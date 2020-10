AS ‘PEDALADAS’ DO POSTO IPIRANGA

O presidente Bolsonaro, mais uma vez, procura potencializar a sua reeleição, agora reformulando o Bolsa Família, com um novo nome, para carimbar como dádiva sua o que de fato é obrigação do governo. Tem razão o ex-secretário do Tesouro Nacional Carlos Kawall, quando afirma que “é pedalada (adiar pagamento de precatórios). Mas é pior do que isso, é calote”. De fato, para conseguir realizar a sua esperta manobra eleitoreira, Bolsonaro resolveu utilizar um velho expediente de seus antecessores, ou seja, o calote. Os precatórios provêm de processo contra uma ilegalidade cometida por um chefe de governo, que depois de anos chega ao fim de todos os recursos jurídicos e vira dívida ativa. Seja a um servidor público ou a um particular, que sofreu uma desapropriação, por exemplo. Constituem-se num dos maiores absurdos da administração pública. O drama continua depois, pois cada administrador que recebe o abacaxi do anterior sempre procura adiar o pagamento, tentando jogá-lo para o seu sucessor. Este é um assunto que conheço muito bem. Quando Luíza Erundina, então no PT, assumiu a Prefeitura de São Paulo em 1989, eu trabalhava lá, como engenheiro concursado. O prefeito Jânio Quadros deixou uma lei, em vigor até hoje, para gerenciar os vencimentos dos servidores, impondo que o total dos gastos com pessoal, inclusive dos aposentados, em cada mês, não pode ultrapassar 40% das receitas correntes do município. Porém, quando chegou em outubro daquele ano, Erundina reduziu, por decreto, os nossos vencimentos, tomando o cuidado de excluir dessas reduções os dos cargos de livre provimento, dos seus apaniguados. O argumento foi de que já havia enviado projeto de lei à Câmara Municipal. A tal lei jamais foi aprovada, mas continuamos com os vencimentos reduzidos até o fim do seu mandato. Eu só consegui receber o que me foi espoliado no ano passado, depois de 30 anos. Paulo Maluf, que a substituiu, adorou a ideia e durante o seu governo nos brindou com mais dois precatórios. O precatório tornou-se o calote oficial, que todo político adota quando no governo. Contando com essa excrescência é que os nossos políticos se utilizam desses expedientes para realizar obras e outras atividades, sem que tenham recursos para tanto. Tiram da folha de pagamento ou, ainda pior, desapropriam uma propriedade, o infeliz é obrigado a se mudar e só vai receber a indenização 30 anos depois, ou mais, pois o precatório vai ficando para as calendas gregas. Não achei na nossa Constituição nada que permita tal avacalhação.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

BRASIL SEM CORAGEM

O governo não tem coragem de cortar na própria carne. Qual teve? Quem manda no governo são os constituintes que fizeram a Constituição de 1988. Lá está tudo amarradinho para favorecer a ponta da pirâmide e sufocar quem está embaixo. O problema do Brasil, além desta subserviência ao Congresso, é a falta de um projeto. Por que as reformas administrativa e tributária não saem? Vivemos de remendos e improvisos. Precisamos de uma pandemia para descobrir o nível de pobreza de 40 milhões de pessoas? Incluir verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e empurrar para a frente o pagamentos de precatórios para a implantação de um benefício social é a saída do governo? Como o governo quer dispor de um crédito (precatórios) que pertence ao cidadão? O País espera dos homens públicos coragem para enfrentar os problemas. De que adiantou a renovação na Câmara? Os eleitos chegam lá e se esquecem do Brasil aqui fora. Este é o mal, quem tem privilégios não olha para baixo. Vergonhoso este plantel de políticos que temos.

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

CONFUSÃO OU DIVERSÃO?

Teremos reformas administrativa, tributária, do Estado brasileiro ou nenhuma reforma? O programa de transferência de renda é Renda Brasil, Renda Cidadã ou ficaremos com o Bolsa Família? Para financiar tal programa (para ganhar as próximas eleições presidenciais), o governo vai respeitar o limite dos gastos, vai sequestrar o dinheiro dos precatórios, congelar as aposentadorias ou vai realizar “pedaladas fiscais” com o dinheiro do Fundeb (da educação básica)? Quem está acabando com a Floresta Amazônica são os caboclos e índios ou Ricardo Boiada Salles, o ministro contra o Meio Ambiente? A melhor atitude para se proteger contra a covid-19 é usar máscara e evitar aglomerações, ou tomar cloroquina, tubaína, e azitromicina? É confusão mental do presidente ou sua política de controvérsias, para ninguém faz questões impertinentes referentes à diminuição do desemprego, melhoria dos serviços básicos e manutenção da nossa riqueza amazônica?

Omar El Seoud elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

ALTERNATIVAS

Até que enfim medida sensata em assunto importante: Jair Bolsonaro pediu a economistas ideias sobre como turbinar o auxílio emergencial a necessitados. O jornal Estado respondeu nos mostrando ontem quantas alternativas podem ser perseguidas. Sai muito mal nesta história o sr. Paulo Guedes, que deveria ser a pessoa equilibrada nesta equação e, por isso mesmo, o articulador desta conjunção de esforços. Pena, homem sempre tão loquaz, perde-se na elaboração de programas que agradem seu chefe mas que sejam, ao mesmo tempo, razoáveis do ponto de vista econômico. Por ser membro atuante e bem-sucedido da área financeira, deveria ter sensibilidade especial na previsão de projetos a serem rejeitados seja pela população, como a CPMF, perseguida a todo custo, sob quaisquer hipóteses, e agora este tiro no pé da Renda Cidadã, rejeitado pelo mercado. Críticas pertinentes a esses projetos fragilizam o governo. Que aprendam a lição: falem menos, ouçam mais e executem com mais propriedade.

Sergio Holl Lara jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

RENDA CIDADÃ

Agora a gente entende por que os profissionais sérios e competentes foram saindo do Ministério da Economia, ou, melhor, “debandando”, como disse o antigo Posto Ipiranga, que agora está reduzido a uma mera barraquinha de cachorro-quente. Só quem não quer ver é que não sabe que estamos chegando ao fundo do poço.

Aldo Bertolucci aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

O PREÇO DO ARROZ

O arroz, um dos componentes básicos da comida do brasileiro, em plena crise da pandemia passou de R$ 12,00 para R$ 30,00 o pacote de 5 kg. É um absurdo e um crime contra o povo brasileiro. Presidente Bolsonaro, tome alguma medida para conter este crime. Certamente seus ministros hão de achar uma solução. Por exemplo, proíba a exportação do produto.

Antonio Carlos Pereira Acpereira1939@com4.com.br

Batatais

OURO BRANCO

Aqui está a prova de que nem tudo que reluz é ouro. A disparada no valor da moeda norte-americana ante o real anulou os efeitos da portaria do governo federal que zerou as tarifas de importação para até 400 mil toneladas de arroz. Até que foi positiva a iniciativa para tentar baratear o preço do cereal para família de baixa renda, que está a preço de ouro no mercado. A medida plausível foi anunciada no último dia 9, com o objetivo de aumentar a oferta do produto no País e, consequentemente, naquela quarta-feira, o dólar valia R$ 5,30. Duas semanas depois, o tiro saiu pela culatra e no dia 24 chegou a R$ 5,62. E essa alta de mais de 6% inviabilizou e tornou o produto importado mais caro. Na contramão, com o dólar valorizado ficou ainda mais barato para os estrangeiros comprar nosso arroz, que tem custo de produção baseado na enfraquecida moeda brasileira. Assim, fazendeiros e armazéns que ainda têm algum arroz pensam duas vezes antes de liberar estoques no mercado interno. “Parado”, o cereal virou um tesouro que pode se valorizar ainda mais caso o dólar continue sua escalada ladeira acima. Para ter ideia dessa valorização do “ouro branco” comestível, na última quarta-feira, dia 23/9, a sacada de 50 quilos chegou a R$ 106,24. No dia 1/9, a mesma saca valia “apenas” R$ 99,57. Enquanto isso o feijão nosso de cada dia e o óleo de soja vão na mesma direção.

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

O SUCESSO DO TRÁFICO

Se o braço financeiro do PCC tem bloqueados mais de R$ 730 milhões dos investigados pela Polícia Federal, bens confiscados de R$ 32 milhões, com 32 automóveis, motos, helicópteros, caminhões e reboques, 70 empresas utilizadas para lavagem de dinheiro e movimentações financeiras de R$ 30 bilhões, precisamos saber por quanto tempo agiram sem qualquer investigação e quantas pessoas estão envolvidas. Pelos resultados financeiros, este sim é o verdadeiro Posto Ipiranga com cara de um ministério do tráfico.

Carlos Gaspar carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

UM MINISTRO PARA O STF

Sendo mesmo escolhido o desembargador Kassio Nunes Marques, do TRF da 1.ª Região, é de cumprimentar o presidente Bolsonaro. Saiu do seu casulo e arejou sua parte jurídica.

José C. de Carvalho Carneiro jcdecarvalhocarneiro@hotmail. com

Rio Claro

‘GARANTISTA’

Segundo o ministro do STF Marco Aurélio Mello, a indicação do desembargador Kassio Marques indica mais um “garantista” na Corte. Espero que não seja garantia de impunidade, como agem alguns dos atuais.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

‘A VAGA NO SUPREMO’

O editorial A vaga no Supremo (Estado, 30/9, A3), como a dar um recado ao presidente Bolsonaro e aos senadores, “relembrou” que o indicado para substituir o prolixo, cansativo e nada saudoso decano Celso de Mello, que finalmente vai vestir o pijama em novembro próximo, deverá ter “reputação ilibada e notório saber jurídico” (art. 101 da Constituição), condições para o bom funcionamento do STF. Ao mesmo tempo, alerta que “as sabatinas no Senado não são protocolares nem devem ser em clima de camaradagem e com roteiro prévio. Quando levadas a sério, são excelente antídoto para barrar a entrada (...) de indicados medíocres, sem currículo e biografia”. Pelo jeito, nas sabatinas pretéritas imperaram a camaradagem e a mediocridade. Reputação ilibada e notório saber jurídico não andam de mãos dadas na atual composição suprema. De ofício, seus currículos e biografias (?) estão mais para folhas corridas e prontuários policiais, mesa farta para um sensacionalista seriado de TV. Difícil apontar quem será a exceção à regra, o(a) mocinho(a)?

Celso David de Oliveira david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

REQUISITOS

Se for para atender os formais requisitos – notável saber jurídico e reputação ilibada –, haverá dificuldades para manter alguns dos atuais ministros e a escolha de novos. Vamos repensar nas regras.

Adilson Pelegrino adilsonpelegrino52@gmail.com

São Paulo

CERVEJINHA

“Notável saber jurídico e reputação ilibada” deveriam ser condições inquestionáveis que os candidatos do presidente à vaga no Supremo deveriam ter, mas sei não... O que se sabe é que o chefe-amigão adoraria um bate-papo com qualquer deles, ao sabor de uma geladinha.

Guto Pacheco jam.pacheco@uol.com.br

São Paulo

PARA ESPERTOS

A política brasileira não é para principiantes, é para espertos e interesseiros. A indicação para preenchimento de vaga no STF chegou a ser oferecida ao ex-ministro, ex-juiz e ex-esperança de quase todos Sergio Moro, o que iria, decerto, modificar o entendimento da Suprema Corte com respeito ao cumprimento de pena aos condenados em segunda instância de Justiça, porém as acusações contra o clã Bolsonaro modificou tudo e, agora, a indicação para preenchimento da vaga no STF deverá manter o entendimento de não prender notórios corruptos. O.k.! E a justiça no Brasil continuará capenga, horrorosa e conivente com todos os desmandos oficiais dos clãs e grupos e de quem quer seja amigo do rei, amigo da corte ou, ou mesmo, simples acólito dos imunes e isentos poderosos do momento.

Marcelo G. Jorge Feres marcelo.gomes.jorge.feres@ gmail.com

Rio de Janeiro

PARCIALIDADE

Além do saber jurídico é reputação ilibada, o difícil é avaliar ou prever sua atuação no desempenho da função: parcialidade no voto é o que mais preocupa aquilo que o povo almeja.

Itamar C. Trevisani itamartrevisani@gmail.com

Jaboticabal

CURSOS DE DIREITO

A matéria da página A22 do jornal de ontem ilustra o opúsculo da gestão pública na educação (Após quase 200 anos, Grande SP terá novo curso público de Direito). Enquanto a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) insiste num curso de Direito de militância, o Insper inova em fornecer aos alunos matérias que ensinam a lidar com problemas práticos. Qual será o aluno que melhor poderá contribuir com a dramática situação da sociedade brasileira? Novos bravateiros de princípios e ideologias ou inovadores resolvedores de problemas? Felizmente, ainda está em tempo de a Unifesp repensar como melhor aplicar os recursos públicos que administra – talvez fosse melhor recuperar o seu sucateado Hospital São Paulo.

Francisco de Godoy Bueno francisco@buenomesquita.com.br

São Paulo

ELEIÇÃO NOS EUA E A AMAZÔNIA

O candidato à presidência da República dos EUA, Joe Biden, falou sobre a preservação da Amazônia no debate de 29/9, citou um valor de mais de R$ 100 bilhões que ele estaria disposto a destinar para a preservação da floresta. O Brasil deveria abrir a cabeça e pensar em negociar seriamente a Amazônia. Tudo o que o País está fazendo na Amazônia é um fracasso ou um equívoco: a mineração tosca, a criação de gado, responsável pelo desmatamento e pelas queimadas, tudo errado. O Brasil pode pensar em vender uma parte se seu território amazônico para um conjunto de países amigos, algo como 1 milhão de quilômetros quadrados, receber alguns trilhões de dólares na transação e continuar dono de 4 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia. O território vendido teria de ser 100% preservado pelos compradores, que seriam proibidos de desmatar e de explorar o subsolo. O dinheiro da venda de parte da Amazônia resolveria todos os problemas do Brasil, custearia a implantação do saneamento básico, mudaria a educação de patamar, erradicaria a pobreza, todas as favelas do País seriam convertidas em condomínios de classe média, o Brasil se tornaria de um dia para o outro um país rico, de Primeiro Mundo. Se alguém tiver uma ideia melhor, que apresente.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

ARMÊNIA X TURQUIA

A propósito da matéria Armênia acusa Turquia de ter abatido um de seus caças SU-25; Ancara nega (Estado, 29/9), a Turquia nega, há 105 anos, o genocídio armênio. Agora, aproveitando-se covardemente do desastre global pandêmico, notifica ao mundo que concluirá a “limpeza étnica” iniciada em 1915: matar o maior número possível de civis armênios. Desta vez será sob o pretexto de que crianças, mulheres e idosos em Nagorno-Karabach (território milenar armênio entregue por Stálin) estão “atacando o Azerbaijão”.

Jorge João Burunzuzian burunlegal@hotmail.com

São Paulo

APPLE X FORTNITE

A batalha judicial entre a Fortnite (fabricante de um videogame de sucesso) e a Apple parece prometer (notícia de manchete da The Economist digital). Enquanto a Apple insiste em cobrar taxas significativamente mais altas do que a concorrência para que um aplicativo seja vendido no AppStore, a Fortnite prefere ter o direito de utilizar o AppStore sem que tenha cobrança de taxas irreais. De que lado está a razão num cenário liberal? Preço livre ou direito de acesso a taxas mais competitivas? Se, por um lado, a Apple deveria ter o direito de cobrar taxa maior que os concorrentes (por oferecer um serviço diferenciado), teria ela direito de cobrar o quanto quiser? Claro que não. No limite do razoável – e ter uma economia de mercado deveria refletir isso –, cobrar o tanto menos quanto maior o número de usuários que ela oferece ao mercado. Isso se chama economia de escala. Parece-me que a lógica aqui está invertida e a Apple está fazendo bullying econômico (e sendo peitada). De qualquer forma, os EUA têm uma tradição para com a liberdade econômica e esta briga judicial talvez termine com a Fortnite vencedora. Seria um precedente e tanto e o fim da autocracia da Apple no mercado de aplicativos. E da autocracia de tantas outras empresas que criam seus próprios mercados. E depois abusam dos seus prestadores. Isso seria bom para o prestadores no curto prazo. E para a Apple no longo prazo.

Bruno Hannud hannud.bruno@yahoo.com

São Paulo

‘TEMPOS ÁSPEROS’

Mário Vargas Llosa, em seu mais recente romance (Estado, Quarentena, 30/9), tendo como pano de fundo a destituição de Jácobo Árbens Gusmán do governo democrático da Nicarágua, mais uma vez consegue interpenetrar a ficção do literato com os duros fatos do mundo político. E aponta com precisão a política dominante atualmente na América Latina, fundada no predomínio sólido da democracia, à exceção de vielas ideológicas como a Venezuela e Cuba e descontando as distorções por meio do populismo e das falsidades demagógicas que não diz, mas é referência expressa sobretudo ao Brasil contemporâneo. A posição do Nobel de Literatura peruano sempre foi clara: regime de liberdades políticas e livre iniciativa econômica, com ética e justiça social.

Amadeu Garrido amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo