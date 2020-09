Finanças públicas

Mais penduricalhos

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, não poderia encerrar a sua presidência no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sem agraciar os mais bem pagos funcionários públicos do Brasil com novo e atrativo penduricalho, para satisfação dos nossos juízes (Em última sessão presidida por Toffoli, CNJ aprova novo penduricalho para juízes, 11/9, B1). Afinal, nem parece que o nosso Judiciário é um dos mais caros do mundo – e um dos menos eficientes, como mostram todos os indicadores. Isso sem contar que até a nossa Suprema Corte, volta e meia agindo como tribunal de instrução de processos, tem encontrado problemas nas decisões das instâncias inferiores.

JOSÉ ELIAS LAIER

JOSEELIASLAIER@GMAIL.COM

SÃO CARLOS

*

Burla legal

O editorial Os altos salários iniciais (11/9, A3) aborda de maneira correta uma séria distorção remuneratória do setor público. Mas existe outra, no polo oposto, que é a limitação instituída pelo teto salarial constitucional. Alguns setores que gozam de autonomia orçamentária burlam de forma ostensiva essa limitação, provocando impacto financeiro que impede que o valor geral do teto seja aumentado de forma gradual e compatível com as possibilidades orçamentárias. Como resultado dessa subversão, servidores dedicados e altamente qualificados das carreiras públicas avessas a tais atalhos se veem esmagados pelo teto e duplamente desestimulados ao contemplarem o sucesso alheio conquistado pela burla legal.

CELSO A. COCCARO FILHO

CCOCCAR@GMAIL.COM

SÃO PAULO

*

Economia

Arroz de festa

O editorial Inflação e populismo (11/9, A3) mostra que não há nada com que o governo de Jair Bolsonaro saiba lidar. Os preços seguiam uma rota autocontrolada há um bom tempo, mesmo com o baixo crescimento econômico desde o final de 2019. Mas bastou mais uma decisão errada, a de incentivar a exportação de gêneros alimentícios, que a conta chegou ao supermercado. As patacoadas para culpar o aumento de renda dos mais pobres pela alta dos preços são criminosas, além de popularescas. Estadistas sabem se destacar em momentos de crises. Já aqui, o ocupante do Planalto só tem em seu governo membros que são, permitindo o trocadilho, arroz de festa.

ADILSON ROBERTO GONÇALVES

PRODOMOARG@GMAIL.COM

CAMPINAS

*

Paladar

“O arroz que o País pode importar não é para nosso paladar, não se compara ao agulhinha” – de um rizicultor (11/9, B5). Preciso lembrar ao produtor que o paladar do povo brasileiro não é determinado pelo sabor, e sim pelo tamanho do bolso.

MAURÍCIO LIMA

MAPELI@UOL.COM.BR

SÃO PAULO

*

Educação

Zumbis?!

Em vez de passar informações propositivas em evento relacionado ao Dia de Combate ao Suicídio, o atual ministro da Educação propôs uma involução no já delicado contexto em que se encontra a área (11/9, A14). O pastor Milton Ribeiro está parecendo um “Weintraub 2”, pois nada justifica o ministro definir os jovens brasileiros como “zumbis existenciais”. Não fossem ONGs importantes ligadas à educação, como o próprio Estado tem noticiado, não veríamos nenhuma luz no fim do túnel. Enquanto o atual governo perdurar, seguiremos na senda do atraso – econômico, social e político – e nenhum horizonte promissor estará à espera de nossos jovens, já tão afetados pela pandemia de covid-19.

MARIA LUCIA RUHNKE JORGE

MLUCIA.RJORGE@GMAIL.COM

PIRACICABA

*

País injusto e seguro

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) constata que o grande problema da educação no Brasil é a remuneração insuficiente do professor (9/9, A20). Como ressalta o editorial A educação após a pandemia (A3), sem competência e determinação dos governos não há como formar cidadãos prontos para o mundo do trabalho. Sem empenho no ensino o País continuará injusto e inseguro.

PEDRO PAULO A FUNARI, professor titular da Unicamp

PPFUNARI@UOL.COM.BR

CAMPINAS

*

Em São Paulo

Pesquisa e confisco

O artigo Modernização do Estado: desafio de todos (8/9, B2), de autoria do secretário estadual de Gestão, Mauro Ricardo, contém sérios equívocos. Como pode o sequestro de recursos de instituições autônomas e muito bem avaliadas representar a modernização do Estado? Se os recursos da Fapesp, da USP, da Unicamp e da Unesp forem realmente confiscados, a confusão generalizada passará a vigorar nessas instituições. É isso que o governador entende por modernização? Ou a ideia é mesmo acabar com a pesquisa no Estado?

MAURICIO S. BAPTISTA

BAPTISTA@IQ.USP.BR

SÃO PAULO

*

Agenda urbana

Revitalização

Em nome das instituições abaixo mencionadas, agradeço o destaque dado no editorial A revitalização da agenda urbana (8/8, A3) ao conteúdo da Carta Aberta à Sociedade e aos(às) Candidatos (as) nas Eleições Municipais 2020, elaborada em conjunto pelas entidades após debates online com representantes da sociedade, que impactaram mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais. Como assinala o editorial, os futuros gestores de nossos 5.570 municípios terão o desafio e a oportunidade de reaproximar os cidadãos de suas cidades no pós-pandemia se adotarem políticas multissetoriais condizentes com o que será a nova realidade urbana.

LUCIANO GUIMARÃES, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em nome também da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, do Instituto de Arquitetos do Brasil e da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

PRESIDENTE@CAUBR.GOV.BR

BRASÍLIA