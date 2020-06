BOLA FORA

A nefasta política ambiental brasileira corroborada pelo “passar a boiada” do ministro Ricardo Salles fez com que os verdes europeus se manifestassem contrários ao acordo União Europeia-Mercosul. Depois dos austríacos, os holandeses também se posicionaram contrários ao acordo. Nada ainda foi sacramentado, mas, pelo andar da carruagem, parece que o negócio vai melar.

José A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PASSA BOI, PASSA BOIADA

Aparentemente o ministro do Meio Ambiente não só passou a boiada pela Amazônia, como também sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, já que a Holanda e a Áustria vetaram o acordo por conta da questão ambiental. Agora, ser prejudicado pelo desgoverno de Jair Bolsonaro não é mais “privilégio” exclusivo dos brasileiros.

Lucas Dias lucas_sandias@hotmail.com

São Paulo

*

ACORDO COMERCIAL COM A EUROPA

Depois de 20 anos de negociações, a Comunidade Europeia deu sinal verde para o acordo de comércio com o Mercosul. Porém, há inimigos do Brasil cujos nomes são Jair Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente, que entenderam que o objetivo desse ministério é destruir o meio ambiente entregando-o a milicianos invasores. Na Europa já temos votos contrários ao acordo em virtude dessa destruição estimulada pelo nosso (des)governo. E dane-se o acordo, o importante é beneficiar a milícia!

Aldo Bertolucci aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

IMAGEM DO BRASIL NA LONA

Jair Bolsonaro, literalmente, joga a imagem do Brasil na lona. Por causa do seu total desprezo pela Floresta Amazônica, o Parlamento da Holanda acaba de rejeitar acordo do Mercosul com a União Europeia, exaustivamente costurado ainda na gestão de FHC e com negociações concluídas por Michel Temer. A decisão holandesa impede que este importante acordo, por falta de unanimidade, vá adiante. E isso certamente vai prejudicar empresas exportadoras brasileiras, principalmente do setor agrícola, e impedir que milhões de empregos sejam criados no País. Mas o prejuízo não para por aí... Parlamentares democratas do Congresso dos EUA, pelo mesmo motivo, também decidiram se opor a qualquer acordo comercial com o Brasil. Somam-se a essas lamentáveis notícias outras atitudes de Bolsonaro, que em agosto de 2019 se negou a aceitar os números do Inpe sobre desmatamento na Floresta Amazônica, chamando seu diretor de mentiroso. Na ocasião, Bolsonaro se indispôs, inclusive, com líderes europeus e a Alemanha decidiu suspender ajuda financeira para a proteção da Amazônia de R$ 150 milhões e a Noruega, de outros R$ 133 milhões. Cadê o governo?

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

DIA DO MEIO AMBIENTE

O Brasil não teve muito que comemorar ontem (5/6), Dia Mundial do Meio Ambiente. Primeiro, porque o Brasil nunca teve tanta devastação em seu território, principalmente na Amazônia, que em abril foi a maior em dez anos. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente (Imazon), a área devastada corresponde à capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cerca de 530 km2, com 171% (coincidência essa centena?) no mesmo período do ano passado. Tão e mais grave é o fato de o governo, de posse de informações como estas, ainda manter no cargo de ministro do Meio Ambiente um sujeito que não só ignora a gravidade do problema, como o apoia e autoriza, como ficou claro na reunião do ministerial de 22/4, em que Ricardo Salles disse que “tem de se aproveitar o momento de pandemia para passar a boiada”. Contra fatos não há argumentos, e o que alguns do governo Bolsonaro estão fazendo mostra que estão ali para destruí-lo. E o País, seja perante o próprio povo, seja perante o mundo civilizado, não pode mais aceitar essas agressões à natureza.

João Direnna joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

*

PAGAREMOS CARO

No meio das dores do mundo, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nada temos a comemorar, a não ser a inação dos governos de todo o mundo que viraram reféns do coronavírus, quando 3,5 bilhões de terráqueos foram colocados para dentro de seus lares com o isolamento social, o confinamento. Mesmo assim, o planeta Terra continua a nos fornecer água, energia, alimentos e habitat, mas o que temos feito para retribuir tudo isso? Muito pouco. Nossa Floresta Amazônica sofreu um desmatamento, de janeiro a abril deste ano, de 529 km2, área equivalente ao município de Porto Alegre e sua região metropolitana, e nada foi feito pelos governos, que não fiscalizam madeireiros, garimpeiros e posseiros que tomaram conta e agem na destruição da floresta, onde a biodiversidade pede socorro. O Brasil pagará caro por essa omissão de não combater o desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica, que perdeu 30%, nos últimos três meses, dos 4% que existiam intactos, e ainda nosso suposto ministro do Meio Ambiente queria “passar a boiada” para continuar a tragédia. Nossos produtos e nossas commodities serão boicotados na União Europeia, ficando somente com o mercado chinês, que agora subiu em 200% o preço de todos os seus produtos que combatem a covid-19, e exigem pagamento antecipado, a preço de ouro e ainda nos mandam equipamentos antigos. Enquanto isso, nossos produtos entram lá a preço de banana.

Jose Pedro Naisser jpnaisser@hotmail.com

Curitiba

*

ABERRAÇÃO ARTIFICIAL OU REAL?

O cenário nacional só não se parece (nada) com chanchada – mas lembra muito ambientes esquizofrênicos e sociopatas; como atração circense, seria emblemático de circo de horrores ou freak shows. Cão raivoso e enlouquecido, ele circula por todos os espaços. Boneco articulado, olhar insano, tomado por um complexo persecutório assustador dentro de mente doentia, perturbada e perturbadora. Atônitos, assistimos em moto contínuo a insanidades surrealistas, enquanto países estrangeiros, já convencidos desse exuberante exotismo, certamente, sei lá..., olham uns para as caras dos outros e balançam as cabeças, em vórtice. O perigo disso tudo é o “acostumar-se”. Quando a loucura se traveste de hábito e passa a ser o “novo normal”, há que dar o basta antes de o caos se tornar a tragédia há muito anunciada. Foi tão tenebroso e dissimulado o período petista que a resposta dos eleitores veio a conselho do desespero de alguns e do horror de outros. E o mais delicado de todo esse barroco nacional é que são esquecidos exemplos históricos de “ah, isso logo passará e será esquecido”. Aves de rapina não têm esse complemento à toa. E, enquanto isso, o macaquinho falador continua a dar seus pulos macacais sob aplausos de seus minions descerebrados. Quando há fé demais, o mau cheiro aporta depressa, também demais.

Nelson Monteiro de Abreu Sampaio Jr. n.sampaio@hotmail.com

Curitiba

*

INSTITUIÇÕES FUNCIONANDO

Procuradoria-Geral da República, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Relações Exteriores, Direitos Humanos, Cultura e Fundação Palmares. Será que ainda é consenso de que as instituições estão funcionando em nosso país?

Jorge de Jesus Longato financeiro@cestadecompras.com. br

Mogi Mirim

*

O TRIUNFO DA BOÇALIDADE

O Brasil é um país capitalista clássico, com sua sociedade, história e economia construídas sobre fundamentos tradicionais, para que toda a engrenagem funcione e a vida em sociedade siga seu curso, com os necessários debates democráticos. Porém é com assombro que assistimos à destruição diária de todos os valores básicos, substituídos por um ambiente de desrespeito e mentiras, ignorância e boçalidade. Os desafios colocados são gigantescos, e atingimos um ponto-limite, a partir do qual a impossibilidade de superá-los vai nos conduzir a um caos nunca antes visto, assim como temos visto coisas nunca antes imaginadas. A sociedade civil organizada, as instituições, vão conseguir impedir a destruição em curso?

Francisco Eduardo Britto edbritto@gmail.com

São Paulo

*

O PRESIDENTE E O ROCIM

Toda vez que revejo a cena do último domingo, me vem à cabeça as origens do “Grito do Ipiranga”. Para nós, brasileiros, paulistas ou paulistanos, por nascimento ou por adoção, a história do que estava fazendo D. Pedro I à beira do riacho. Antigamente, o sonho de todo governador, lato senso, era ser retratado a cavalo, que sempre foi imortalizado como um dos animais mais dóceis e úteis utilizados no transporte humano. Quanto mais nobre o figurão, mais nobre o cavalo. Estátua equestre sempre foi um símbolo obrigatório numa determinada época da humanidade. Longe de ser uma ironia, a posição de força de Jair Bolsonaro traça, para mim, um paralelo entre a “humanidade” de D. Pedro I preso às dores intestinas e o ato de Bolsonaro, desprovido de propostos e finalidades. Vale a pena ler em livro o que realmente afligia D. Pedro I e o porquê dos emissários da Corte lá terem entregue a carta que deu origem à Independência do Brasil.

Jacques G. Lerner jaxxtheone@gmail.com

São Paulo

*

NAS RUAS COM O CAPITÃO

Jair Bolsonaro, com unhas e dentes, defende a livre expressão das ruas. Mas só a favor. “Democraticamente”, como diria o general Figueiredo, e os contra ele “prende e arrebenta”...

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

*

CENÁRIO MACABRO

Para cada 10 mil casos de covid-19, morrem no Brasil 552 pessoas contaminadas, 114 no Chile, 301 na Argentina, 309 na Colômbia e 476 no Peru. A crise mundial na área da Saúde encontra no Brasil mais um maligno componente, que é a crise política. O sombrio resultado dessa confusão causada pelas nossas autoridades se traduz em 34.039 mortes em 615.870 brasileiros contaminados (5 de junho). É inconcebível permanecer sem um ministro da Saúde diante de uma pandemia com essa gravidade. Decisões isoladas e divergentes nas esferas municipais, estaduais e federal transformam-se neste nefasto ambiente em que vivemos atualmente. Até quando essa situação vai durar?

José Carlos Saraiva da Costa jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

ISONOMIA

Se o Ministério da Saúde não necessita de um ministro para coordenar e desempenhar as funções que lhe são atribuídas, por isonomia, o País não necessita de um presidente para ser governado. Recado dado!

Mario Miguel mmlimpeza@terra.com.br

Jundiaí

*

PERDEU A HORA

Não sei o que ainda está fazendo no governo o ministro Paulo Guedes! Ele não é um liberal na economia? E não vê que o momento não é mais para um ministro da Economia liberal?

Euclides Rossignoli clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

DESVIO NO AUXÍLIO EMERGENCIAL

Ao tomar conhecimento de que funcionários públicos no Estado do Paraná, milhares de integrantes das classes A e B e, pasmem, ate presidiários receberam parcelas do auxílio emergencial, pergunto-me que tipo de cruzamento de informações é realizado pelos órgãos de controle do governo, órgãos estes que são pagos – e muito bem pagos – pelos nossos impostos. Uma dessas “beneficiadas” ainda teve o despudor de confirmar isso num noticiário da TV Bandeirantes! Eu me esforço para ser otimista, mas será que com esse tipo de povo o Brasil tem futuro?

Carlos Ayrton Biasetto carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

INFORMAIS E INVISÍVEIS

Após 100 dias de pandemia, mais de 2 milhões de informais e invisíveis ainda não conseguiram receber a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00. A burocracia e a lerdeza governamental são o exemplo de “como não fazer”. Ao mesmo tempo, o presidente da República, sem nenhuma proteção facial e distanciamento social, desce do seu helicóptero e vai cavalgar junto de seus apoiadores camisas pardas – sem falar da queda na entrada de um hospital em Goiás. Afinal, quando Bolsonaro vai dar bons exemplos e deixar suas “peripécias” para trás para, literalmente, não cair do cavalo?

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

CARLOS WIZARD

O bilionário que terá cargo na Saúde defende cloroquina com prevenção, outro nome nada associado à saúde e a ciência num momento tão delicado entrou para satisfazer o ego do presidente da República, e o Brasil vai rumo ao buraco e só vê aumentar o contágio e as mortes pela covid-19.

Marcos Barbosa micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

BILIONÁRIO ‘CLOROQUINISTA’

“Caso você queira, especificamente, vou pedir para a assessora mandar um calhamaço de pelo menos 100 estudos comprovados internacionalmente de eficácia (da cloroquina)” – (sic) Carlos Wizard Martins, novo capo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde. Se o sr. Wizard conseguir ler em inglês (suponho que sim, já que foi professor de inglês), eu lhe indicaria se informar melhor em https://www.nejm.org/ coronavirus (The New England Journal of Medicine).

Filippo Pardini filippo@pardini.net

São Sebastião

*

NO SANGUE

A mídia informa que, no número de infectados, a porcentagem de curados é muitas vezes maior do que a dos mortos. Por que não se fazem análises do sangue dos curados para descobrir qual foi a química que derrotou o corona? Se eu fosse CEO de fábrica de produtos farmacêuticos, já teria feito a análise, achado a resposta e eu e a minha empresa já teríamos enricado.

Mário A. Dente eticototal@gmail.com

São Paulo

*

É PRECISO FISCALIZAR, SIM

As medidas tomadas no Brasil nesta pandemia claramente não foram para salvar vidas. Gastaram bilhões do dinheiro público, quebraram a economia, fizeram o carnaval, não controlaram a temperatura de quem chegava aos aeroportos internacionais, inventaram hospitais de campanha, fecharam o povo em casa em nome de preservar vidas e jogaram o povo nos transportes públicos, e o número de contaminados triplicou. Em São Paulo, hospitais da campanha vazios, e o governo Doria gastou R$ 80 milhões e paga R$ 15 milhões por mês para a manutenção deles. Manutenção de quê, se nem povo existe lá dentro? Deputados foram fiscalizar o hospital da campanha e foram barrados. Se um deputado não pode entrar nesses locais, pode-se imaginar o que acontecerá com quem entra ali e outros que fingem entrar? O Iabas, aquela empresa fraudulenta do Rio de Janeiro, também está em São Paulo. Quando se diz que os hospitais não estão preparados para salvar pacientes com covid, é porque os respiradores que há lá não servem, além da mão de obra ineficiente. Para piorar, os pacientes relatam que nos lugares onde estão o frio é imenso. Quando as autoridades são questionadas, imediatamente dão respostas evasivas para que possam defender prefeitos e governadores. Na verdade, a quarentena serve para preservar a vida daqueles que podem ficar em casa com o sacrifício dos outros. Futuramente, muita coisa virá à tona, mas para muitas famílias terá sido muito tarde. São Paulo, que era o epicentro da covid, está controlada. O motivo é simples: teremos eleições.

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

COVID-19

A TV Globo divulgou, em 4/6/2020, que o Brasil ultrapassou a Itália no número de mortos pela covid-19. O Brasil tem 2 mil mortos a mais que a Itália. Só não informaram que a Itália tem 63 milhões de habitantes e o Brasil tem 210 milhões. Em síntese, para igualar-se à Itália, o Brasil deveria ter mais de 200% de mortos em relação à Itália. Por que não informar com isenção e honestidade?

Eraldo Bartolomeu Cidreira Rebouças real742@yahoo.com.br

Poços de Caldas (MG)

*

POVO CIVILIZADO

Por que em Florianópolis morreram apenas 32 pessoas por covid-19 e, nos últimos 30 dias, não houve mais casos fatais? Resposta simples e óbvia: povo civilizado.

Eduardo A. Sickert Peixoto de Melo vovonumero1@hotmail.com

Marília