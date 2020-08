Reforma tributária

CPMF com novo nome

O presidente Jair Bolsonaro deu aval para o ministro Paulo Guedes discutir com o Congresso a criação da nova CPMF. Por mais que o ministro da Economia diga não se tratar do mesmo imposto, não deixa de ser. Há anos que a maioria das transações são realizadas forma eletrônica, bancos já não aceitam pagamentos básicos nos caixas, teme-se sair com dinheiro vivo para uso diário, e muitos estabelecimentos deixaram de aceitar pagamentos em cheque, pela possibilidade de fraudes. O que facilitaria a vida de todos trará acúmulo de imposto, sim. A defesa desse tributo vem em nome da desoneração da folha de pagamento das empresas e da criação de um programa social, com intuito eleitoreiro. O presidente viu como o auxílio emergencial aumentou a sua popularidade e quer onerar todos com vista à sua campanha de reeleição, já em curso. Fala-se em reduzir alíquotas do Imposto de Renda, acabando com as deduções de saúde e educação. Num país onde não existe o menor compromisso de fornecer nem uma nem a outra, tornando mais que necessário ter plano de saúde e buscar escolas privadas, o que oferece esse governo? Em vez de desinchar a máquina pública, fazendo a prometida reforma administrativa, ele nos faz pagar sempre cada vez mais. Mas não adianta aumentar impostos se é contínuo o mau uso do dinheiro público.

LUCIA HELENA FLAQUER

A revolta do imposto

Mais do mesmo. Muito tempo desperdiçado com conversas inúteis apenas para disfarçar o óbvio: faltou competência para ajustar as finanças do País, então, vamos usar a velha fórmula. Talvez a mudança do nome torne o processo mais palatável, mas o guarda-chuva não faz chover e para tomar essa medida tão “inteligente” seriam totalmente dispensáveis os currículos plenos de doutorados e pós-doutorados.

VERA BERTOLUCCI

Pega na mentira

Jogando no lixo mais uma de suas promessas de campanha, o novo Messias dá aval a seu “encosto” Ipiranga para discutir a nova CPMF. Para validar esse novo e original saque no bolso do já explorado povo brasileiro, conta mais uma mentira ao dizer que a reforma tributária vai reduzir ou acabar com outros impostos. E pensar que, diante de tanta cegueira ideológica que permeia a nossa sociedade, esse traste é capaz de ser reeleito para desgovernar o País por mais quatro longos anos. Não sem razão se diz que cada povo tem o governante que merece.

RENATO OTTO ORTLEPP

Mitomania

Pelas previsões da atual equipe econômica, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, a reforma da Previdência geraria 8 milhões de empregos. Com o desacreditado Programa Verde Amarelo, seriam 4 milhões de empregos. Com a Medida Provisória da Liberdade Econômica, outros 3,7 milhões de postos de trabalho. Agora, com a proposta da desoneração da folha de pagamentos no intuito de ressuscitar a CPMF, o discurso é de criação de 20 milhões novos empregos! Dá para acreditar?

JORGE DE JESUS LONGATO

Embuste

Guedes, Bolsonaro e a nova CPMF: quanta falsidade!

ALICE ARRUDA CÂMARA DE PAULA

De ofício

No editorial intitulado O custo da gestão tributária (3/8, A3) é mencionado o tempo incrível que se gasta para calcular e pagar os impostos e taxas, bem como a insegurança em que as empresas sempre ficam com receio de terem cometido algum erro. A meu ver, ficou faltando mencionar a solução, que é os impostos deixarem de ser declaratórios para serem de ofício. No imposto de ofício as pessoas e as empresas recebem o informe do imposto que devem pagar e, cumprindo o pagamento, não podem ser penalizadas depois. Há muitos anos se fala dessa mudança, que países como o Chile, por exemplo, já praticam. Essa medida poderia trazer uma enorme economia para as pessoas e as empresas.

MARTINHO ISNARD R. DE ALMEIDA

Só nós? E eles?

Os projetos de reforma tributária já estão em discussão no Congresso Nacional e ainda temos de conviver com a excrescência da defesa, feita por alguns, da volta da CPMF, agora travestida com outra roupagem e alcunha para nos engodar. Só não ouvimos uma única palavra sobre corte de despesas, de benesses, de cartões corporativos, etc., em todos os Poderes.

CARLOS FERNANDO BRAGA

Pandemia e economia

Sacrificados x privilegiados

Padrão de vida brasileiro pode ter queda recorde na pandemia (Estado, 3/8, A1). Mais ainda? Os brasileiros comuns já pagam o equivalente a cinco meses de sua renda – isso quando a têm – no ano para sustentar a obesa máquina do Estado, sem terem a devida contrapartida em serviços obrigatórios: saúde, infraestrutura, educação. O momento exige sacrifícios, mas tudo indica que o sacrificado, mesmo, será tão somente o povo, porque as excelências de todos os níveis jamais largarão os úberes que as saciam. Pergunta que não quer calar: o padrão de vida das excelências foi ou será afetado? E como?

APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA

Nota de R$ 200

Pelo andar da carruagem, doravante será mais fácil eu ver um lobo-guará no quintal da minha casa que dentro da minha algibeira. Aliás, com a crise econômica que o nosso país atravessa, presumo que dificilmente encontraremos um pequeno comerciante que tenha troco para uma cédula de lobo-guará.

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

