocorreu no primeiro ano de vida. O remédio foi recolhido entre 1961 e 1965 e levantou uma série de discussões que estabeleceu diretrizes para pesquisas clínicas mais eficientes. O caso foi levado aos tribunais e a empresa alemã concordou com pagar altas indenizações. Na sede da Grünenthal, uma estátua de uma criança com malformações mostra que a tragédia nunca será esquecida. No Brasil, o caso gerou mais desdobramentos com a liberação da droga para outros fins. Quase 60 anos depois nos deparamos novamente com a possibilidade da utilização de um medicamento sem os estudos necessários a fim de prescrevê-lo para uma nova doença. E olhar para o passado pode nos ajudar a evitar erros futuros.

Diogo Cavazotti Aires dcavazotti@gmail.com

São Paulo

*

BOLSONARO E A CLOROQUINA

Por que o presidente não edita logo uma medida provisória declarando a cloroquina um santo remédio para curar a covid-19, e pronto?

Cássio M. de Rezende Camargos cassiocam@terra.com.br

São Paulo

*

SABE TUDO

Será que o presidente Bolsonaro não tem de fazer o Revalida para poder exercer a medicina?

Luiz Frid luiz.frid@globomail.com

São Paulo

*

PRESIDENTE SEM CREDIBILIDADE

Bolsonaro não entende nada de Biologia, nem de Medicina e não pode prescrever medicamentos. Bolsonaro não respeita a ciência e as evidências. Necessitamos de uma liderança federal, uma estratégia nacional, sem colocar em risco a vida dos brasileiros. Falta uma postura coerente da gestão federal. Cada região do Brasil tem uma realidade social diferente. A cloroquina pode ter efeitos colaterais graves e deve ser receitada por um médico, de acordo com a situação do paciente. Bolsonaro não passa credibilidade durante a pandemia. Qual país trocou de ministro da Saúde duas vezes em um mês durante a crise da covid-19?

José Carlos Saraiva da Costa jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

CABEÇA VAZIA É OFICINA DO JAIR

Até pouco tempo, quando alguém não sabia algo, dizia “não sei”. Podia estudar o assunto ou perguntar para quem sabe, como o médico, o engenheiro, o padeiro, etc. Bobagens sem fundamento eram ditas em família. Hoje, são ampliadas nas redes. A internet, contrariando a preguiça e a má-fé dos néscios que seguem o psicomito, é fruto do progresso da ciência, não fruto do achismo, de boatos, de fanatismos, do vizinho fofoqueiro, do rabo do unicórnio ou de delírios psicóticos.

João Bosco Egas Carlucho boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi (RS)

*

A SAÍDA DE NELSON TEICH

Com efeito, de nada adiantará o troca-troca de ministros, enquanto o capitão da desgovernada nau Brasilis permanecer no comando. Por oportuno, cabe citar Sêneca: “Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir”.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

FERRADURAS

Junto com a carta de demissão, o conceituado médico e pesquisador Nelson Teich deveria ter entregue a Jair Bolsonaro um par de ferraduras, uma salada de capim e um suco de alfafa. O “mito” relincharia de alegria.

Vicente Limongi Netto limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

INDESEJÁVEL EFEITO COLATERAL

Desde que chegou ao Brasil, a covid-19 provoca um insano efeito colateral: além das mortes, está destruindo as relações políticas e o respeito entre os eleitos e a sociedade. Presidente, governadores e prefeitos divergem, radicalizam e judicializam questões que deveriam ser resolvidas com diálogo e negociação. Governadores e prefeitos fecham tudo e Jair Bolsonaro quer a flexibilização do isolamento social. Como não se entendem, trocam acusações. Na falta de entendimento, o presidente chama os empresários para pressionar Estados e municípios. Também com eles vai ao Supremo Tribunal Federal (STF). A tensão estabelecida não atende aos interesses da população. As partes devem estar abertas ao diálogo. Reconhecer que ninguém sabe exatamente o que é mais adequado para enfrentar a pandemia, já que ela surgiu em dezembro lá na China, e suas nuances e comportamento futuro são desconhecidos. Na comunidade científica existem opiniões divergentes daquelas dos que querem fechar tudo e parar o País. Melhor seria buscar o consenso e, adotadas precauções profiláticas, permitir o trabalho e a produção. É preciso garantir os meios básicos para que, salvo da doença, o indivíduo não venha a perecer de fome ou de qualquer outra decorrência da miséria.

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

CONTRASSENSO À ECONOMIA

No dia 8 de maio, o dr. Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, deu uma aula de Economia durante a apresentação diária do grupo constituído pelo Estado para combater a pandemia do coronavírus. Ele mostrou que em época de pandemia todas as atividades se desestruturam e a produção econômica cai fortemente, em razão da perda de produção e de horas de trabalho. Mostrou que, do ponto de vista exclusivo da Economia, com E maiúsculo, a perda econômica será menor quanto menor for o período afetado pela pandemia, daí a importância do isolamento social, ou quarentena. Mostrou que é contrassenso considerar tentar manter a produção econômica ativa em ocasiões de pandemia, pois o ganho é pequeno diante das perdas. Concluiu que a quarentena é o único método viável de redução das inevitáveis perdas econômicas. Ele nem mencionou que sem uma quarentena eficiente o gasto do governo em atendimento médico cresce sem cessar, com mais quartos de UTI, mais equipamentos e mais pessoal de saúde, sem citar o atendimento social. Esse enorme crescimento de gastos prejudicará ainda mais a recuperação da economia.

Wilson Scarpelli wiscar@terra.com.br

Cotia

*

BRASIL E SUÉCIA

Jair Bolsonaro quer que o Brasil faça como a Suécia: abra tudo! Comparar a Suécia com o Brasil é como comparar a mansão do Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, com a favela de Paraisópolis. A Suécia tem meia dúzia de pobres e nenhum analfabeto. O Brasil ostenta 70 milhões de pobres, sobrevivendo com os R$ 600 ansiosamente buscados nas filas na Caixa Econômica Federal. A Suécia não fez isolamento social e está com índice altíssimo de contágio pela covid-19, maior que o do Brasil e muito superior aos demais países nórdicos, como Noruega, Finlândia e Dinamarca. A Suécia tem menos habitantes que a cidade de São Paulo, sem o cinturão de miséria paulista. O que o Brasil deveria imitar a Suécia é na adoção da social-democracia, na erradicação do analfabetismo e no notável sistema de saúde.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

OUTRO PLACAR

Excelente artigo do dr. Antonio Carlos do Nascimento (Isolamento social x flexibilização, jogo brasileiro de prognóstico fácil, Estadão, 15/5, A2). Comparar o que foi feito na Alemanha e o que não foi feito no Brasil elastece o placar para muito mais de 7.

Marco Dulgheroff Novais marcodnovais@hotmail.com

São Paulo

*

ISOLAMENTO SOCIAL E POLÍTICA

Estamos numa situação no mínimo estranha e que tem todos os ingredientes de uma situação muito mais política que científica. Foi dado aos governadores a prerrogativa de definir os rumos da condução da crise da covid-19, fato outorgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), porém, apesar dos baixos índices de afastamento, o que vemos? Primeiro, uma retórica de ameaças que não se cumprem, mas que espalham medo e terror. Segundo, a falta de coragem para de fato declarar o lockdown efetivo, com policiamento e medidas efetivas, pois, até onde foi implantado e longe do epicentro, assistimos todos os dias a ruas cheias de pessoas e trânsito caótico. Em São Paulo, diminuímos os carros nas ruas, mas aumentamos a concentração de pessoas nos meios de transporte públicos, superlotados nos horários de pico, muito pior que veículos nas ruas. Fica, então, a opção de que a covardia está atrelada às eleições e, portanto, é claramente uma atitude política. Qual o valor da informação da compra de 30 mil urnas funerárias? Nenhum, mas causa medo. Ou as autoridades ousam tomar medidas de fato, como em outros países, ou é melhor se calarem e continuar a lamentar o que de fato ocorre, esta desobediência civil.

Pedro Luis pedrolfgm@gmail.com

Caraguatatuba

*

QUEM CONFIA NO BRASIL?

As notícias econômicas são desanimadores, pois a política é exercida ignorando os problemas vividos por aqueles que sentem na pele a dificuldade de viver sem ter como trabalhar, daqueles que vêm perdendo seu emprego, além dos que o perderão. Nossa política é uma confusão, os governos não se entendem, mas o Centrão não deixa por menos, e, como diz Celso Ming em sua coluna O galope do dólar (15/5, B2), “os políticos do Centrão se aproveitam da desordem para cobrar o que bem entendem em troca de apoio duvidoso e provisório”. Por que as reformas tão importantes foram engavetadas? Moedas de países emergentes vêm perdendo seu valor perante o dólar. No Peru, a perda de sua moeda novo sol é de -4,1%; na Argentina, o peso perdeu -12,6%; a Rússia, com seu rublo, ficou em -18,6%. E quem teve o pior desempenho? O Brasil, com seu real desvalorizado em 45,1%. O que pode explicar esse tombo do real diante do dólar? A perda de confiança. Quem tem dinheiro para investir confia no Brasil diante desta pandemia e com um Congresso avesso a resolver os problemas da população e de um governo que não sabe para onde vai? Não seria esta a hora de o Congresso estar preocupado e pressionar o presidente da Câmara para votar as reformas? Qual é, mesmo, a preocupação de que tanto falam nossos parlamentares, se a cada dia temos de relembrá-los de fazer sua lição de casa?

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

A PANDEMIA NA AMÉRICA LATINA

Crise levará 28,7 milhões à pobreza na América Latina, diz comissão da ONU (Estadão, 15/5). Tanto se ouviu e tanto se fala da Organização Mundial da Saúde (OMS), que as “receitas” dessa entidade foram e estão sendo seguidas de forma quase cega. A OMS faz parte da ONU. E esta, agora, alerta para o terrível empobrecimento da América Latina. Que tal se ouvir a ONU e se convencer de que a virtude está, sempre, no meio?

Abel Cabral abelcabral@uol.com.br

Campinas

*

RECAPEAMENTO

Favor mandar retirar a faixa Obras de Recapeamento nesta via - Alameda Lorena, estendida entre os números 280 e 289, que está lá há semanas. Nunca vi começo de recapeamento que nem é necessário, já que o asfalto da Lorena é muito bom. Mas a Rua Batataes, paralela à Lorena, está em petição de miséria há muitos anos, necessitando de recapeamento completo, especialmente entre as Ruas Capitão Pinto Ferreira, Joaquim Eugênio de Lima e Alameda Campinas. A Batataes é cheia de desníveis, remendos emergenciais malfeitos, principalmente no lado par entre a Joaquim Eugênio de Lima e a Campinas. Também está horrível o cruzamento da Batataes com a Joaquim Eugênio de Lima, é uma valeta profunda, autêntica quebra-molas. O tipo de recapeamento deveria ser o da Rua Manoel da Nóbrega, que está sendo recapeada novamente, após um período talvez de apenas dois anos.

Maria Veronika Keri marika.keri@gmail.com

São Paulo