Desgoverno Bolsonaro

Vamos em frente

O editorial do Estado Resistir é preciso (27/5, A3) ressalta as intenções autoritárias do presidente Jair Bolsonaro e confirma a sua pobreza moral, cívica e intelectual, já sacramentada no vídeo da reunião de ministros de 22 de abril. A grande esperança que restou aos brasileiros não bolsonaristas é que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a imprensa profissional somem forças para o equilíbrio político do País, sem desviar um milímetro da nossa Constituição. Vamos em frente!

EDGARD GOBBI

EDGARDGOBBI@GMAIL.COM

CAMPINAS

*

Autoritarismo explícito

Jair Bolsonaro descaradamente expõe o seu intento autoritário, como bem observou o crucial editorial do Estado de ontem. Bolsonaro não entende nem nunca entenderá os limites que a República impõe ao exercício da Presidência, bem como jamais será capaz de se portar à altura do elevadíssimo cargo que ocupa. Trata-se de uma personalidade que combina autoritarismo e leviandade, ódio e inépcia. Totalmente impotente, ataca aqueles que julga serem seus algozes apenas por discordarem de seus tresloucados desvarios. E estimula seus cegos seguidores a ofenderem gratuitamente a imprensa independente, que expõe as sórdidas intenções dele. Esse circunstancial ocupante da Presidência e seus pares ministeriais promovem completo amesquinhamento e subversão dos valores republicanos e da democracia, conquistada a duras penas. Que por bem seja parado, por impeachment ou por denúncia do procurador-geral da República.

RENATO MENDES DO NASCIMENTO

RENATO.MG@OUTLOOK.COM.BR

SANTO ANDRÉ

*

Obrigação de todos

Respeitar a Constituição é obrigação impostergável de todos os brasileiros, incluídos o presidente da República e os militares. Assim, bem oportuno o editorial Resistir é preciso, cujo teor reflete a justa e jurídica aplicação do artigo 142 e de outros correlatos da nossa Carta Magna. Com efeito, para o presidente determinar a atuação das Forças Armadas no contexto desse artigo há necessidade de prévia autorização legislativa. Tanto é que o general Braga Netto, ora na reserva, para atuar no Rio de Janeiro na contenção da criminalidade, precisou que o presidente Michel Temer obtivesse antes a autorização do Congresso. Entretanto, se o princípio hermenêutico in claris cessat interpretatio (cessa a interpretação na clareza da lei) não é aplicado ao artigo 142, segundo entendimento de alguns, temos o STF como fiel intérprete da Carta Magna, para dizer a verdade jurídica contida no texto comentado. Então, como consequência, todas as forças vivas da Nação precisam resistir e impedir que passem por cima da nossa Lei Maior, porque o seu texto não foi discutido e aprovado para servir a interesses menores de grupos ou de candidatos a tirano.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO CARNEIRO

CARNEIROJCC@UOL.COM.BR

RIO CLARO

*

Cópia de Maduro?

Quando defende formar uma milícia popular armada, o presidente Bolsonaro quer apenas dar a seus seguidores uma forma de se defenderem, sem importar se está errado ou não, ou ser uma cópia idiota do “presidente” venezuelano, Nicolás Maduro, criador de uma milícia popular com cerca de 1 milhão de seguidores treinados e armados para saírem em defesa do seu (des)governo? Tudo indica ser esse o sonho bolsonariano. Resta ver o que acham disso as Forças Armadas brasileiras, que esperamos que não pensem como os militares venezuelanos.

LAÉRCIO ZANINI

SPETTRO@UOL.COM.BR

GARÇA

*

Canoa furada

Só espero que o Exército não embarque numa canoa furada, pois já temos problemas suficientes com a covid-19, não precisamos de uma nova crise. As Forças Armadas pertencem ao Estado e têm bom senso suficiente para se distanciarem da política. Amor à Pátria é o que todos devemos ter.

ALVARO SALVI

ALVAROSALVI@HOTMAIL.COM

SANTO ANDRÉ

*

Repúdio à intimidação

A ameaça do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional merece o mais veemente repúdio público. A Nação não se deixará intimidar pelas palavras de quem se contaminou moral e escatologicamente pelo desatino psicótico que acomete o presidente da República. Ultrajou o sr. Augusto Heleno os seus cabelos brancos e enxovalhou a farda que um dia vestiu.

PAULO E. DE MELLO BAPTISTA

BANCADUVIVIER51@GMAIL.COM

RIO DE JANEIRO

*

Gol contra

Falo como eleitora não arrependida, mas decepcionada com o presidente Jair Bolsonaro. Como milhões de brasileiros, votei em Bolsonaro contra o PT, contra a velha política e na esperança de um Brasil melhor para todos. Mas Bolsonaro cometeu, a meu ver, até agora, três grandes erros imperdoáveis: 1) desmontou um partido que tinha maioria no Câmara dos Deputados, pois quase todos, se não todos, foram eleitos por conta dele; 2) perdeu o melhor e maior ministro da Justiça que todo país sonhava ter, pois era o símbolo da Lava Jato e um herói que lutou bravamente contra a corrupção, pondo na cadeia grandes e famosos bandidos, além de ter recuperado milhões roubados; e 3) aceitou negociar cargos – e todos sabem que isso tem preço. Quaisquer que sejam os seus motivos, o fato é que Bolsonaro perdeu a sua força e errou feio nas suas estratégias, se é que algum dia se preocupou com elas. Jamais vou aceitar a saída de Sergio Moro como um “traidor”. Moro era a nossa esperança de justiça. Sua saída só contentou setores que sempre torceram por sua queda e Bolsonaro cedeu. Daqui em diante, Bolsonaro vai governar escorado no Centrão, até o fim do seu mandato. E as privatizações? As reformas? Tudo parou. Bolsonaro estava com a bola e chutou-a no gol dos adversários. Virou refém.

IZABEL AVALLONE

IZABELAVALLONE@GMAIL.COM

SÃO PAULO