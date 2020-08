AJUSTE FISCAL DE SÃO PAULO

Enquanto Jair Bolsonaro dá trela à gastança irresponsável e flerta para que se burle o teto dos gastos, o governo do Estado de São Paulo, em face da queda de arrecadação e de gastos emergenciais em razão da pandemia, faz a lição de casa ao enviar à Assembleia Legislativa um ousado pacote de medidas que, se aprovado, acaba com dez fundações, institutos e empresas estaduais, entre outras medidas. Esses ativos a serem vendidos receberam em 2019 R$ 993,8 milhões e juntos têm 4,133 funcionários. Como é previsto um rombo de R$ 10,4 bilhões, o objetivo da gestão João Doria é economizar com esse duro e necessário ajuste em 2021 R$ 8,8 bilhões, ou 9,5% do rombo previsto para o próximo ano. É lógico que a gritaria será grande, das universidade, das estatais, etc., que têm lá suas justificativas para não perder recursos no próximo ano. Mas, em meio a esta pandemia e à queda brusca de arrecadação, não existe almoço grátis. Ou seja, a hora é de colaboração e criatividade para suplantar as dificuldades à frente. Oxalá o governo Bolsonaro crie juízo, evite gastos que prejudiquem a busca pelo equilíbrio fiscal, deixe de lado sua já campanha pela reeleição e passe a governar com dignidade o País.

São Carlos

ILEGÍTIMO

O governo paulista encaminhou a peça orçamentária do ano que vem com propostas absurdas. Além de impactarem diretamente a vida de servidores públicos do Estado, o governador parece não estar disposto a discutir com a profundidade e a seriedade necessárias a extinção ou venda de empresas públicas, autarquias e fundações. Parece-me no mínimo irresponsável que o Palácio dos Bandeirantes culpe a pandemia do novo coronavírus pelas ideias extremamente liberais de Doria. É legítimo que o gestor em exercício sugira aos deputados a privatização de empresas sob controle do Estado; o que é ilegítimo é enviar tudo isso numa única peça, sem se aprofundar e sem se dispor aos esclarecimentos necessários. A coisa pública exige debate público. Não é como no privado, em que a voz do dono é hegemônica. O governador não é proprietário dos bens de São Paulo, ele é, no máximo, um servidor, pago para cuidar e ouvir os patrões, que, neste caso, são todos os paulistas.

Guararema

ECONOMIA

Considero louvável a iniciativa do governador de vender órgãos e afins para diminuir o tamanho do “elefante branco” do Estado. Duas sugestões: privatizar a Sabesp, aproveitando o marco regulatório do saneamento, e dar outro destino ao suntuoso Palácio dos Bandeirantes. Uma manutenção caríssima. O governador, pode morar perfeitamente no Horto Florestal ou na sua própria residência.

Bragança Paulista

A CRISE DA CIÊNCIA NO ESTADO DE SP

A covid-19 é, sem sombra de dúvida, a maior demonstração da importância de ciências para o Brasil. Tramita-se, entretanto, em caráter de urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei n.º 529. Este estabelece que o “superávit financeiro” das universidades paulistas e das fundações como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP (Fapesp) seja transferido ao final de cada exercício ao Tesouro Estadual. Não se trata de “superávit”, mas sim de necessárias reservas para financiar bolsas de estudo, além de projetos estratégicos de longo alcance e duração. São justamente estes projetos que têm conferido à Fapesp e às universidades um trunfo para alavancar pesquisas de alto nível e desenvolvimentos tecnológicos de grande alcance social e econômico. Nas suas coletivas sobre a covid-19, o discurso do governador João Doria sempre foi de que seu governo toma decisões “pautadas pela ciência”. Era conversa de político? Ou se faz ciência de nível sem investimento?

São Paulo

MENTIRA

Afinal, o que há de mais em acreditar numa mentirinha? Nossa infância é repleta de algumas: “a cegonha trouxe você”; “o homem do saco vai te pegar”; “prometo te levar ao parque no domingo”; e “não vou comprar porque não tenho dinheiro”. Algumas pessoas carregam consigo a mentira pelo resto da vida. A política é um campo fértil para os mentirosos que agem por maledicência, desvio de caráter e até mesmo em decorrência de doença compulsiva. Quem em sã consciência é capaz de acreditar em qualquer pronunciamento do sr. João Doria? Ele prometeu cumprir seu mandato de prefeito até o fim, mas deixou o cargo no meio do caminho para, com o slogan Bolsodoria, ser eleito governador e, em sequência, tornar-se oposição a Bolsonaro. Como acreditar em qualquer coisa por ele dita? Na boca de um mentiroso, até a verdade é suspeita.

Rio de Janeiro

NÃO É FAKE NEWS

Estamos em crise. Receitas em baixa, despesas e desemprego em alta, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o acréscimo de R$ 381 milhões para remuneração dos servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Parece mentira, mas é verdade.

Vila Velha (ES)

O DÓCIL AUGUSTO ARAS

No inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o dossiê, que não é dossiê, segundo o ministro da Justiça, o voto do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi mais defensivo que o da própria Advocacia-Geral da União (AGU). Deve querer mostrar-se dócil para não perder a possibilidade da vaga acenada para o STF. Defender a confecção do tal dossiê como se fosse uma busca na internet não deixa de ferir os direitos que estão na Constituição. A ministra Cármen Lúcia foi incisiva e destruiu a argumentação fabricada por ele. Mais uma vez, ele mostra não ter peso para o cargo que ocupa.

São Paulo

FESTANÇA

Com mais de 111 mil vítimas do coronavírus, o Brasil, mesmo assim, vai ter de importar rojões e fogos de artifício. O estoque atual não vai ser suficiente para a festança que se aproxima: o afastamento, por questões de saúde, do ministro Celso de Mello do STF num momento crucial vai empatar o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro e beneficiar Lula da Silva, que finalmente vai ganhar o título de cidadão “mais honesto deste país”. Assim, estará provado que o crime compensa.

Avaré

A PRISÃO DE STEVE BANNON

Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, foi acusado de fraude e é réu em processo nos Estados Unidos. Será que foram as más companhias?

São Paulo

GURU DA EXTREMA-DIREITA

Excelente notícia a prisão de Steve Bannon nos EUA. Demorou. O guru da extrema-direita fundamentalista, de Donald Trump e do clã Bolsonaro, não passa de um escroque e ladrão de marca maior. Felizmente, ao que tudo indica, Trump não será reeleito e os EUA sairão do período de trevas e fascismo que passaram nos últimos quatro anos. E aqui, no Brasil, nada? Até quando iremos tolerar que esta quadrilha destrua nosso país impunemente? O clã Bolsonaro só tem ao seu lado gente da pior espécie, como Bannon, Queiroz, o “veio da Havan” e outros da mesma laia. Basta!

São Paulo

EXTREMISMO

A prisão do extremista norte-americano Steve Bannon, acusado de embolsar dinheiro oriundo de doações para construir o muro entre os EUA e o México, é de um significado que vai além do fato em si. A imensa maioria dos extremistas, seja de esquerda ou de direita, tem como regra comportamental se arrogar o direito de transgredir princípios legais e morais, pois se considera acima de tudo e de todos. A família Bolsonaro, simpatizante de Bannon, é um destes exemplos: Flávio Bolsonaro e as rachadinhas, Eduardo e suas falas sobre o fechamento do STF e o AI-5, o próprio presidente menosprezando os médicos e a ciência, com direito a propagandear cloroquina para todos. Extremistas podem, inicialmente, conquistar a opinião pública ingênua com discursos e oratórias populistas, mas, cedo ou tarde, a casa despenca.

São Paulo

VIGARICE

Conforme noticiado, o ultradireitista Steve Bannon, ex-estrategista-chefe e mentor da campanha de Trump, em 2016, bem como ídolo e consultor da famiglia Bolsonaro, foi preso sob a acusação de fraude milionária na arrecadação das doações de pelo menos US$ 25 milhões para a construção do muro na fronteira com o México, usados para o pagamento de despesas pessoais. Diante da condenável vigarice cometida contra ingênuos, cabe supor que a origem dos US$ 5 milhões pagos de fiança para sair da cadeia é no mínimo suspeita, pois não?

São Paulo

CORRUPÇÃO

Steve Bannon, ex-assessor estrategista do presidente Donald Trump, foi preso, acusado de manipulação de verbas públicas. Ou seja, também nos Estados Unidos a corrupção está presente inclusive em organismos do governo. E ele tinha contatos com membros da família Bolsonaro... que coincidência.

Santos

DISCÍPULOS

Nos Estados Unidos, prenderam o guru da família Bolsonaro, Steve Bannon. Não vejo a hora em que se vai começar a prender, aqui no Brasil, esses discípulos brilhantes... Tenho fé & esperança.

Belo Horizonte

INSENSIBILIDADE

Os grandes bancos não aceitam, de maneira nenhuma, repassar às micro e pequenas empresas o programa Pronampe – no qual o governo garante 85% dos inadimplentes, se houver. Apesar da insistência do governo, mesmo que tardia, o programa não chega aos empresários necessitados. Ora, os bancos vilões preferem que as empresas quebrem e demitam do que participar dessa benesse governamental. Na verdade, quem se sujeitar às escorchantes taxas de mercado talvez consiga esses recursos, se quiser. Essa é a insensibilidade daqueles que estão acostumados a ter lucro líquido de bilhões de reais por trimestre. Isso é o que temos para hoje!

São Paulo

O PULO DO GATO

Chegam a ser surpreendentes e, ao mesmo tempo, impactantes as cenas recentemente divulgadas na imprensa mostrando intensa aglomeração em Wuhan, na China, origem da pandemia que ainda angustia boa parte da humanidade. São milhares de pessoas em contato praticamente físico, divertindo-se em piscinas, animadas por festa popular, dando a impressão de que o vírus por lá está completamente debelado. Não há como contemplar tais flagrantes sem que venham à mente algumas reflexões intrigantes. Como se deu repentina transformação numa cidade de mais de 11 milhões de habitantes, a ponto de permitir, pouco tempo após ter sido flagelada pela terrível pandemia lá germinada, que boa parte da população se dê ao luxo de um lazer ainda proibido a muita gente mundo afora? Mesmo que a razão do sucesso para que tal quadro fosse atingido seja justificado pelo completo lockdown da cidade em relação ao restante do território chinês, são de conhecimento geral as constantes advertências oriundas da Organização Mundial da Saúde (OMS) dando conta de que eventos que impliquem proximidade total, como os mostrados em Wuhan, dificilmente poderiam ser promovidos tão pouco tempo após a eclosão do vírus, sob pena do surgimento de novas ondas de contágio. O mundo gostaria de conhecer também tal pulo do gato.

Rio de Janeiro

A OMS E A FESTA CHINESA

Seria normal a Organização Mundial da Saúde (OMS) se abster em opinar sobre a festa em Wuhan, agora, manifestar-se favoravelmente é no mínimo intrigante, ou este vírus tem a capacidade de inverter valores morais e éticos?!

São Paulo

A CREDIBILIDADE DA OMS

A OMS, sempre ela, agora sancionou o comportamento irresponsável das autoridades chinesas que autorizaram megafestas em, acreditem, Wuhan. E ainda tem gente que acredita que todas as posições da OMS têm embasamento científico e que são apolíticos. Certo.

Santana de Parnaíba

AS INCERTEZAS CAUSADAS PELA COVID-19

Parece que a pandemia da covid-19 veio para não deixar pedra sobre pedra. Ao lado da boa notícia vinda do Imperial College da Inglaterra, que aponta estarmos no primeiro momento de concreta baixa da infestação no Brasil, temos o alerta da pesquisa da Universidade Harvard que aponta as crianças como portadoras de alta carga viral e maiores disseminadoras do que os adultos (Estado, 21/8, A12). Isso deve levar o prefeito Bruno Covas (PSDB) a desistir da reabertura das escolas de São Paulo em outubro. As escolas particulares reagem e prometem ir à Justiça pelo seu direito de trabalhar conforme o alvará que possuem. Muitas escolas não têm como dar aulas à distância, crianças que deviam estar na escola impedem seus pais de trabalhar, outras sofrem porque tinham na merenda escolar a sua principal refeição do dia. É preciso encontrar uma solução para tudo isso e, ainda, ter a segurança de que reunir os alunos não vai reaquecer a infestação. Não há mais lugar para o radicalismo do “fecha tudo” nem para o “libera geral”. As autoridades têm de agir com bom senso e a população precisa cumprir regras. Até porque, se os quadros de contaminação voltarem a subir, será preciso endurecer as restrições. Temos de adotar todos os cuidados para evitar a recaída.

São Paulo

ABUSO DE CRIANÇAS

Excelente o artigo redigido pelo médico sanitarista Gonzalo Vecina sob o título Direito à vida e ao aborto (21/8, A14).

São Paulo