Desgoverno Bolsonaro

Reforma tributária

Li com surpresa (Estado, 21/7) que o governo estuda unificar em 12% as alíquotas de PIS e Cofins em troca da famigerada CPMF. Recordando, o PIS foi criado pela LC 7/70 com alíquota de 0,15% e hoje está em 0,65%. A Cofins começou com 0,5% e agora está em 3%. A soma dessas contribuições dá 3,65%. Porém em 1999 foi criado o regime não cumulativo para o lucro real, elevando a alíquota de PIS-Cofins para 9,25%. E agora se propõe aumentar para 12%. O governo, quando fala em reforma tributária, é sempre assim. Porém até agora não tenho ouvido falar nos bilhões de lucro dos bancos, impondo juros de mais de 200% ao ano aos seus correntistas, quando a taxa Selic está em 2,25% ao ano. E ontem li (Estado, 22/7) que a proposta do governo prevê imposto menor para os bancos! Estará havendo algo de muito errado nos bastidores da nossa economia?

MAÇAHICO TISAKA

SÃO PAULO

Estouro da boiada

A proposta do governo de unificação de impostos é muito perigosa, até mesmo por ser entregue “fatiada” ao Congresso. É aí que mora o perigo. Aprovadas as primeiras fatias, mais singelas, virá depois a nova CPMF. Portanto, muito cuidado com esse “imposto sobre transações eletrônicas”, pois a intenção, clara, é fazer passar na boiada a nova CPMF, à maneira do ministro Ricardo Salles, que fez história na célebre reunião ministerial de 22 de abril com suas propostas “infralegais”.

JÚLIO ROBERTO AYRES BRISOLA

SÃO PAULO

Reformas & CPMF

Pelo jeitão, o “posto Ipiranga” do Bolsonaro prepara-se para vender combustível adulterado.

A. FERNANDES

SÃO PAULO

Carga insuportável

As únicas propostas de reforma que podem ser aceitas pelo Poder Legislativo são as que não aumentem ou criem tributos. Nossa carga tributária é insuportável, está acima da capacidade contributiva do brasileiro.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO CARNEIRO

RIO CLARO

Agências loteadas

A reportagem Minirreforma pode liberar loteamento político em agências (22/7, A10) é um sério alerta para o perigo da promiscuidade que o loteamento político introduz na relação entre essas agências e as empresas que deveriam regular. Não custa lembrar que a falência do Estado na Venezuela, o chocante incêndio do Museu Nacional e os escândalos nas estatais e nos fundos de pensão nos governos petistas guardam entre si exatamente a mesma singularidade: o aparelhamento político das instituições. A corrupção e a incompetência caminham juntas! Sabido o interesse do governo em privatizar os serviços públicos, incluídos os de caráter monopolístico, como os oferecidos pela Eletrobrás, cujo dinheiro que entra e sai de seu caixa depende das tarifas fixadas por uma agência, seria de esperar uma lei que consagrasse as agências como entidades técnicas, profissionais e protegidas pelo Estado, e não uma “minirreforma” como a da Casa Civil, que vai justamente na contramão do que se exige de um governo comprometido com seriedade e combate à corrupção.

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA

SÃO PAULO

Corrupção

Planos de saúde

Com a prisão do maior administrador de planos de saúde privados e seu envolvimento com políticos, dá para entender por que a agência reguladora de saúde privada sempre aumentou as prestações muito além dos índices de inflação. E dá para entender também por que os cargos públicos por indicação são tão cobiçados. Os aumentos abusivos por idade estão suspensos, aguardando decisão final do Supremo Tribunal Federal. Entenderam ou é preciso ser mais explícito?

JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES

SÃO PAULO

Pandemia

Planos sem testes

Até quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai castigar quem, com sacrifício, paga plano de saúde? Qual é a vantagem que os usuários têm, se em tempo de pandemia, em conluio com as altas autoridades do País, os planos se negam a incluir em seus serviços os testes da covid-19? Essas agências reguladoras foram criadas para prestar serviço aos usuários, defender seus interesses, mas, em especial no caso dos planos de saúde, sempre estão a serviço das empresas. Até quando?

LEILA ELSTON LEITÃO

SÃO PAULO

Educação

A frente é ampla

Não há dúvida que temos de reduzir os alarmantes níveis de pobreza e de desigualdade que temos neste país. Entretanto, não concordo que somente promovendo programas de renda básica, ou renda mínima, seja lá o nome que se dê a doações de dinheiro de forma permanente, seja o caminho para reduzir essas desigualdades. Claro, na pandemia temos a exceção. Porém, em caráter de normalidade, há que fortalecer programas do tipo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), incentivando grade de educação continuada, mantendo crianças e adolescentes o dia todo na escola. E fortalecer o ensino universitário e os programas de pós-graduação. Entendo que só pela educação conseguiremos um grau de desenvolvimento perene. Assim, em lugar de despender todos os esforços e recursos em programas que não preveem retorno de resultados consistentes, que se façam fortes investimentos em educação. Com os resultados do Pisa, em que o Brasil ocupa posições ridículas, é notório que há muito a fazer nessa área. Precisamos tirar o caráter ideológico desse tema e utilizar os bons profissionais que temos em programas de mérito.

WILSON DEMETRIO

CAMPINAS