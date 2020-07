PERSPECTIVAS SOMBRIAS

A excelente matéria do Estado demonstrando que 12 de 18 capitais tiveram recrudescimento do contágio do coronavírus após a flexibilização da quarentena é preocupante. E não é para menos. As imagens veiculadas amplamente pela mídia mostrando praias do litoral sul de São Paulo e do Rio de Janeiro apinhadas de gente, e calçadas do baixo Leblon atulhadas de pessoas sem máscaras e desrespeitando não só o necessário distanciamento social, mas também fiscais da prefeitura e jornalistas, são alguns dos exemplos que comprovam como a flexibilização precipitada e o mau comportamento de boa parte da população cobram um preço que não é pequeno. A capital paulista dá início nesta semana à reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza, com restrições. Infelizmente, é altamente provável que este mesmo recrudescimento ocorra em São Paulo, o que será percebido dentro de 15 a 20 dias. Ao que tudo indica, o sistema de saúde conseguirá absorver o aumento da demanda, mas o que mais importa é que haverá com certeza novos casos graves e, consequentemente, novas mortes, que poderiam ser evitadas. A esperança é sempre necessária e bem-vinda, mas as perspectivas para São Paulo são realmente sombrias.

São Paulo

SITUAÇÃO CRÍTICA

Com certeza, este horário de fechamento dos restaurantes até às 17h vai falir muitos que ainda não faliram. Uma triste realidade. Até quando conseguiremos superar triste realidade?

São Paulo

OS INOCENTES DO LEBLON

São motivo de revolta e perplexidade as cenas do Leblon, no Rio de Janeiro, com bares lotados e aglomeração de pessoas em plena pandemia. É o cúmulo da irresponsabilidade, egoísmo, burrice e inconsequência. Mais de 60 mil mortos, mais de 1 milhão de infectados e, mesmo assim, em plena quarentena, milhares de cariocas da classe média para cima fazem um papelão ridículo e criminoso, que depõe contra a inteligência e a boa-fé do povo carioca. Não surpreende que figuras lamentáveis como o clã Bolsonaro, Witzel, Crivella, Queiroz e cia. sejam todos do Rio. Se o Brasil é um país subdesenvolvido e de Terceiro Mundo, hoje o Rio é o Quarto Mundo e motivo de vergonha nacional.

São Paulo

AGRESSÃO

Ao ver as cenas da agressão de um casal ao agente da Vigilância Sanitária na outrora Cidade Maravilhosa, entendi o porquê da eleição de Cunha, Moreira, Pezão, Cabral e Garotinhos. Estes, que se acham superiores, são os eleitores.

São Paulo

IRRESPONSÁVEIS

Não é só no Leblon que existem inocentes. Os bares por quase toda a cidade continuam a mostrar sua irresponsabilidade permitindo aglomerações, desafiando o sossego dos vizinhos e o vírus mortal que anda solto por aí. Não são somente os clientes que, no arroubo da juventude, incitam a morte como num jogo de roleta com apostas altas; também os proprietários de bares colaboram com a orgia e só veem rechear seus bolsos à custa da população que, consciente, sofre com o medo da doença iminente. Só mesmo revogando a lei da palmada para dar um jeito nestes jovens e, por que não, nos marmanjos donos das espeluncas.

Rio de Janeiro

AS SEREIAS DO LEBLON

O envolvente canto das sereias do Leblon, além de entorpecer o temor do vírus, fazendo com que os destemidos homines leblonensis percam a noção de perigo e desafiem destemidamente a covid-19 usando apenas suas tulipas de chopp. De tão sonoro, chega até Laranjeiras, fazendo com que nossos impolutos governadores, seguindo a tradição desde os tempos de Cabral, se deixem tomar por essa envolvente sedução e apoderem-se do vil metal dos inocentes que votaram nele.

Rio de Janeiro

PANDEMIA

Enquanto profissionais da saúde arriscam seriamente sua vida num trabalho abnegado e heroico de salvar vidas, vítimas do coronavírus, multidões deleitam-se em noitadas diárias, em lugares públicos, totalmente descompromissadas das regras mínimas e básicas de prevenção contra a doença. Ainda teremos por muito tempo entre nós a presença deste vírus avassalador.

Rio de Janeiro

FIM DA PANDEMIA?

A cena de bares lotados no Rio de Janeiro, milhares de pessoas aglomeraras, sem qualquer cuidado, todo mundo sem máscara, sugere que a pandemia acabou ou que teremos uma explosão de novos casos de covid-19 no Rio? Saberemos em duas semanas.

São Paulo

E DAÍ?

Pelo que se viu na quinta-feira à noite, nos bares e restaurantes do Rio de Janeiro, parece que agora liberou geral. Não seria mais justo e coerente, para que este pessoal pudesse recuperar o tempo perdido na quarentena, que as festas de fim de ano e o carnaval fossem antecipados para o próximo mês de agosto? E, se alguém questionar que isso seria um absurdo, uma irresponsabilidade, simplesmente responda, como os sábios de plantão: “E daí? Quem morrer, que morra!”.

Jundiaí

LIBEROU GERAL

Fica claro que a abertura em pleno crescimento da covid-19 foi provocada pela pressão social com ajuda do presidente Bolsonaro. Fica a célebre frase: “Quem tiver de morrer vai morrer”. Estranhos tempos vivemos.

São Paulo

JOGADA PERIGOSA

No Brasil, mesmo tendo atingido as desastrosas marcas de 65 mil mortes e 1,6 milhão de infectados pela covid-19 – e, pior, continuamos com um índice médio de 1.200 óbitos diários pelo mesmo motivo –, o presidente e os governadores resolveram liberar o funcionamento de shoppings, restaurantes, bares, templos religiosos, barbearias, cabeleireiros, etc. Literalmente, estão querendo enfrentar a covid-19 como se estivessem sentados numa mesa jogando poker, desprezando a força do adversário e querendo blefar com um par de sete. Ou seja, vão pagar para ver, mesmo sabendo que esta jogada pode se tornar muito cara.

São Paulo

AUTORIDADES DESCABEÇADAS

Somando os casos confirmados de covid-19 na Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália, Polônia, Portugal, Reino Unido e Turquia, encontramos o total de 1.487.542. Somente o Brasil totalizou até agora 1.543.341 casos. Os países europeus já passaram pelo pior momento da pandemia e vivem uma situação de retomada das atividades normais no comércio, nas empresas de serviços e nas indústrias. O Brasil ainda não alcançou o pico da curva que registra os casos e várias cidades já estão querendo o fim do confinamento. Os bares do Rio de Janeiro estão superlotados, com jovens sem máscaras. Os automóveis estão circulando dentro de alguns shoppings de São Paulo. A negligência das autoridades não tem limite, quando decidem flexibilizar a quarentena, observamos o pior momento de contaminação e falecimento em nosso país. Se continuarmos nesse ritmo desenfreado, então teremos o pior mês de julho da nossa História.

Belo Horizonte

EFEITO MANADA

Deve existir um equilíbrio e um alinhamento entre a razão e a emoção, ou intuição, ou num sentido figurado, entre o cérebro e o coração, ou o estômago. Dizem os sábios que o coração e o estômago são bons conselheiros, até para um desempate em caso de conflito com a razão. Estamos beirando 1,5 milhão de contaminados e 60 mil mortos. Cada vez mais confuso, vejo decisões na gestão pública que o senso crítico, embora não seja médico, alerta, com aquele aperto no coração. Desmontam e fecham hospitais de campanha, enquanto o número de casos aumenta; após a reabertura em 12 das 18 capitais os casos aumentam; os níveis de ocupação hospitalar estão em limites perigosos; abertura de escolas, bares, shoppings, etc. Em relação aos gestores públicos, ninguém quer problemas em seu colo, entre outras decisões conflitantes. Enfim, tudo parece decisão na base de tentativa e erro, quando não se sabe exatamente o que fazer, com desconhecimento do inimigo e suas estratégias e variantes. Não vemos nada de concreto a sustentar as decisões de reabertura e flexibilização que estão sendo tomadas. A impaciência, a pressão social, empresarial e política muito forte pelo retorno, em parte atendida, talvez expliquem. Entretanto, com efeito de estouro de boiada no desrespeito às normas básicas de cuidados. O que devemos fazer? Dado o cenário, respeitando quem vê diferentemente, até que vejamos consistência na queda de casos, por um tempo razoável, e sintamos mais segurança na racionalidade da reabertura e das flexibilizações, seguimos nossa intuição. Somos e seremos responsáveis, cada um com suas particularidades, problemas e dificuldades, por nossos cuidados e de familiares, evitando aglomerações, saindo o mínimo possível, retornando o mais rápido possível, tomando todos os cuidados exaustivamente divulgados, com respeito a nós mesmos e ao próximo, decidindo o tempo e a velocidade de retorno e a flexibilização. O resto que os poderes decidirem e fizerem é suposição, politicagem e egolatria. Neste caso, ficamos com o coração e o estômago.

São Paulo

BOLSONARO E AS MÁSCARAS

Com o seu poder de veto, Bolsonaro possibilitou o não uso de máscaras em igrejas, comércio e escolas. Não satisfeito, agora mais extensivamente, possibilita o não uso de máscaras em presídios e em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Parece que ele ainda não se convenceu de que a pandemia é grave e não se trata de uma simples “gripezinha”. Assim é Bolsonaro: receita a cloroquina, coloca um militar no comando do Ministério da Saúde, sai pelas ruas e pelo comércio local sem máscara, incentivando o não uso delas. Enfim, passa por médico, exercendo ilegalmente a profissão. Será que o conselho superior de Medicina ainda não pensou em processo por exercício ilegal da profissão?

Rio Claro

VÍRUS CHINÊS

Cansados dos ataques de membros do nosso governo, a China começa a impedir a importação de carnes e de produtos (carne suína) brasileiros. Agora os bolsominions vão conhecer o verdadeiro vírus chinês.

São Paulo

DIVISOR DE ÁGUAS

Apesar de, infelizmente, ter antecipado o fim da vida de 64,9 mil brasileiros, estar por levar milhares de outras e prejudicar muitos na saúde ou na economia (ou em ambos), o coronavírus pode ser considerado um novo divisor de águas na sociedade. Por causa de sua letalidade, passamos a utilizar mais o comércio eletrônico e outros recursos que a internet nos proporciona. Aulas, vendas eletrônicas, internet banking, lives e trabalho em home-office dão o tom do momento. Mesmo quando o coronavírus estiver dominado e a pandemia extinta, as coisas não serão como antes. Os recursos tecnológicos permanecerão na maioria dos setores. A pandemia deve ter adiantado a roda de uso da tecnologia em cinco ou mais anos e todos temos de nos adaptar ao novo tempo, que chega abruptamente. As smart TVs representam o primeiro aparelho massificado no conceito da “internet das coisas”. Logo teremos geladeira, ar-condicionado, forno, chuveiro, iluminação, alarme e tudo o que se utiliza dentro de uma casa ou empresa monitorado remotamente, e com eles interagiremos pelo telefone celular, que, por certo, será mais avançado que os hoje disponíveis. A pandemia poderá restar para a História como o evento que, mesmo desastroso, fez o mundo avançar.

São Paulo

DESCASO COM A EDUCAÇÃO

É inacreditável que não se encontre uma pessoa que esteja à altura do cargo para ser ministra da Educação. Quantos milhões os governos financiaram para cursos aqui e fora do País, e não há ninguém qualificado? Nos últimos anos tivemos filósofos, engenheiros, advogados, economistas, e o País não avançou na área da educação. Todos fizeram caras e bocas, nada entregaram. A educação só piorou. Os números mostram o péssimo desempenho do Brasil. Esta pandemia expõe ainda mais o descaso, com crianças sem aulas e sem a menor preocupação dos nossos governantes. Até quando irá esse descaso?

São Paulo

CANDIDATO

Ainda bem que Renato Feder recusou o convite. Senão Bolsonaro ia fazer outra “burrada”. E o MEC, como fica? A sugestão é chamar, por exemplo, Lula: currículo ele não tem, educação menos ainda, só que ele é doutor honoris causa numa porção de universidades. Quer mais? Esquerda, direita e centrão, “tudo junto e misturado”.

Belo Horizonte

PROCURA-SE UM MINISTRO

O resultado do último teste Pisa, no qual na América Latina o Brasil ganhou somente do Panamá e a República Dominicana, mostra como a educação é assunto caro para este governo (e os anteriores também). Depois do trauma de ter Abraham Weintraub como ministro, e Carlos Alberto Decotelli como quase-ministro, não dá mais para cochilar. O novo candidato da Pasta deve ter: alguma formação militar e currículo livre de “inconsistências”. Além de ser terraplanista, deve estar em sintonia com as ideias da ministra Damares Alves sobre as cores das roupas de meninos e meninas; deve agradar tanto os olavistas como os políticos do Centrão. Ter alguma experiência no ensino é desejável, embora não seja requisito essencial. Desejamos boa sorte ao presidente Jair Bolsonaro nesta missão impossível.

São Paulo

DESACREDITADO

O governo do presidente Jair Bolsonaro está tão desacreditado, que nem consegue colocar no cargo um ministro competente da Educação. Afinal, ser subserviente a Bolsonaro e acatar todos os seus caprichos depõem contra o pretendente à vaga ministerial, sem comprometer seu currículo no futuro. Afinal, Renato Feder não é igual ao ex-futuro ministro da pasta Carlos Alberto Decotelli – aquele do currículo falso, que já inseriu no seu currículo sua passagem pelo ministério, sem nunca ter sido ministro!

São Paulo