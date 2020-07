JUÍZES EM QUARENTENA?

A proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, de quarentena de 8 anos para magistrados que queriam disputar eleições não é somente exagerada, como bem apontou a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Chega a ser patética. Lembra mais a punição com cassação de direitos políticos para presidentes que sofrem impeachment. Além disso, a argumentação do ministro de que a “medida evitaria a ‘demagogia’ de juízes que utilizam do cargo para ‘aparecer’ e ‘se fazer candidato’” deveria, então, ser aplicada também a pessoas públicas como, por exemplo, Luciano Huck. Pois o apresentador, que aparece constantemente na mídia, não poderia igualmente fazer demagogia e aproveitar sua popularidade para se fazer candidato? É compreensível que deva haver um período de inelegibilidade para magistrados, mas a proposta de 8 anos parece mais intencionada a que o candidato desista de se candidatar.

LEI SÉRGIO MORO

O ex-juiz Sérgio Moro seria um excelente e fortíssimo candidato à Presidência da República, e as forças políticas já estão se unindo para evitar a entrada desse novo nome na disputa eleitoral. Será criada uma lei, que deverá se chamar Lei Sérgio Moro, para obrigar juízes a ficarem 8 anos de quarentena antes de poderem se candidatar. Analfabetos, assaltantes de bancos, militares fracassados, cacarecos e palhaços continuarão a poder disputar a Presidência da República, desde que pertençam a alguma das quadrilhas criminosas que se apresentam como partidos políticos. Não há solução de continuidade, para tirar o Brasil das mãos dos corruptos será preciso uma ruptura institucional.

CLARA INTENÇÃO

Se a proposta do presidente do STF, Dias Toffoli, de quarentena política de 8 anos para ex-juízes prosperar, então estará clara a intenção declarada de afastar o ex-juiz Sérgio Moro da próxima disputa eleitoral, o que, por si só, irá também deixar bem claro o conluio político entre Dias Toffoli, ou STF, e Jair Bolsonaro, ou governo federal, assim com restará clara a demagogia moderna da democracia brasileira que, como o Saci Pererê e a Mula sem Cabeça, existe sem jamais ter sido vista.

PENA PARA JUIZ

Dias Toffoli, presidente do STF, a nossa suprema corte, defendeu enfaticamente que juízes e promotores só podem concorrer a uma eleição, depois de oito anos afastados de seus respectivos cargos. Como quase tudo que vem de Toffoli tem forte apego a interesses com segundas intenções, a tese defendida tem indícios de ter como alvo o ex-juiz, Sérgio Moro, que se consagrou no comando da maior operação de combate a corrupção e lavagem de dinheiro público, no país. Instantaneamente a fala do ministro Toffoli, soou como música nos ouvidos do mundo político e um de seus importantes interlocutores, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, reverberou na direção dessa quase indisfarçável finalidade, sugerindo que a proposta deva ser votada em breve, já valendo para 2022. Em um país onde um politico gestor abandona um cargo, para o qual foi eleito, para ser candidato a governador ou presidente, no mesmo ano, propor 8 anos para juiz não é carência é numa verdadeira pena.

PULGA

“Toffoli e Maia defendem carência para juiz-candidato.” De tudo o que vem dessas duas “excelências”, é pra ficarmos com as pulguinhas ouriçadas pulando atrás de nossas orelhas: tudo isso é paúra, no mínimo, não?

HIPÓCRITAS!

Vejam bem, se a quarentena não impediu Sérgio Moro de ser ministro de, pasmem, Jair Bolsonaro, por que cargas d’água impediria o mesmo (“herói”) de se candidatar à Presidência do Brasil? Segundo o ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto, Sérgio Moro teria de ser submetido a uma quarentena de verdade, e não Mandrake. Senhores, a ideia é ótima, porém atrasada em dois anos, logo, sem hipocrisia. Sérgio Moro deve ser livre para se candidatar ou não, uma vez que a vista grossa impediu o que muitas democracias veriam na hora. O homem central do caso Lula na boca do Lobo do opositor. Hipócritas!

NÃO É MÁ IDEIA

Sobre o projeto de lei que defende a quarentena para juízes, sabe que não é má ideia? Quem sabe assim a gente se livra dessa excrescência de 8 anos de carência para que um juiz – leia-se Sérgio Moro – possa se candidatar? Perguntar ofende? E advogado que trabalhava para partido PolíTico, nunca teve competência para juiz, defendeu o chefão do tal ParTido e, quando foi designado para o Supremo Tribunal Federal, tirou da cadeia o ex-chefe, leia-se José Dirceu. Isso pode?

MORO METE MEDO?

Impressionante, todo mundo está com medo do ex-juiz Sérgio Moro se tornar candidato em 2022 à Presidência da República. A impressão que se da é de que ele será um pretendente imbatível. O primeiro a dificultar os passos do ex-juiz da Lava Jato foi Jair Bolsonaro, ao demiti-lo do Ministério da Justiça e Segurança. Depois, foi Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República (PGR), demonizando o grupo da Lava Jato. Agora, Dias Toffoli, presidente do STF, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, querendo aumentar o tempo de quarentena de seis meses para seis anos aos juízes e membros da Justiça que forem candidatos a cargos políticos. Isso é perseguição aos membros da Lava Jato, outrora elogiados e badalados como heróis. Muito estranho, por que esta mudança de 180 graus em pouco tempo? A resposta todo mundo sabe, mas é vergonhosa, inacreditável! A medida poderia ser adotada em qualquer país do quarto mundo, não no Brasil.

COMO NO FUTEBOL

Se observarmos o que se passa hoje com a Operação Lava Jato, percebe-se uma semelhança muito grande com os fatos do mundo da bola no Brasil. Senão vejamos. Quando um time de Curitiba começou a atrapalhar a campanha dos demais clubes, ameaçando-os com o descenso para as divisões inferiores (as masmorras, no caso da operação anticorrupção), o time mais forte do torneio, sediado em Brasília, uma espécie de Flamengo, convidou o craque de Curitiba para fazer parte de seu elenco. Uma vez atingido o objetivo de enfraquecer quem os estava ameaçando, o goleador foi colocado na reserva, na geladeira. Inconformado, ele deixou o time e hoje se encontra sem clube, procurando onde jogar. Simultaneamente, o procurador da Federação começou e continua a ameaçar outros jogadores do time de Curitiba com expulsão de campo, alegando motivos pífios como, por exemplo, tirar a camisa na comemoração de um gol ou chutar a bandeirinha de escanteio inconformado com uma marcação do juiz. A última agora: temendo que o goleador e craque atualmente sem clube possa vir a ocupar a posição de titular no time mais forte de Brasília, acionaram um “cartola” de toga do supremo tribunal esportivo e outro “cartola” que preside a mais alta câmara legislativa da Federação (da corrupção) para evitar que isso aconteça, criando uma quarentena, melhor dizendo, uma octoanosena, impedindo por oito anos que a possibilidade que lhes tira o sono ocorra. É ou não é tudo muito parecido?

PÁRIA

Os três Poderes constituídos da República Federativa do Brasil se uniram para tornar inviável a candidatura de Sérgio Moro à Presidência da Republica. Executivo, Legislativo e Judiciário decidiram boicotar a candidatura de Moro à Presidência num ato raro de acordo de cúpula, para não dizer de cópula, contra um juiz que deixou de montar o cavalo que passou encilhado em 2018. A OAB não permite que ele sequer exerça a advocacia, imaginem a Presidência da República. Temos no Brasil um pária político por todos temido. Por que será?

PROCURAÇÃO

Rodrigo Maia está feliz da vida por Augusto Aras estar se expondo no seu lugar contra a Lava Jato.

A QUEM ARAS DESEJA SERVIR?

A quem deseja servir com este circo o procurador-geral da República, Augusto Aras, que pelo jeito tenta enfraquecer as ações da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, que desde 2014 conseguiu desbaratar várias quadrilhas formadas por empresários, doleiros, políticos, etc. que surrupiavam recursos das nossas estatais? Muitos deles, inclusive o ex-presidente Lula, foram parar na cadeia! E bilhões de reais, felizmente, foram recuperados dos desviados por esses vis. Certamente, Aras, com esta briga fora de curva, vai privilegiar os corruptos do País, que não são poucos – até filhos do presidente Jair Bolsonaro, como o investigado pelas “rachadinhas” senador Flávio Bolsonaro. Existe até promessa do presidente Bolsonaro de nomear Aras, em novembro, para o STF, na vaga do decano Celso de Mello. Porém, se existem correções a serem feitas na atuação da força-tarefa, que se faça de forma republicana, e não apelando para a desmoralização do excelente trabalho feito no combate à corrupção, reconhecido no mundo inteiro e aplaudido pelo povo brasileiro. Nesse sentido, não adianta Augusto Aras falar grosso para uma minoria formada por políticos e outros que não desejam ser investigados pelos seus crimes. Nem criticar membros da Lava Jato bradando “República não combina com heróis”, como se fosse Dom Pedro II nas Colinas do Ipiranga...

GOL CONTRA

Está fácil definir o procurador-geral Augusto Aras: ele é o jogador que chuta no próprio gol dolosamente. Simples assim.

ARAS, OS BISPOS E A CORRUPÇÃO

Augusto Aras trabalha claramente para a liquidação da Lava Jato. Ao seu time não interessa o “lavajatismo”, não importando, pois, o que desejam os brasileiros. Os 152 bispos, em carta aos brasileiros, criticam o governo e atacam o convívio com a corrupção. O Ministério Público pode agir contra Aras? Que ajam. Os arquivos da Lava Jato servem para demonstrar o universo da corrupção no País? Não seria bom o vazamento de fatos comprovados?

AS CRUZADAS

Augusto Aras, procurador-geral da República, mostrou suas garras e sua verdadeira face. No comando da PGR e levando a reboque os congressistas, o STF, a OAB e todos aqueles que são favoráveis e beneficiários do dinheiro público, quer desmontar a “República de Curitiba” responsável pela Operação Lava Jato, autora da descoberta e punição do maior esquema criminoso da história brasileira. A cruzada de Augusto Aras tem dois objetivos principais: crucificar Sérgio Moro e inocentar Lula da Silva, o “honesto”.

DE OLHO NO SENADO

Constituição federal, artigo 52, XI., Art.52. Compete privativamente ao Senado Federal XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do procurador-geral da República antes do término de seu mandato. Senadores, de que lado vocês estão? Contra a Lava Jato – e a corrupção – ou a favor de quem quer destruí-la? Estamos de olho!

LAVA JATO AMEAÇADA

A Lava Jato é um orgulho para o Brasil. Um trabalho de procuradores, Polícia Federal e juízes que trabalharam incessantemente para punir bandidos do colarinho branco. Inacreditável que o sr. Aras esteja querendo minar essa operação, que escancarou ao mundo a cara dos criminosos e ladrões do dinheiro público. A quem interessa a morte da Lava Jato? Hora de ir para as ruas.

PAVIMENTAÇÃO

No Brasil, o “jeitinho” pavimenta o “caminho das pedras”. No que leva ao STF, num futuro próximo, talvez usem as resultantes da implosão da Lava Jato...

ANTIFASCISTA

O Ministério da Justiça, por meio de autorização do ministro André Mendonça, montou um dossiê, no mesmo estilo do governo militar, que monitorou 579 “opositores” ao governo Bolsonaro, denominados de “antifascistas”. O tal dossiê inclui professores, ex-secretários de Segurança, entre outros. O Ministério Público Federal pediu explicações ao ministro André Mendonça no prazo de dez dias. O ministro André Mendonça está em palpos de aranha, lembrando que será ele o nome indicado ao Supremo Tribunal Federal na substituição ao decano, que se aposenta em novembro. Além disso, por dedução, se o Ministério da Justiça investiga os antifascistas, pondera-se, então, que este seja um governo fascista. Ou não?

DESCULPAS, O QUE É ISSO?

Desembargador xinga advogada durante julgamento em vídeo (Estado, 30/7). Sr. José Ernesto Manz, desembargador presidente da 3.ª Câmara do TRT-SC, a sua explicação sobre a agressão explícita gratuita (em sessão da 3.ª Câmara do TRT-SC, sob sua presidência) é simplesmente ridícula. Quem precisa de três páginas, 753 palavras, 3.970 caracteres para justificar o injustificável sem conseguir simplesmente está tentando engabelar para se safar. Sr. desembargador, bastava uma única palavra sua de o caracteres: “Desculpe”. Mas, infelizmente, como sempre, magistrados são superiores aos míseros mortais e não precisam pedir desculpas a ninguém.

MICHELLE BOLSONARO COM COVID-19

Logo após o marido “atleta” ter sido contaminado pela covid-19, a primeira-dama Michelle Bolsonaro também testou positivo. Como diria o presidente da República, “e daí?”.

COVID – PROTOCOLOS

Algumas seitas e religiões tem ritualística específicas, precisando de protocolos específicos das autoridades sanitárias. Dirigentes das seitas e religiões não são autoridades sanitárias e podem ser responsabilizados. Caso das seitas ayhauasqueiras. Após a ingestão da bebida, náuseas, disenteria, estado alterado da consciência trazem riscos diferenciados e imprevisíveis para os participantes. É preciso protocolos específicos das autoridades.

VELHAS E NOVAS VIDAS

O paradoxo dos tempos. A Nasa busca vida em Marte; a Saúde perde vidas na Terra.

OBRA PARADA

Como proprietário de uma casa no Condomínio Santa Rita, na Praia do Perequê Mirim, em Ubatuba, tanto eu como demais moradores gostaríamos de informações sobre a obra de interligação que está sendo executada na Serra de Caraguatatuba (obra maravilhosa!) visando ao caminho para o Porto de São Sebastião, para Ilha Bela e Ubatuba. Observamos que o braço de saída para Ubatuba está parado há anos! Nenhuma obra está sendo executada no momento. Temos necessidade urgente do prosseguimento dessa obra, tanto moradores como turistas, que são o braço locomotor de nossa economia.

CORREIOS

Sobre o artigo Correios: discutindo o fracasso, de Zeina Latif, achei extremamente pertinente e em boa hora falar sobre este tema. Os Correios não se reinventaram durante a pandemia e parece que também não pensam em fazê-lo no futuro. Está parecendo que eles se tornaram uma pedra nos sapatos do governo. Sério que em 2020 ainda esperamos de 3 a 15 dias para receber uma encomenda que sai do bairro do Pacaembu com destino Taboão da Serra? Eu imagino que em alguns anos os Correios vão se enxugar a tal ponto, que só os lugares onde o courier não atende os Correios ainda vão existir.

